Благоустройство дворов не всегда радует глаз

Наш город

В Саранске продолжается благоустройство дворовых территорий. В лидерах по количеству выполненных работ - Ленинский район.
- По программе «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск» у нас запланировано благоустроить 22 двора, на 19 работы завершены полностью, - отчитался глава района Александр Юткин. - За счет экономии средств будет благоустроен и двор дома № 33 по улице Степана Разина. 
- В нашем районе из 14 дворовых территорий работы полностью завершены на 7 дворах, на 4 ведутся работы, - доложил руководитель Пролетарского района Александр Кузьмин. - На оставшихся объектах работы пока не начинали. 
- Почему не начинали? - поинтересовался Глава Саранска Петр Тултаев. 
- Это та организация, о которой я вам докладывал. На этой неделе она приступит к работам. Они все свои силы собирают, - ответил Александр Кузьмин. 
- Что за организация? Вы почему секреты делаете? У них печать в кармане, и больше ничего нет! Раз взялись, пусть работают. Ужесточайте условия! У вас работы, Александр Александрович, непочатый край. Пришли с отпуска, засучите рукава - и вперед! - выступил с критикой градоначальник.
Далее слово взял первый заместитель главы Октябрьского района Андрей Сандин:
- В Октябрьском районе по программе «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск» запланировано благоустроить 15 дворовых территорий. В 10 дворах благоустройство завершено, на 5 объектах работы еще ведутся. За счет экономии средств при проведении торгов благоустройство выполнено и во дворе дома № 1а по ул. Т. Бибиной.
- Работа во дворе дома № 1а по улице Т. Бибиной выполнена безобразно! - заявил Петр Тултаев. - Я на прошлой неделе там был. Асфальт ужасный, отправьте его на экспертизу. Люди потом будут жаловаться, что все развалилось, кто будет виноват? Вы? Стыдно людям в глаза смотреть за такое качество! Подрядчик на встречу со мной не пришел. Стыдно, наверное!.. Работы не принимать и не оплачивать! Судитесь! 
Обращаюсь ко всем, качество должно быть на соответствующем уровне. Не было такого асфальта - и не надо! Это отвратительно! Подрядчики знают, на что идут, в том числе и по срокам, а вы их все жалеете. Они что, в октябре асфальт собираются класть?! Когда будем ходить по дворам, а работы не будут сделаны - тогда не жалуйтесь, что выделенные деньги не освоены! Максимум до конца сентября все работы должны быть завершены! Не надо себя позорить! Жестче надо быть, а вы все сроки растянули. Работы непочатый край, активируйтесь, забудьте про выходные!

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