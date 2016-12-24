Жизнь «взаймы»

Сергей Иваненко 18 лет убегал от наказания за изнасилование девушки в Саранске. За это время в другом регионе он справил новый паспорт, обзавелся женой и тремя детьми и спустя долгие годы решился проведать родственников в Мордовии. Эта поездка и привела его за решетку…





Пролетарский суд Саранска вынес приговор 44-летнему уроженцу Оренбургской области Сергею Иваненко. Он обвинялся в изнасиловании, совершенном в Саранске в марте 2000 года. Семнадцать лет Иваненко скрывался от правосудия, жил по поддельным документам в разных регионах страны. За это время мужчина успел жениться и обзавестись тремя детьми. Однако предстать перед правосудием ему все же пришлось. Осенью прошлого года Иваненко был задержан оперативниками республиканского МВД в Саранске.

Ночью 5 марта 2000 года в Саранске две девушки отдыхали в гриль-баре, располагавшемся на пересечении улиц Васенко и Большевистской. В заведении барышни познакомились с тремя молодыми людьми. Вечер продолжили вместе. Однако в какой-то момент одна из подруг ушла домой, более раскованная 22-летняя приятельница осталась с парнями одна. Когда и она засобиралась уходить, молодые люди предложили отвезти ее домой на такси. Девушка жила в одном из пригородов Саранска, вероятно, поэтому и согласилась. Однако по дороге молодые люди решили ненадолго заскочить в квартиру Сергея Иваненко на улице Кутузова. Девушка согласилась. В жилище молодежь снова принялась за спиртное. Затем хозяину квартиры захотелось женской ласки. Сергей Иваненко предложил гостье вступить с ним в интимную связь, но девушка ответила отказом. Это Сергея Иваненко не смутило, он решил взять свое силой - схватил девушку за руку и затащил в комнату, угрожая расправой в случае сопротивления.

Когда все закончилось, Иваненко задумался о последствиях. Он сказал друзьям, что необходимо что-то делать с девицей, поскольку она может настучать в милицию о произошедшем. Девушка услышала эти слова и, по всей вероятности, посчитала их смертным приговором для себя. В отчаянии она выпрыгнула из окна. Хорошо, что квартира располагалась на втором этаже, иначе все могло закончиться фатально. Но и небольшой высоты потерпевшей хватило, чтобы сломать позвоночник. Несмотря на тяжелые травмы, она смогла доползти до сторожки расположенного неподалеку предприятия и попросить о помощи. В помещении в тот вечер находился охранник, он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и вызвал медиков.

Сергей Иваненко прекрасно понимал, что вскоре за ним придут, а потом посадят. Парень решил срочно бежать из города. Ситуацию заметно осложнял факт, что он уже находился в розыске. Дело в том, что на момент совершения изнасилования он проходил в качестве обвиняемого по делу о причинении тяжких телесных повреждений, но до приговора суда находился под подпиской о невыезде. На оглашение приговора Сергей Иваненко должен был явиться самостоятельно, но решил этого не делать. Скрываться от правосудия Иваненко предпочел за пределами Мордовии. Некоторое время он провел в Москве, потом отметился в Калужской области. Именно здесь он обзавелся новыми документами на имя Романа Борзина. Причем паспорт ему выдали настоящий. С этой историей сотрудникам правоохранительных органов Калужской области теперь предстоит разбираться отдельно.

После получения паспорта с «чистой фамилией» Иваненко долгие годы жил полноценной жизнью не обремененного уголовным преследованием человека. Женился, у него родились трое детей. Правда, с официальным трудоустройством имелись определенные проблемы. Устраиваться на нормальную работу Иваненко-Борзин все-таки опасался, а потому зарабатывал на жизнь в основном шабашками.

Все это время в Саранске не прекращались мероприятия по розыску подозреваемого в изнасиловании. В декабре 2016 года к оперативникам поступила информация, что Сергей Иваненко скрывается в Москве. Чуть позже стражам порядка стало известно, что в апреле он собирается посетить Мордовию, чтобы навестить родственников. Брать его было решено в столице республики. В тот момент, когда Иваненко ехал на своем «Фольксвагене» и любовался красотами изменившегося до неузнаваемости Саранска, на пересечении улиц Невского и Московской его авто остановили сотрудники полиции и задержали беглеца. Это событие стало для него полной неожиданностью.

Иваненко сразу же отправили отбывать срок по приговору за причинение тяжких телесных повреждений. Следствие по делу об изнасиловании проходило параллельно. Своей вины в надругательстве над девушкой Иваненко отрицать не стал, но толком пояснить ничего не смог, ссылаясь на уйму прошедшего времени. При этом рассчитывать на истечение сроков давности ему не приходилось. Дело в том, что на момент совершения изнасилования он уже находился в розыске, так что ни о каком списании грехов не могло быть и речи. Кстати, свидетелями по давнему делу о сексуальном насилии были два приятеля Иваненко, которые вечером 5 марта 2000 года отдыхали с ним в баре и на квартире.

В суде помимо изнасилования уроженцу Оренбургской области пришлось отвечать и за использование заведомо подложного документа (речь идет о паспорте на другую фамилию). В результате приговором суда Сергей Иваненко был признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Алексей Николаев