Жительница Мордовии потеряла 200 тысяч рублей при сдаче квартиры

Дробью по свадьбе
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
В Мордовии проводится проверка по факту мошенничества в отношении 57-летней жительницы Ковылкина. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как поясняют в ведомстве, женщина разместила в интернете объявление о сдаче квартиры. Через некоторое время с ней связалась клиентка и сообщила, что едет в третий по величине город Мордовии в длительную командировку. Звонившая сказала, что готова немедленно перечислить 72 тысячи рублей за свое проживание. Затем собеседница попросила предоставить бухгалтеру ее компании все данные, а также коды банковской карты, пояснив, что так проще и быстрее осуществить финансовые операции. Не подозревая обмана, жительница Ковылкина сообщила личные сведения. Проконтролировать все манипуляции, информация о которых приходила ей в смс-сообщениях, она не могла, так как постоянно находилась на связи с незнакомкой. Позже потерпевшая обнаружила, что лишилась всех своих накоплений. Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Правоохранителям женщина пояснила, что с ее счета исчезли 200 тысяч рублей. Сейчас стражи порядка ведут розыск мошенницы.
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
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