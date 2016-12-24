Никандров будет сидеть в Мордовии

По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Денис Никандров будет отбывать наказание в Мордовии в колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Судя по всему, Дениса Никандрова этапируют в исправительную колонию № 5 в поселке Леплей Зубово-Полянского района. Как правило, в Мордовии бывших силовиков помещают именно на «пятерку». Там содержится около тысячи осужденных, в прошлом носивших погоны, а также судей и адвокатов. Осужденные колонии № 5 трудятся либо в деревообрабатывающем цехе, либо в швейном. Бывший генерал-майор юстиции Никандров также может отправиться на работу в отряд хозяйственной обслуги - банщиком, на кухню или в библиотеку. К слову, опыт банщика в мордовской пятой колонии имеет и другой известный сиделец - Дмитрий Довгий. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ отвечал за баню в этой колонии целых шесть с половиной лет. В 2009 году Довгия приговорили к 9 годам колонии строгого режима за взятку в 750 тысяч евро и превышение должностных полномочий.

Добавим, что у Дениса Никандрова будет возможность подтянуть в колонии и свои физические кондиции - здесь имеется оборудованная тренажёрами спортплощадка.

Приговор Денису Никандрову был вынесен 16 августа Московским городским судом. Фемида признала экс-генерала СКР виновным в получении взяток в 1 миллион долларов от Захария Калашова, известного в криминальном мире как вор в законе Шакро Молодой. Деньги предназначались за освобождение соратника Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Самое громкое коррупционное дело в истории Следственного комитета России началось в июле 2016 года, когда сотрудниками ФСБ были задержаны сразу трое высокопоставленных офицеров СКР. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, заместитель Александр Ламонов и заместитель начальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров.

Высокопоставленные сотрудники СКР получили взятку в 1 миллион долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение авторитетного товарища Андрея Кочуйкова. Он был одним из участников конфликта в декабре 2015 года вокруг ресторана «Elements». Тогда два человека были убиты и восемь ранены. После перестрелки у ресторана Итальянец был задержан и по решению суда заключен под стражу в СИЗО «Матросская Тишина».

В июне 2016 года, когда заканчивался срок его ареста, следователи почему-то не вышли в суд с ходатайством о продлении. В итоге Кочуйков законно вышел на свободу. Правда, ненадолго. Его буквально на выходе из «Матросской Тишины» задержали оперативники ФСБ. После чего против Итальянца было возбуждено новое уголовное дело о вымогательстве, которое Генпрокуратура передала не в Следственный комитет, а в МВД.

Сразу после неудавшегося освобождения Кочуйкова начались проверки сотрудников СК РФ, которые закончились громкими арестами. Как удалось установить следователям, взятку по просьбе вора в законе Шакро Молодого высокопоставленным сотрудникам СКР передал бизнесмен Олег Шейхаметов.

Как это часто бывает при громких коррупционных расследованиях, дело начало обрастать новыми деталями и фигурантами. В декабре 2017 года был арестован экс-начальник следственного управления московского СК по Центральному административному округу Алексей Крамаренко, а в июле 2018-го - бывший руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов.

Главная интрига в том, что показания на бывшего руководителя и действительно одного из самых заслуженных и опытных в стране следователей Александра Дрыманова дал именно Денис Никандров. Никандров рассказал о получении Дрымановым двух взяток. Одну в виде кредитной карты почти с 10 тысячами евро Никандров передал начальнику якобы за помощь в назначении на должность и покровительство по службе. Вторая взятка касается того самого миллиона долларов, который, по версии следствия, получили и разделили между собой офицеры СКР за облегчение судьбы Итальянца.

Александр Дрыманов своей вины не признал, а показания Никандрова назвал оговором. Тем не менее суд учел «разговорчивость» Дениса Никандрова и назначил ему наказание по минимуму - 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для него и гигантский штраф в размере 65 миллионов рублей, но суд согласился со сроком, а вот штрафовать бывшего силовика не стал. Кроме того, Никандрову на 3 года запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах государственной власти. Также он лишен специального звания генерал-майора юстиции.

Александр Ламонов, который полностью признал вину и заключил сделку со следствием, получил пять лет колонии строгого режима и штраф в 32 миллиона рублей. Михаил Максименко, который со следствием сотрудничать отказался и вины не признал, получил 13 лет строгого режима и штраф в 165 миллионов рублей. Что называется, почувствуйте разницу. Александру Дырманову суд только предстоит.

Что касается Захария Калашова, в марте этого года суд приговорил его к 9 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима (Андрей Кочуйков получил на год меньше). Шакро Молодой был признан виновным по двум эпизодам: в вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы ресторана «Elements» и 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтегаз».