Павел Прилучный: «Мы с Агатой говорим друг другу правду в лоб!»

В новом телесезоне зрителей НТВ ждет громкая премьера - 10-серийный захватывающий фильм «Проспекты». Созданием сериала занимаются кинокомпании «Амедиа Продакшн» и «IKa film». Главную роль - бывшего спецназовца и участника горячих точек Юрия Шатохина - сыграет Павел Прилучный.

В сериале особое место отводится сценам драк, единоборств, трюкам и эффектным приемам, многие из которых актер мастерски исполняет сам.

В интервью с Павлом Прилучным мы поразмышляли на тему, как человека меняет война.

История про бойца

- Павел, продюсеры сериала «Проспекты» рассказали, что не только роль была написана под вас, но и вообще весь проект создавался ради вашего участия.

- Сначала мне рассказали о том, что есть такая история про бойца, которую они хотели бы воплотить на экране. Это было более года назад. Тогда уже был готов сценарий. И они спросили, интересно ли мне будет участвовать в этом проекте. Сценарий привлек сразу. Местами он, конечно, жесткий, зато правдивый, и вот получилась очень интересная история про человека, который готов на все, чтобы защитить семью, ее честь, и свое имя. Он готов отстоять свое право на жизнь в небольшом городке. Мой герой - военный, который раньше служил по контракту в Сирии. И вдруг он понимает, что семья, маленькая дочка - это то единственное, что по-настоящему необходимо в жизни. Он отодвигает на второй план военную карьеру и пытается наладить отношения с семьей. Так закручивается непростая ситуация, в которой он в итоге пытается разобраться.

«Война - это очень страшно»

- Готовясь к роли, вы с кого-то срисовывали образ своего героя?

- Так или иначе, я довольно много общался с военными и полицейскими. У меня есть друзья и знакомые в этих кругах. От каждого старался брать по чуть-чуть. Люди этих профессий достаточно закрыты и малоэмоциональны. А это, кстати, мне довольно сложно дается: у меня, наоборот, очень подвижные мышцы лица. Мне вообще тяжело играть героев - я все же больше комический артист. Но надеюсь, что зрителей убедит моя игра в этом проекте.

- А в общении с представителями военных профессий были истории, которые вас особенно тронули?

- Самые интересные истории - обычно очень жесткие. Их я не буду вам рассказывать, ладно? (Улыбается.)

- В фильмах про бывших участников боевых действий нередко поднимается тема того, как трудно вернуться к привычной жизни человеку, пришедшему с войны. Ему все никак не удается отделаться от тяжелых мыслей, воспоминаний о пережитом. Ваш герой также носит с собой военное прошлое?

- Мой герой из тех людей, которые не умеют красиво и убедительно говорить, они не могут решать вопросы в общении. Юрий Шатохин делает все только руками. Ему легче ударить, чем решить спорный вопрос мирным путем. Я полагаю, что людям, которые прожили много лет с автоматом в руках, проще именно так решать вопросы. С ними обычно тяжело договориться, если они стоят на своем. Конечно же, это никак невозможно убрать из головы: события, происходившие на войне, гибель друзей, страдания... Мы просто смотрим новости по телевизору - и напитываемся иногда негативом так, что самих начинает трясти. А когда человек участвует во всем этом лично - это, безусловно, оставляет отпечаток на всей его жизни.

- А ваш герой не ищет опасности там, где ее нет? У него нет навязчивой идеи, что вокруг враги?

- Пожалуй, нет. Хотя я знал одного человека, который служил в Афгане, прошел там все горячие точки, и когда вернулся с войны, то отрывал кошкам головы. Ты с ним о чем-то говоришь, а у него в это время словно стена стоит перед глазами, он как будто тебя не видит. Да, вроде он отвечает на вопросы - но говорите вы как будто через стекло, через которое к нему не пробиться. Он жил в поселке, и если в какой-то момент чувствовал, что «разжигается», просто выходил на улицу, ловил кошку и отрывал ей голову, а потом закапывал труп… Есть определенные вещи, которые все равно остаются в сознании человека. И, наверное, чтобы не отрывать головы людям, он поступал так с кошками. Да, это жестко! Но мы не можем даже представить, через что пришлось пройти воевавшим людям. Что там могло происходить, если он потом делал такое уже в мирное время?! Война - это очень страшно. Так что не дай Бог!

- Вашей партнершей по «Проспектам» стала супруга - замечательная актриса Агата Муцениеце. Как вам работается с женой вновь на одной съемочной площадке?

- Замечательно! На самом деле мне с Агатой комфортно работать. Мы друг друга всегда поддерживаем - все-таки уже семь лет вместе. Что-то я ей подсказываю, что-то - она мне. И это хорошо! Некоторые боятся сказать, что партнер делает что-то не так. А у нас нет никакого смущения, мы говорим друг другу правду в лоб, и это здорово.

- Но вы не случайно оказались вместе в этом фильме?

- На главную женскую роль Агату предложил наш режиссер Давид Ткебучава. Он видел, как она работает в телесериале «Живой», и захотел именно ее пригласить в этот проект. Давид - замечательный режиссер, он видит героев образно, мне его подход очень близок. Мне тоже проще одеть персонажа в какой-то костюм, расчесать или побрить, понять, как он выглядит, а потом уже смотреть, насколько внутренне актер подходит на эту роль, наблюдать за его пониманием персонажа, за пластикой. Так же и у Давида: он видит актера уже в образе и говорит: «Вот так должно быть!».

