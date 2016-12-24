Житель Оренбургской области получил срок за изнасилование жительницы Саранска 18 лет назад

В Саранске вынесен приговор 44-летнему жителю Оренбургской области. Он признан виновным в изнасиловании и использовании подложных документов. Об этом сообщает СКР по РМ.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в ночь на 5 марта 2003 года в Саранске обвиняемый, будучи осужденным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и находясь в розыске, совершил изнасилование местной жительницы, с которой познакомился в баре. После этого он скрылся из республики и длительное время проживал в разных регионах РФ. В марте 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан сотрудниками республиканского МВД в Саранске. Желая ввести в заблуждение сотрудников полиции относительно своей личности, он незаконно использовал паспорт гражданина РФ на чужое имя с вклеенной в него своей фотографией.

Как подчеркивают в СКР, в ходе следствия причастность обвиняемого к совершению преступлений была подтверждена заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, показаниями потерпевшей и свидетелей, протоколами осмотров, а также иными собранными по уголовному делу доказательствами.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.