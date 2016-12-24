Резчик по дереву на 8,5 лет переедет работать на зону

Лямбирский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю деревни Суркино Руслану Байбикову. Он обвинялся в убийстве своего бригадира, 34-летнего Алексея Атанесяна. Душегуб учинил расправу в день рождения жертвы.

Разборка на именинах произошла 19 февраля в селе Александровка Лямбирского района в здании столярного цеха. Компания резчиков по дереву отмечала день рождения Алексея Атанесяна. В торжестве принимали участие девять человек. В какой-то момент пары алкоголя дали о себе знать. Между именинником и Байбиковым произошел конфликт. Что послужило причиной пьяной ссоры, сейчас уже никто не может вспомнить. В разгар конфликта Руслан перевернул праздничный стол вместе с выпивкой и закуской, а затем схватил нож и ударил именинника в грудь. Рана оказалась серьезной, лезвие задело сердце. Алексей Атанесян смог выбежать из цеха, но силы его покинули, и он рухнул на снег.

Один из присутствовавших на застолье попытался выбить клинок из руки Байбикова, но тот стал размахивать ножом и несколько раз задел нового противника в области предплечья и живота. Позднее судебно-медицинские эксперты квалифицировали повреждение как легкий вред здоровью.

Байбиков ударился в бега, добрался до соседнего села и пытался отсидеться у родителей. Однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. Коллеги хотели отвезти раненого Атанесяна в больницу на попутке, но было уже поздно - мужчина скончался.

Собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Байбикову. Он признан виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд приговорил Руслана Байбикова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы строгого режима.