Резчик по дереву на 8,5 лет переедет работать на зону

18-летний виртуоз из Саранска
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
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IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
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