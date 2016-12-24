Проломил голову за должок

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела о смертельном избиении 17-летнего Александра Кулькова (фамилия несовершеннолетнего изменена). В причинении смерти парню обвиняется 27-летний Вячеслав Пичкаев. Следствие считает, что именно он нанес юноше смертельные травмы за старый должок.

Ночью 9 апреля возле одного из жилых домов в селе Татарская Пишля было обнаружено бездыханное тело Александра Кулькова. Его смерть наступила в результате травмы головы. Накануне парень находился в компании нескольких знакомых, праздновавших Пасху. Во время застолья у Кулькова произошел конфликт с жителем Рузаевки Вячеславом Пичкаевым. Старший товарищ вспомнил, что когда-то заступился за парня, и предупредил: «С тебя причитается». Однако юноша так и не проставился своему заступнику. Пичкаев напомнил молодому товарищу про «должок». Из-за этого между собутыльниками произошла ссора. Надо сказать, что взять верх в конфликте с почти двухметровым и широкоплечим Пичкаевым у худощавого и невысокого Кулькова не было ни единого шанса. Пичкаев вытащил юнца во двор и жестоко поколотил. Потом приятели затащили избитого парня в дом, но ему становилось все хуже. К 23 часам юноша перестал подавать признаки жизни.

Тогда Пичкаев с товарищами вытащили труп из дома и положили у дороги. Вячеслав с друзьями решили выдать смерть несовершеннолетнего за ДТП. По словам руководителя следственного отдела по городу Рузаевка СКР по РМ Олега Волкова, молодые люди даже позвонили в «скорую помощь» и сообщили, что нашли человека, которого сбила машина.

Эксперты сделали вывод, что смерть юноши наступила от черепно-мозговой травмы. При этом травмы, обнаруженные на трупе, были не характерны для повреждений, получаемых в дорожно-транспортных происшествиях. Оперативники уголовного розыска быстро разобрались в ситуации, и вскоре подозреваемый был задержан. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Задержанный Вячеслава Пичкаев нигде не работал, ранее был судим за грабеж. На аресте в суде он заявлял о непричастности к гибели юноши. «В воспитательных целях дал ему два подзатыльника и один пинок. И все! Зачем? Затем, чтобы не продавал больше наркоту! До смерти я его не забивал, это сделал кто-то другой. Когда я уходил из дома, он был еще жив». Известно, что Александр Кульков употреблял наркотики и состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.