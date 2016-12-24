На пруду в Мордовии расстреляли двух рыбаков

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В Мордовии следователи выясняют обстоятельства стрельбы на пруду близ села Кочемасово Темниковского района республики. Как стало известно «ВС», утром 18 августа в результате конфликта между приезжими рыбаками и хозяином платного пруда ранения получили двое мужчин. Один из них скончался, второй находится в реанимации. По предварительной информации, стрельбу из травматического пистолета открыл хозяин пруда.
Как сообщает Следственный комитет Мордовии, подозреваемый в стрельбе задержан. По имеющейся информации, им оказался зять хозяина пруда. В СКР подчеркивают, что орудие стрельбы - травматический револьвер - изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».
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