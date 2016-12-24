За месяц аферисты нагрели жителей Мордовии на 1 миллион рублей

Сотрудники МВД по РМ бьют тревогу - в полицию региона ежедневно поступают заявления граждан, пострадавших от мошенников. Причиненный ущерб варьируется от пяти до нескольких сотен тысяч рублей.

За 7 месяцев этого года Министерством внутренних дел по Республике Мордовия возбуждено 326 уголовных дел по статье «Мошенничество». Значительная часть этих уголовных дел связана с аферами в интернете. Только в августе зарегистрировано около 20 мошеннических фактов, ущерб по которым составил более 1 миллиона рублей!

По словам сотрудников полиции, многие преступления совершаются по типичной схеме: мошенники отслеживают вновь поступившие объявления на известных сайтах (Авито, Юла, Авто.ру) о продаже какого-либо товара, будь то квартира, земельный участок, автомобиль или старый бинокль. Обзванивают продавцов и сообщают о своей заинтересованности приобрести вещь или недвижимость. При этом говорят, что оплатить товар наличными нет возможности, но можно перевести деньги на банковскую карту продавца, для чего потенциальному покупателю необходимо знать номер карты, а также код CVV с оборотной стороны. Получив эти данные, мошенники получают доступ к деньгам на карте продавца и распоряжаются ими по своему усмотрению.

Широкое распространение в интернете приобрели мошенничества с помощью фишинговых, зеркальных сайтов. Этот вид мошенничества предполагает, что жертва посчитает сайт знакомым и приобретет на нем товар или услуги, оплатив своей банковской картой. Единственной рекомендацией может быть проявление осмотрительности. Необходимо обратить внимание на адресную строку, название сайта, есть ли какие-либо добавочные символы или названия в адресной строке, расположен ли сайт в доменной зоне «ru», необходимо скопировать название сайта из адресной строки и проверить в поисковой системе. Не стоит доверять сайтам, имеющим в названии знакомые слова, но расположенным в доменных зонах .com .org .biz .net .info .tv .mobi и других, не связанных с российским интернет-пространством.

Если вы стали жертвой такого сайта и заметили это после проведения операции или покупки, заблокируйте карту и обратитесь в банк в день проведения операции для её отмены и возврата денежных средств.

Набирают обороты в интернет-пространстве и мошенничества, связанные с привлечением средств пользователей для их приумножения в финансовых пирамидах, на иностранных биржах, рынках электронных валют. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не вступать в какие-либо отношения с такими организациями и людьми, предлагающими подобные услуги, так как многие компании и интернет-сайты таких компаний находятся за пределами России. Эти организации работают по законам других государств либо являются изначально мошенническими. И в этом случае вернуть деньги практически невозможно.

Что делать, если вас пытаются развести мошенники?

Если вы получили смс-сообщение о проблемах близких людей и предложение решить вопрос за определенную сумму, постарайтесь не впадать в панику. Не торопитесь собирать деньги, постарайтесь любым способом связаться с близкими, о которых идет речь, обратитесь в правоохранительные органы.

Получили с незнакомого номера звонок от человека, чей голос похож на голос родственника, который говорит, что он попал в беду, и просит выручить деньгами? Не нервничайте, соберитесь с мыслями и обязательно задайте звонящему вопросы личного характера, ответы на которые помогут определить, точно ли абонент ваш родственник, а не мошенник, умело имитирующий голос близкого человека.

Вам звонят якобы с радиостанции или операторы сотовой связи, уверяют, что вы выиграли приз, для получения которого необходимо активировать карты оплаты на определенную сумму? Не торопитесь исполнять требования. Позвоните на радиостанцию или в абонентскую службу оператора сотовой связи - уточните, проводится ли акция, о которой вам сообщили.

Пришло смс-сообщение с незнакомого номера, подписанное знакомым человеком, с просьбой пополнить баланс его счета для срочного подключения телефона? Не спешите производить оплату. Свяжитесь со знакомым другим способом, чтобы уточнить, есть ли у него проблемы с отключением телефона. Перезвоните на указанный номер, чтобы уточнить, на самом ли деле к вам обратился знакомый.

Если вы получили смс с незнакомого телефонного номера с просьбой вернуть деньги, случайно переведенные на ваш баланс, первоначально проверьте баланс вашего счета, чтобы удостовериться, что он был пополнен на запрашиваемую сумму.

Получили звонок от незнакомца, представившегося сотрудником службы технической поддержки оператора сотовой связи, с требованием срочно ввести цифровые коды на вашем телефоне в связи с якобы проводимыми техническими мероприятиями или акциями, не торопитесь следовать инструкциям. Перезвоните в компанию оператора сотовой связи и уточните, проводятся ли такие технические мероприятия.

Незнакомец попросил телефон на один звонок, и вы хотите ему помочь? Тогда сами наберите номер и передайте информацию, не отдавая мобильный телефон в руки незнакомца.