Петр Тултаев провел очередной обход на Химмаше

Каждый рабочий день Главы городского округа Саранск Петра Тултаева начинается с обходов городских территорий. Ранним утром, несмотря на погодные условия, его можно встретить в разных частях города. Такой стиль работы помогает ему держать руку на пульсе городской жизни, быть в курсе тех вопросов, которые больше всего волнуют жителей определенного района, дома или квартиры, а не знать об этих проблемах через призму районных руководителей или других должностных лиц. Часто бывает так, что мэр идет по определенному адресу, однако спонтанно территория обхода увеличивается, и Петру Тултаеву приходится побывать там, где никогда ранее не ступала нога ни одного чиновника…

Так произошло и на прошлой неделе. В списке адресов, которые планировал посетить Глава города, значилась улица Рузаевская. На этой улице есть несколько многоэтажных домов, условия проживания которых далеки от городских. Но, увидев «благоустройство», царящее в том районе, Петр Тултаев не смог не осмотреть расположенные рядом улицы - Борина и Минскую. Уже позднее, в понедельник, на оперативном совещании в администрации города он пообещал подчиненным, что обязательно проведет для них экскурсию, и даже обозначил ее название - «Неизвестный Саранск». И сделает это не для того, чтобы похвалить руководителей разного уровня, а чтобы всем ответственным было стыдно за то, какой хаос и безобразие можно встретить в отдаленных уголках Саранска. Кроме незаконного строительства гаражей в районе улиц Борина, Минская и Рузаевская практически на каждом шагу можно встретить несанкционированные свалки. Самое запущенное место - овраг, который находится недалеко от улицы Минской. Туда что только не выбрасывают - и бытовой мусор, и строительный. И на этой «подушке» строят гаражи! «Неужели людям самим не стыдно бросать мусор везде? Разве нельзя вывезти его с собой до ближайшего контейнера?! Ведь потом приходится находиться в антисанитарных условиях, ими самими же созданных!» - возмущался увиденным Петр Тултаев. Представителям районной администрации было дано поручение немедленно установить мусорные контейнеры. На следующий день мусорные контейнеры были на месте. А ведь сделать это можно было, не дожидаясь поручения Главы города…

По земельному участку, ограниченному улицами Борина, Минская и Рузаевская, Петр Тултаев дал конкретные поручения: провести проверку на законность установки и строительства гаражей, снести все незаконные постройки и запланировать на этой территории возведение многоэтажных домов, земельные участки под строительство которых предоставлять посредством торгов.

Следующим пунктом обхода стал двор дома № 1А по улице Т. Бибиной. На данной дворовой территории в этом году было сделано благоустройство. Оно стало возможным благодаря экономии денежных средств за счет проведения торгов в виде электронного аукциона. Работы по комплексному благоустройству двора выполняет подрядная организация ООО «Дорожник». Здесь проложены тротуары, созданы дополнительные парковочные места. Однако мэр Саранска, как и жители дома, остался недоволен качеством выполненных работ: невооруженным взглядом было видно, что асфальт низкого качества, положен неровно.

Парковочные места стали камнем преткновения у жильцов. Старшее поколение хочет сидеть на лавочках в тени деревьев и иметь большую зеленую зону, молодое поколение - за прогресс, а соответственно, за большее количество парковочных мест.

- Почему так мало парковочных мест сделали? - возмущенно обратился один из жильцов дома к мэру.

- Все работы по благоустройству дворовых территорий согласовываются с домкомами. Есть схемы благоустройства. На них обозначается все - вплоть до того, где будут установлены лавочки. Сколько и где парковочных мест будет сделано в конкретном дворе - решают домком и жильцы дома. Так что городские власти здесь ни при чем, - попытался разрядить накаленную обстановку Петр Тултаев. - Чтобы ваше мнение было учтено при проектировании конкретных работ, нужно не возмущаться, а принимать активное участие в жизни дома. Приходить на собрания, например.

Но мужчина отрицал, что мнение жильцов по этому вопросу спрашивали. Однако старшее поколение и домком подтвердили, что в доме проводилось собрание и парковочных мест сделано столько, сколько они сказали… Уважаемые бабушки и дедушки, вероятно, забывают, что их дети и внуки тоже передвигаются на машинах и, скорее всего, в каждой семье не один железный конь, потому что машина давно перестала быть роскошью, а стала средством передвижения. И при утверждении схемы благоустройства двора нужно непременно помнить об этом!

