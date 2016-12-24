Житель Саранска приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование и тройное убийство

В Саранске вынесен приговор 26-летнему Евгению Кондратьеву. Он признан виновным в убийстве трех человек, а также в изнасиловании.

Как было установлено в ходе судебного процесса, ночью 1 июля 2017 года в двух соседних квартирах в многоэтажном доме по Проспекту 60-летия Октября в Саранске с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены тела 52-летнего Андрея Савицкого, 69-летнего Владимира Ганина и 30-летней Ольги Куряевой.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении убийства был задержан житель Саранска Евгений Кондратьев, который рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Собранными по уголовному делу доказательствами было установлено, что в ходе совместного распития спиртного и возникшей в последующем ссоры Кондратьев совершил убийство женщины и одного из мужчин - он нанес им более 70 ударов ножом. После чего совершил третье убийство, опасаясь, что оставшийся в живых свидетель сообщит о произошедшем в правоохранительные органы. Все трое потерпевших от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия в короткий промежуток времени.

Как подчеркивают в СКР, в рамках расследования, а затем и в судебном заседании была подтверждена причастность Кондратьева еще к ряду преступлений. Так, было установлено, что в июне 2017 года в Саранске на улице он ударил свою бывшую сожительницу, а спустя некоторое время из кармана ее брюк открыто похитил 1,5 тысячи рублей. Через несколько дней вновь встретив бывшую сожительницу, изнасиловал ее. Кроме того, в июне того же года из хулиганских побуждений Кондратьев нанес побои работнице магазина.

Следователем по уголовному делу была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой обвиняемый был признан вменяемым.

Приговором суда мужчине назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.