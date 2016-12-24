В жилых домах будут восстанавливать коллективные телевизионные антенны

Совсем скоро сломанные или вовсе исчезнувшие с крыш многоэтажек коллективные телеантенны, вероятно, будут заменены. Согласно вступившему в силу с 1 июля государственному стандарту «Системы коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания», они должны эксплуатироваться по своему прямому назначению, обеспечивая жильцов многоквартирных домов возможностями для просмотра телевизионных программ.

Поясним, построенная сеть цифрового эфирного телерадиовещания охватывает ныне большую часть населения страны. В нашей республике, например, сей показатель превышает 99 процентов. Фактически гражданам доступно 20 телевизионных и три радиоканала, входящих в состав первого и второго мультиплексов, в том числе региональные «врезки» и новости ГТРК «Мордовия».

При этом одним из обязательных условий для их просмотра является наличие дециметровой антенны. Вот только комнатное или индивидуальное оборудование в условиях плотной городской застройки далеко не всегда эффективно. Его необходимо настраивать, а то и монтировать на внешней стене. Причем желательно - повыше от земли, дабы обеспечить устойчивый прием сигнала. Наконец, не стоит забывать и о том, что нагромождение антенн на фасадах явно не придает строениям эстетической выразительности.

Наиболее оптимальный выход из создавшейся ситуации - оснащение домов системами коллективного приема телевидения (СКПТ), состоящими из антенн и распределительных устройств для квартир одного подъезда или сразу целого здания. Во-первых, уже хотя бы потому, что такие возможности, как правило, предусмотрены проектными решениями. Ну а во-вторых, сигнал в таком случае будет подаваться сразу на несколько телеприемников, обеспечивая досуг семей и одиноких граждан.

Как подчеркивают в филиале РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия», антенно-распределительные системы считаются частью коммунальной инфраструктуры, сродни водопроводу, отоплению или, скажем, электричеству. Соответственно, и относятся они к компетенции ТСЖ и управляющих компаний. «Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить их обслуживание и эксплуатацию», - отмечаются связисты.

Следует добавить, что после долгих лет безучастного созерцания, когда гражданам поневоле приходилось прибегать к услугам операторов платного ТВ, власти, похоже, всерьез вознамерились навести порядок в этой сфере. С целью восстановления антенного хозяйства в десятках регионов страны ведутся переговоры с коммунальщиками. В Татарстане рассмотрением вопросов реконструкции систем коллективного просмотра занимается специально созданная комиссия по развитию телерадиовещания и переходу на цифровые технологии, которая работает во всех городах региона. А в Белгородской области общедомовые антенны монтируются в новых многоэтажках по заказу застройщиков…