Перевела мошенникам 200 тысяч рублей через мобильный банк

В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Саранску обратилась жительница Октябрьского района столицы республики. Девушка сообщила правоохранителям, что неизвестная мошенница выманила у нее 200 тысяч рублей.

Жертва аферы рассказала, что на сайте «Авито» разместила объявление о продаже свадебного платья за 9 тысяч рублей. 12 августа 2018 года с ней связалась потенциальная покупательница и изъявила желание приобрести товар за безналичный расчет. Девушка согласилась и, действуя по инструкции злоумышленницы, через банкомат подключила к своему счету услугу «мобильный банк», предоставив доступ к нему и для чужого номера телефона. В результате с ее банковской карты в два этапа были списаны 200 тысяч рублей. О том, что лишилась своих сбережений, потерпевшая узнала из смс-оповещений, пришедших на ее телефонный номер. Девушка заблокировала карту и обратилась в полицию.

Помимо этой махинации сотрудники полиции продолжают фиксировать факты мошенничеств при совершении различных сделок с недвижимостью. Часто проходимцы выступают под видом как потенциальных квартиросъемщиков, так и арендодателей. За сутки в дежурные части ОП № 3 и ОП № 4 УМВД России по Саранску поступило два заявления, в которых жертвы рассказали, что лишились денег, когда хотели арендовать квартиры.

Так, 48-летняя жительница Саранска рассказала, что предполагала переехать на несколько месяцев в Москву, нашла через интернет-сайт «Авито.ру» информацию с предложением аренды жилья. Созвонилась с автором объявления, обговорила все условия и перечислила на счет залог - 5 тысяч рублей. Перед тем как выехать в Москву, женщина вновь попыталась созвониться с хозяйкой жилплощади, однако телефон был выключен, а страничка с объявлением удалена.

Во втором случае от действий мошенников пострадала арендодатель квартиры. Дама разместила объявление о сдаче жилья на сайте «Авито.ру». На ее телефон позвонил незнакомец и сообщил, что готов снять комнату. Мужчина предложил перечислить предоплату за несколько месяцев вперед. Для этого он попросил потерпевшую пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций. Действуя по инструкции, женщина также подключила услугу «мобильный банк» с доступом для чужого номера телефона. В результате с ее счета в несколько этапов были списаны 25 тысяч рублей. О том, что потеряла деньги, владелица квартиры узнала, когда решила проверить поступление авансового платежа.