Арестованы за расстрел 16-летней давности

Ленинский районный суд взял под стражу 35-летнего жителя Московской области Алексея Мирошниченко и 34-летнего жителя Саранска Сергея Хлучина. Оба подозреваются в убийстве в 2002 году 24-летнего Игоря Козлова. Задержанным инкриминируют статью «Убийство группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в июне 2002 года рядом с жилыми домами по улице Комарова в юго-западной части Саранска двое мужчин расстреляли из огнестрельного оружия Игоря Козлова. Ему были причинены огнестрельные ранения затылочной области головы. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, долгое время оставалось нераскрытым. В течение 16 лет подозреваемым удавалось скрываться от следствия. Только в этом году в результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями СК по РМ и оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД личности подозреваемых были установлены и особо тяжкое преступление раскрыто.

8 и 9 августа 2018 года МОБОП УУР МВД по РМ во взаимодействии с сотрудниками СОБР «Звезда» Росгвардии одновременно в Пензенской и Московской областях проведена специальная операция по задержанию Алексея Мирошниченко и Сергея Хлучина. Правоохранители полагают, что оба могли иметь отношение к преступной группировке «Юго-Запад». По данным следствия, преступление было совершено из-за раздела сфер криминального влияния между двумя организованными преступными группами, действовавшими в то время в Мордовии.

В судебном заседании следователь и прокурор в отношении подозреваемых заявили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые и их защитники возражали. Суд изучил представленные материалы, выслушал участников процесса и пришел к выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению. Избирая в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу, суд мотивировал это тем, что Мирошниченко и Хлучин подозреваются в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких, в том числе с применением огнестрельного оружия, которое на данный момент не обнаружено и не изъято. А санкция статьи предусматривает возможность назначения наказания в виде лишения свободы, в том числе пожизненного.

Сейчас устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.