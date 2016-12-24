Жительница Подмосковья получила 4 года неволи за попытку подкупа начальника колонии

Благоустроенных дворов стало больше!
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Но все льготы по проезду остаются прежними
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
Госдума приняла законопроект, разрешающий ставить на учет автомобили без участия ГИБДД
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»