Брата заместителя ДУМ РМ осудили за наркотики

«Кургоня» ждет гостей!
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
Жительница Саранска скончалась на отдыхе в Турции
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...