Брата заместителя ДУМ РМ осудили за наркотики

Ленинский районный суд вынес приговор 36-летнему уроженцу села Белозерье Рясиму Асаинову. Он обвинялся в хранении наркотиков. Рясим - брат заместителя председателя Духовного управления мусульман РМ Раиля Асаинова.

2 февраля этого года Рясим Асаинов незаконно приобрел синтетические наркотики, которые стал незаконно хранить для личного потребления. В этот же день он был задержан оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ и сотрудниками регионального УФСБ. Оперативники остановили автомобиль Рясима на перекрестке улиц Коммунистической и Степана Разина. При осмотре полицейские нашли в кармане его куртки пакетик с дурманом. Асаинов от зелья отказался - мол, про наркотики ничего не знаю, пакетик вижу впервые - подкинули, когда был в мечети. В этот же день правоохранители провели обыск в доме по улице Крылова и обнаружили там около двух десятков ящиков с мусульманской литературой, а также аудио- и видеозаписи с проповедями. Правоохранители предположили, что изъятые материалы относятся к запрещенной радикальной литературе.

Духовное управление мусульман РМ, где заместителем председателя является брат Рясима, возглавляет Илдуз Исхаков. Последователи этой организации утверждают, что они проповедует «чистый» ислам. Но ряд религиоведов называет некоторые идеи этой общины салафитскими и радикальными.

На процессе суд рассматривал только преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В итоге Фемида приговорила Рясима Асаинова к 3 годам и 4 месяцам неволи.