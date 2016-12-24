Вину признали, ущерб возместили

В Ленинском районном суде Саранска продолжается рассмотрение коррупционного дела о хищении из бюджета более 6,5 миллиона рублей чиновниками Управления капитального строительства Мордовии при поставке машин для заливки льда. Ответ перед законом держат 39-летний бывший заместитель начальника ведомства Дмитрий Чирин и его 33-летний подчиненный Максим Перерва (последний, кстати, продолжает работать в ГОСУКСе главным специалистом).





- Родился и проживаю в Саранске, женат, имею двоих детей, - представляется суду Чирин. - Образование высшее, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Не судим, привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Под стражей находился с 6 декабря 2017-го по 1 февраля этого года, затем под домашним арестом.

- Родился в Большой Елховке Лямбирского района, проживаю в Саранске, женат, на иждивении двое детей, один из них ребенок-инвалид, - сообщает Перерва. - Работаю в Управлении капитального строительства Мордовии главным специалистом. Не судим, привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Провернуть махинацию чиновникам ГОСУКСа помогал 40-летний сотрудник фирмы «Комплект-С» Вячеслав Круглов. Мужчина поддерживал дружбу с работниками ГОСУКСа Дмитрием Чириным и Максимом Перервой.

В начале 2014 года Круглов от своих друзей узнал, что Управление капитального строительства будет выступать в качестве заказчика на поставку двух машин для заливки и уборки льда Olympia lce Bear electric, а также другого оборудования, на закупку которого предусмотрены значительные суммы - несколько десятков миллионов рублей. Друзья договорились навариться на этой госзакупке и поделить деньги.

Круглов нашел поставщика оборудования, подготовил и разместил коммерческие предложения и заявки на участие в предстоящем аукционе от имени подконтрольных ему организаций. При этом он указал сведения с техническими характеристиками машин и условиями поставки оборудования, которые исключали возможность участия в аукционе посторонних организаций и обеспечивали победу подконтрольной ему организации. Ну и конечно, в подготовленном коммерческом предложении специально завысили стоимость оборудования на сумму 6 млн 575 тысяч рублей.

Победитель конкурса был известен заранее, ведь работники ГОСУКСа РМ - заместитель начальника ведомства Дмитрий Чирин и его подчиненный Максим Перерва - пообещали Круглову обеспечить победу в аукционе, включив в аукционную документацию ограниченные сроки поставки оборудования, которые составляли не более 5 рабочих дней со дня заключения государственного контракта. В мае 2014 года аукционной комиссией Госкомитета РМ по организации торгов и ценовой политике были рассмотрены заявки участников, и к участию в аукционе допущены две организации. Обе они были подконтрольны Круглову.

На электронном аукционе победителем на поставку двух машин для уборки и заливки льда Olympia Ice Bear electric было признано ООО «Социальная компания». После аукциона ГОСУКС РМ заключил с организацией государственный контракт на поставку требуемого оборудования на общую сумму 19 млн рублей.

В мае 2014 года оборудование было доставлено в Саранск на склад ГОСУКСа, а в июне того же года заказчик перечислил на расчетный счет «Социальной компании» деньги за оборудование. Круглов рассчитался с поставщиком оборудования, а затем обналичил сумму, на которую была завышена стоимость двух машин для заливки и уборки льда. Деньги Вячеслав обналичивал через фирму своего знакомого, за услуги пришлось отдать 5%. Прибыль организаторы коррупционной схемы поделили на троих. Реальная стоимость машин составила около 13 млн рублей, остальные деньги - 6,5 млн рублей - пошли в карман Круглова, Чирина и Перервы. Круглов хотел передать 1,5 млн рублей Чирину в его служебном кабинете, однако брать деньги на работе тот отказался. Основную долю от махинации комбинатор передал чиновнику на улице около автосалона «Рено». А потом отдал Чирину еще и остаток суммы возле дома напротив «Сити-Парка». По указанию Чирина Круглов также встретился с Максимом Перервой и передал тому 300 тысяч рублей возле отделения Сбербанка на ул. Пролетарской.

В результате махинации, которую провернули Круглов и его друзья из ГОСУКСа, Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 6 млн 575 тысяч рублей.

Летом прошлого года махинация с поставкой техники была выявлена сотрудниками региональных ФСБ и МВД. Подозрения пали на Дмитрия Чирина. Однако вскоре стало понятно, что провернуть такую операцию в одиночку чиновник не смог бы, у него явно были сообщники из бизнес-кругов. Один из участников операции по поставке техники для заливки льда предпочел сразу покаяться в содеянном. Им оказался Вячеслав Круглов. Коммерсант написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания, согласно которым именно Дмитрий Чирин являлся организатором и идейным вдохновителем аферы. Круглов подробно рассказал, как именно выводились бюджетные средства. Его дело рассматривалось отдельно от дела чиновников. Он добровольно возместил ущерб на 3 миллиона 700 тысяч рублей, полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в итоге получил 3 года условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в доход государства в размере 300 тысяч рублей.

Теперь дело встало за Чириным и Перервой. В суде оба заявили: «Вину полностью признаем и раскаиваемся». Кроме того, подсудимые выступили с ходатайством, в котором просили суд рассмотреть их дело в особом порядке. Представитель потерпевшего и прокурор возражать против особого порядка не стали.

Суд зачитал характеризующие подсудимых материалы: «Чирин по месту работы характеризуется положительно, зарекомендовал себя как профессионал. Открытый, честный человек с активной жизненной позицией. От соседей жалоб не поступало. Находится в отпуске по уходу за ребенком. Раньше Чирин помогал в организации поездок с благотворительными акциями в Ширингушскую школу-интернат и социально-реабилитационный центр «Ясная поляна».

«По месту работы Перерва характеризуется как человек сдержанный, терпеливый, деликатный, вредных привычек не имеет. Соседи характеризуют Максима как человека, принимающего активное участие в общественной жизни дома. Награжден Почетной грамотой начальника ГОСУКСа Мордовии».

- Ваша честь, просим приобщить к делу справку из банка об ипотечном кредите Чирина, она свидетельствует о финансовом положении его семьи, - говорит адвокат. - Чирин оформил договор займа на погашение кредита по ипотеке на 2 млн 375 тысяч рублей. Выплачивать его он будет до 2042 года. Еще прошу приобщить Почетную грамоту от мэра Саранска, когда он работал в Ипотечной корпорации. Кроме того, просим приобщить платежные поручения, свидетельствующие о возмещении ущерба обоими подсудимыми, и их явки с повинной.

Суд уже готов был перейти к прениям, но для председательствующей важно было выяснить, когда именно Чирин был оштрафован за нарушение Правил дорожного движения.

- Ваша честь, это было в августе прошлого года, но когда именно, я не помню. Помню, что оплатил в 20-дневный срок со скидкой в 50%.

- Это важно, поскольку нужно знать, погашено ли административное правонарушение.

- Сейчас супруга постарается через почту в телефоне выяснить, когда точно я оплатил штраф.

Жена Чирина некоторое время безрезультатно лазила по почте супруга, но найти так ничего и не смогла: «Найти очень тяжело, поскольку скопилось больше тысячи писем, думаю, я поищу на компьютере и все найду», - заявила женщина.

- Если не найдете, нужно будет сделать запрос в ГИБДД. Пока объявляю перерыв, - огласила председательствующая.

Можно предположить, что с учетом признания вины, возмещения ущерба, положительных характеристик и наличия на иждивении у подсудимых детей обвиняемые вполне могут надеяться на условное наказание.