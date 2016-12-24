Жительница Подмосковья получила 4 года неволи за попытку подкупа начальника колонии

Зубово-Полянский суд вынес приговор жительнице Московской области 34-летней Софии Абдурагимовой. Она предстала перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки начальнику исправительной колонии. Женщина предложила 250 тысяч рублей начальнику мордовской колонии за содействие в условно-досрочном освобождении своего протеже.

Помочь знакомому быстрее оказаться на свободе София решила осенью прошлого года. В ноябре 2017-го она приехала в колонию, где тот отбывает наказание за мошенничество (в 2016 году мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы). Половину срока он уже отсидел, а значит, по закону мог претендовать на условно-досрочное освобождение. Но для этого нужны положительные характеристики и ходатайство перед судом от администрации исправительного учреждения. Получить заветные документы для сидельца Абдурагимова решила с помощью банальной взятки. Она предложила начальнику колонии № 12 Олегу Калинкину 250 тысяч рублей за содействие. Деньги обещала передать во время следующего визита в колонию. Начальник исправительного учреждения дал согласие на «сделку», но сразу сообщил о готовящемся преступлении в службу собственной безопасности УФСИН РФ по РМ и республиканское Управление ФСБ.

27 марта этого года София Абдурагимова снова приехала в колонию и пришла в кабинет к начальнику. Свое обещание отдать оговоренную сумму женщина выполнила. Однако в момент передачи денег ее задержали. В отношении ее возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки в крупном размере». 30 марта суд вынес постановление об аресте, не помогло даже то, что на воспитании у молодой женщины находятся четверо детей. Кстати, уроженка Дагестана София Абдурагимова в недалеком прошлом уже была судима за кражу. Тогда ее приговорили к условному сроку. На этот раз ей самой придется отправиться в колонию.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.