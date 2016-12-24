Подготовка к зиме: одни работают, другие бездействуют

Жаркое лето подходит к концу, через 10 дней в школах прозвенит первый звонок, а значит, вопросы подготовки к зиме становятся не просто актуальными, а первоочередными.

- ОАО «СаранскТеплоТранс» и МП «Саранскгорводоканал» работы активизировали, - доложил на совещании в горадминистрации первый заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев. - Из 244 км теплосетей ОАО «СаранскТеплоТранс» опрессовано 119 км (48,8%), «Саранскгорводоканал» - из 30 км опрессовку выполнил на 14,8 км (49,3%). Также идет подготовка котельных. Из 22 котельных ОАО «СаранскТепло-Транс» подготовил 14 (63,6%).

Полным ходом идет подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Где необходимо, проводится остекление, устанавливаются или меняются двери, производится ремонт межпанельных швов и кровель. На 79% завершены остекление подъездов и ремонт крыш, на 68% - ремонт межпанельных швов.

- По сравнению с предыдущей неделей сократилось число просроченных и аварийных разрытий, - продолжает Алексей Егорычев. - Если пару недель назад было 41 аварийное разрытие, то на прошлой неделе их количество сократилось в два раза.

- На сегодняшний день нет ясности по включению горячей воды в 200 многоквартирных домах, - говорит глава Пролетарского района Александр Кузьмин. - Трасса по улице Воинова не готова, когда будет включена горячая вода - представители ОАО «СаранскТеплоТранс» сами не знают, конкретных сроков не называют.

- Пусть представители «СаранскТеплоТранса» идут и объясняют людям, почему отсутствует горячая вода в их домах, - заявил мэр Саранска Петр Тултаев. - Это не проблема, а проблемище! Понуждайте ресурсоснабжающую организацию, применяйте меры воздействия. Дальше дожди пойдут, когда они будут завершать работы?

В Ленинском районе города из 21 крышной котельной подготовлено 20. К работам по подключению к центральной системе отопления приступили в доме № 14 по улице Мордовской.

- Ко мне в пятницу приходила домком с этого дома, - говорит градоначальник. - Она рассказала, что уже в третий раз увеличивается сумма за подключение дома к теплотрассе. Мы, город, как и обещали, свою часть средств за подключение данного дома отдадим. Говорите жителям, по какой причине складывается такая ситуация. Почему увеличивается сумма за подключение, пусть объясняют и подрядная организация, и ОАО «СаранскТепло-Транс»… Три раза сумма уже менялась, что, и в четвертый раз будет?!

В Ленинском районе обеспокоенность вызывают темпы работ управляющей компании «СанТехДом» (бывшее ООО Управляющая компания «Дом управления № 45»). Из 12 домов к осенне-зимнему периоду подготовлено лишь 3. Причины называют разные, в том числе и взаимоотношения с ОАО «СаранскТеплоТранс».

- Всеми путями надо заставлять управляющие компании готовить дома к зиме. Объясняйте людям, чем может обернуться бездействие управляющей компании. Кто бы ни обслуживал дом - ГУК или иная управляющая компания, жаловаться все идут в горадминистрацию! Пусть тогда жалуются в надзорные органы на управляющую компанию, которую жильцы, кстати, сами же и выбрали.

Петр Тултаев поинтересовался, можно ли лишать управляющую компанию лицензии за то, что она должным образом не подготовила дома к зиме.

- Законодательство смягчилось, и управляющая компания за неподготовку многоквартирных домов к отопительному периоду не может быть лишена лицензии, - пояснил Алексей Егорычев.