Тоска по комедиям

- Павел, а у вас есть ощущение, что какую-то сторону вашего таланта режиссеры еще не открыли? К чему у вас лежит душа?

- Знаете, кино - это такая вещь, где порой то, что привлекает меня, может быть не интересно зрителю. И я это прекрасно понимаю. Поэтому, наверное, реализовывать свои творческие желания следует все-таки в театре. Я - острохарактерный артист, мне интересны комедии, жанр буфф… Но у нас, к сожалению, таких фильмов снимают мало. Я надеюсь, что в скором времени на телеэкраны, кстати, и на НТВ, выйдет сериал «Витя в законе», снятый в жанре абсурдной комедии положений, где я сыграл врача, который никак не может сдать последний экзамен, так как боится крови, а ему нужно препарировать. Мне самому интересно, что вышло из этой истории…

- Говорят, в этой роли вы предстанете в непривычном для зрителей образе - у вас будут усы…

- Да, в том проекте я немножко оторвался! (Улыбается.) Не знаю, как эту картину примут зрители - ведь образ Вити совершенно никак не пересекается с моими предыдущими героями. Но сам сериал интересен тем, что в нем все состоит из смешных ситуаций. Есть некий герой, который попадает в идиотскую историю - как в фильмах Гайдая. У нас таких сценариев уже давно не было. Обычно в современном кино шутка ради шутки. А в том проекте комична сама ситуация. И надеюсь, что зрителю сериал понравится, потому что это что-то новое для современной аудитории. Да и на съемках мы все смеялись в голос. И если эта история получит отголосок, то, возможно, я буду дальше развиваться в этом направлении: уйду в комедийность. Этого мне сейчас не хватает. Да и в принципе веселых историй мало. А негатива в мире и так предостаточно. Но хочется ведь и повеселиться. Приходишь домой - и стремишься отдохнуть, посмотреть веселое кино, которое не напрягает, расслабиться и просто ни о чем не думать…

- А что из увиденного за последнее время вас повеселило?

- Сейчас я обожаю смотреть все фильмы кинокомпании Marvel: «Доктор Стрэндж», «Лига Справедливости»… Жалко, что в России создавать такие проекты будут еще не скоро.

Маленькая подружка

- Павел, а какая из ваших ролей далась вам сложнее всего?

- Вот как раз в «Проспектах» у меня внутренне очень тяжелая работа. У героя в самом начале картины случается череда ужасных событий, и то, ради чего он жил, теряет смысл. Естественно, что все, что происходит с персонажем, ты примеряешь на себя - представляешь, а как бы повел себя в этой ситуации ты? Тем более что у меня самого есть дети. Сейчас вообще, когда вижу какие-то неприятные истории с участием детей, меня прямо передергивает!

- Вашу кинодочку играет восьмилетнее дарование - Виталия Корниенко. Говорят, вы очень трогательно общались с ней на площадке: и на коньках покатались, и с лошадкой погуляли. Женская часть съемочной группы чуть ли не рыдала от умиления.

- Я люблю детей. Я и со своими всегда играю с удовольствием. А с Виткой мы уже второй проект работаем вместе - до этого я был ее дядей в сериале «Витя в законе». У нее потрясающие чувство юмора, и она действительно маленькая профессиональная актриса - так все замечательно делает на съемочной площадке! Приходит каждый раз с заранее выученным текстом. И даже немного странно, когда человек в семь лет по одному щелчку начинает плакать настоящими слезами. Меня это пугает! Представьте только, как она потом будет вить веревки из своих молодых людей! (Смеется.) Но сейчас это абсолютный ангел во плоти: замечательная, умная, талантливая, обаятельная - в ней все есть! Она очень много работает и совсем не зазнается. И мы с ней быстро подружились.

Детский вопрос

- У вас с Агатой подрастают чудесные сын и дочка - Тимофей и Мия. О прибавлении в семействе не думаете?

- Посмотрим! Мы ни одного ребенка не загадывали, не было такого: «Давай прямо сейчас!». (Улыбается.) Так получалось, случайно... Но если так получится еще раз - мы будем только рады! (Смеется.) А вообще я думал о том, чтобы кого-нибудь усыновить…

- Как у вас появились такие мысли?

- В свое время я работал вожатым с детдомовскими ребятами. Они потрясающие! Более открытых, честных и искренних, чем они, я не встречал. Они как белый лист: пиши, что хочешь! Все воспринимают, всему учатся на лету! Мне тогда было 16 лет, а им - по восемь-десять. Но поживем - увидим... Сейчас своих бы для начала воспитать.

- Они уже вам с Агатой говорили, кем хотят стать?

- Ой, пока непонятно. С кем сейчас ни разговариваю, все говорят, что современные дети не знаю, чего хотят, кем хотят стать. Мы все пытались задружить сына с хоккеем. Сейчас он хоть кататься начал, а на первом занятии просто в лежку лежал. Но тренировки проходят достаточно жестко: малышей «выкидывают» на центр катка, и они пытаются добраться до бортика - а уж каким способом, неважно. Но ничего, наш встал и поехал! Но вообще он лентяй, все его интересы: смотреть мультики - поесть сладкие конфеты - и опять сесть смотреть мультики...

- А вы в возрасте Тимофея уже четко понимали, кем хотите стать?

- У меня был хороший пинок: нужно было зарабатывать деньги. И я это четко понимал. А сыну этого не нужно. Вот думаю, может быть, заставить его работать за еду? Конечно же, шучу! (Смеется.)

Екатерина Шитикова