Шоумен из Саранска выпал с 25-го этажа московской гостиницы

Днем 8 августа тело 48-летнего Александра Чевгуна из Саранска обнаружили на козырьке четвертого этажа одного из корпусов гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве. Он скончался от полученных повреждений. Кровь Чевгуна проверят на наличие алкоголя, чтобы выяснить, находился ли он в нетрезвом состоянии в момент происшествия. По предварительной информации, шоумен приехал в Москву из Саранска во вторник 7 августа. Он был ведущим преимущественно спортивных и танцевальных программ и в последние годы практически постоянно работал в Москве.

Коллеги из федерального издания «МК» сообщили, что перед трагедией шоумен жаловался коллегам на свою невостребованность. Александр Чевгун - уроженец Комсомольска-на-Амуре - зарабатывал в Москве не самые большие по столичным меркам деньги. Как правило, его привлекали на мероприятия среднего уровня (выставки, местечковые фестивали), оплата которых велась на гонорарной основе.

В Москве он жил вместе с племянником Евгением в квартире в районе Ховрино (родственники из добрых побуждений приютили шоумена). При этом был прописан в Саранске - в городе проживает его мама. В свою очередь, родная сестра Ольга с семьей осталась в Комсомольске-на-Амуре, а своей семьей Александр обзавестись не успел.

По словам племянника Евгения, шоумен, судя по всему, хорошо продумал свой последний шаг. Он выбрал момент, когда никто не мог поднять тревогу по поводу его ночного отсутствия. Племянник, к слову, был в тот день в Подмосковье, о трагедии ему сообщили полицейские.

Александр Чевгун арендовал одноместный номер в корпусе «Бета» гостиничного комплекса «Измайлово» ровно на сутки, попросив заселить его на этаж как можно выше - якобы для лучшего обзора столицы. Мужчина предварительно оставил послание маме (извинился и попросил забрать личные вещи) и шагнул в пустоту. Разочаровавшийся в жизни шоумен скончался до прибытия медиков.

В настоящее время в развлекательной индустрии настали далеко не лучшие времена, поэтому, со слов коллег, Александр часто сидел без работы, что его сильно угнетало. Однако шоумен, по словам родственников, не пытался глушить спиртным свою профессиональную невостребованность, переживая эту ситуацию внутри себя. В итоге это привело к трагедии...