«Сотрудник, которого подозревают в избиении заключенного, был на хорошем счету!»

В Саранске обсудили проблемы соблюдения прав человека в местах принудительного содержания

На минувшей неделе в Саранске состоялось заседание круглого стола, посвященное соблюдению прав человека в местах принудительного содержания. На фоне скандала с жестоким избиением заключенного в ярославской ИК-1 эта тема приобрела особое значение. К тому же буквально накануне заседания круглого стола Следственный комитет опубликовал информацию о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками мордовской ИК-4.

Как отметил на заседании руководитель Мордовского республиканского правозащитного центра Василий Гуслянников, в целом ситуация с соблюдением прав человека в местах принудительного содержания за последние годы значительно улучшилась. Построены или капитально отремонтированы изоляторы временного содержания в Рузаевке, Чамзинке, Краснослободске и Зубовой Поляне. Вместе с тем есть и ряд проблем, которые связаны с большими материальными затратами. Речь идет о строительстве новых ИВС и реконструкции уже имеющихся. Особое беспокойство у правозащитников вызывает оборудование камер задержанных лиц в отделах полиции. Многие помещения очень слабо освещаются и не оборудованы спальными местами. Задержанные вынуждены спать на узких лавочках без постельных принадлежностей.

Однако главной темой заседания стала ситуация в мордовской колонии № 4. На минувшей неделе Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками исправительного учреждения. Как сообщает целый ряд источников, представители администрации колонии в течение полугода избивали заключенного. Причем, как заявил Василий Гуслянников, правозащитникам не было об этом известно. В прессу информация попала от адвоката одного из осужденных, который заявил о неоднократном избиении подзащитного. Работника, который, по словам юриста, применял незаконные методы воздействия на осужденных, в колонии называют не иначе как садистом.

- Сигналы о том, что сотрудники колонии № 4 избивают заключенных, начали поступать в марте этого года, - заявил председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов. - Однако, когда мы приезжали в колонию и пытались говорить об этом с заключенными, никто из них не подтвердил эту информацию. Конечно, мы догадываемся, почему заключенным проще промолчать, чем сообщить о факте нарушения их прав, но у нас просто нет полномочий для проведения каких-то проверок непосредственно в колонии. Поэтому мы всегда просим сотрудников прокуратуры, чтобы они сопровождали нас во время посещения исправительных учреждений. Но, к сожалению, нам очень редко идут навстречу. Что же касается информации о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками колонии № 4, то жалобы от заключенных поступали только на одного представителя администрации. Как нам удалось выяснить, этот человек находится на хорошем счету у руководства колонии. Надеемся, что Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и разберется в этом. До этого делать какие-либо заявления мне кажется преждевременным.

Отметим, что ни представители прокуратуры РМ, ни сотрудники службы исполнения наказаний не присутствовали на заседании круглого стола. Хотя соответствующие приглашения им были направлены.