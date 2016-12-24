Инструктор тренажерного зала приторговывал анаболиками

За это ему грозит до 8 лет лишения свободы

В Ленинском суде Саранска рассматривается уголовное дело, связанное с незаконным сбытом анаболических стероидов. За продажу запрещенных препаратов на скамью подсудимых угодил инструктор тренажерного зала 24-летний Евгений Почтарев.

Следствие считает, что уроженец Пензенской области Почтарев торговал анаболиками на протяжении двух лет, на чем заработал 300 тысяч рублей. При этом сам Евгений давно увлекается бодибилдингом и прекрасно знает, что добиться быстрой и заметной прибавки мышечной массы гораздо проще при помощи анаболических стероидов. Собственно, его личный опыт и был тому доказательством - он применял анаболики с 2015 года. И, конечно же, ему было известно, что незаконное приобретение стероидов, а также их незаконный сбыт в России запрещены законом. Несмотря на это, инструктор тренажерного зала покупал препараты как для себя, так и для продажи другим спортсменам, занимающимся бодибилдингом.

Как выяснили оперативники, в начале февраля этого года Почтарев через интернет в очередной раз приобрел анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества. По словам сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ, среди препаратов, которые покупал Почтарев, фигурировали тестотерон, метандиенон и станозолол.

Евгений продавал анаболики всем желающим и даже не соблюдал никаких мер конспирации - брал деньги и открыто передавал товар из рук в руки. Вечером 12 февраля этого года на ул. Л. Толстого в Саранске Почтарев продал часть анаболических стероидов клиенту за 2 тысячи рублей. Покупателем оказался оперативник. В итоге тренер был задержан с поличным. В отношении Почтарева возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, а также незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы.

На предварительном следствии Евгений Почтарев вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.