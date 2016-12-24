Ставка на проигрыш

Директор салона проиграл 500 тысяч рублейсвоей фирмы у букмекеров

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора одного из саранских магазинов «Евросеть-Ритейл» 22-летнего Андрея Шорина. Уроженец Нижегородской области присвоил у своей фирмы 554 тысячи рублей. Эти деньги он брал из кассы, а потом просаживал на ставках у букмекеров.

О присвоении денег директором магазина мобильных гаджетов стало известно в мае этого года. Недостачу крупной суммы в салоне «Евросети», расположенном в торговом центре столицы Мордовии, выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Саранску.

Оперативники установили, что Андрей Шорин не сдал в инкассацию двухдневную выручку торговой точки в сумме более 554 тысяч рублей. Вместо этого он пополнил баланс своего телефона, а затем через мобильное приложение сделал ставки на игры в букмекерской конторе «ФонБэт». Во время проверки информации борцы с экономическими преступлениями получили достаточные доказательства причастности к совершению преступления директора магазина. В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение или растрата в крупном размере». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия Андрей Шорин вину в предъявленном обвинении признал полностью. Парень заявил, что хотел вернуть взятые из кассы деньги после выигрыша - он полагал, что его ставки наверняка окажутся верными, а значит, вернуть полмиллиона не составит никакого труда. При этом весь выигрыш можно оставить себе. Однако спортивный прогнозист из него оказался, прямо скажем, никудышным. Выиграть и вернуть деньги в кассу не удалось.

Андрей Шорин и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов - в марте 2016 года в Нижегородской области он схлопотал условный срок за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Судимость эта не снята и не погашена.

После утверждения заместителем прокурора Ленинского района Саранска обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.