Посетить двор, ограниченный домами № 90, 92, 94, 96, 98 по проспекту 70 лет Октября, активисты из этих МКД попросили Петра Тултаева, написав письмо на его имя. Стоит сказать, что все письма, адресованные мэру, несмотря на занятость, Глава города читает лично. И обращение жителей с Химмаша не осталось незамеченным. Они жаловались, что рядом с их домами есть пустырь, который никак не благоустроен. Очень много лет назад зимой там была оборудована хоккейная площадка, сейчас и ее нет…

Прибыв на место, Петр Тултаев осмотрел придомовую территорию обозначенных домов. На ней, к слову сказать, есть игровые элементы для детей, и территория, о которой писали жители, оказалась вовсе не в запущенном состоянии. Да, руки приложить нужно. Петр Тултаев вынес вердикт: детская игровая площадка в удовлетворительном состоянии, есть игровые элементы, и какое-то время она прослужить еще может. Но жители не были довольны этим: они хотят, чтобы в их дворе был установлен огромный детский комплекс с искусственным покрытием, современными горками, беседками, шведскими стенками, а также антивандальные спортивные тренажеры для занятий спортом. Конечно, активность жителей заслуживает только уважения и поддержки. Но когда такие аппетиты хотят справить только за счет муниципального бюджета - тоже возникают вопросы. А когда жители в подобных случаях слышат, что при возведении комплексов придется участвовать в софинансировании, то восклицают:

- Мы же платим за свет, за газ и воду! Еще детские площадки строить будем сами?!

Стоит пояснить: за все ресурсы, которые жители оплачивают в квитанциях за ЖКУ, средства перечисляются ресурсоснабжающим организациям. А вот оплата за жилищные услуги аккумулируется на счете дома. Именно за счет строки, например, «Текущий ремонт» по согласованию с управляющей организацией и при наличии средств можно провести установку современного игрового комплекса во дворе. Но жители домов по проспекту 70 лет Октября сделать так не хотят. По их словам, рядом с их домами должна быть возведена «суперсовременная площадка, которой бы завидовал весь город» за счет муниципального бюджета, и только.

На встрече с жителями домов были обозначены и другие вопросы: аварийные тополя, неблагоустроенная площадка для мусорных контейнеров возле дома № 108 по проспекту 70 лет Октября.

- Наш двор вообще плохо убирают и зимой и летом. Здесь проходит межквартальная дорога. По ней машины летают. Установите нам уже лежачего полицейского! - сыпались жалобы от жительницы дома № 108 по проспекту 70 лет Октября.

Руководитель управляющей организации пояснил, что вопрос об обслуживании межквартальной дороги открыт - две организации не могут решить, кто должен ее убирать.

- Почему такие вопросы возникают: дорога есть, а компании, закрепленной за ней, нет?! - обратился Петр Тултаев к представителям администрации Октябрьского района. - Снимите этот вопрос немедленно!

Жители дома № 94 по проспекту 70 лет Октября пожаловались на отсутствие пандуса в их доме. При обсуждении вопроса выяснилось, что ранее в этом МКД пандус был установлен, однако после несчастного случая с одним из жителей дома его демонтировали. Принято решение, что жители на общем собрании должны решить - будет установлен пандус в их доме или нет.

В завершение продолжительной встречи с жителями нескольких домов по проспекту 70 лет Октября Петр Тултаев сказал: «С ходу все решить вам не сможем: контейнерную площадку отремонтируют в ближайшие дни, тополя проверят на аварийность. А вопросы благоустройства требуют проработки. Давайте так, встретимся с вами 17 ноября в 10 часов. До этого времени мы разработаем план-схему, на которой все будет указано - где предложим установить игровые комплексы, проложить тротуары. С вами все согласуем. Если захотите внести коррективы - внесете. Установку лежачего полицейского на межквартальной дороге внесем в план работ на следующий год. Согласны?» - обратился Петр Тултаев к присутствующим активистам. В ответ услышал дружное «Да!».