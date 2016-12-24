Дробью по свадьбе

Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова

8 августа в Рузаевском суде был оглашен приговор по громкому делу о расстрелянной год назад свадьбе. В расстреле невесты и трех гостей свадьбы обвинялся 43-летний директор предприятия «Стерх» Павел Калашников. Прокуратура запросила для него 10 лет и 6 месяцев неволи, однако суд неожиданно для многих переквалифицировал статью «Покушение на убийство двух и более лиц» на две более мягкие - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда».

Мостки раздора

29 июля прошлого года в селе Татарский Шебдас отмечали свадьбу местные молодожены. Вечером гости отправились на пруд, чтобы искупаться. Во время празднования невесту и гостей из ружья подстрелил дачник из Саранска Павел Калашников. Конфликт между ними произошел из-за того, что местные стали купаться в пруду и лезть на мостки Калашникова. Супруга директора предприятия устроила скандал, гости свадебного мероприятия также молчать не стали.

Противостояние закончилось выстрелами, в результате чего ранения получили четыре человека. Всех пострадавших госпитализировали в рузаевскую больницу. 24-летняя невеста Елена Ведяшкина получила ранения в ногу, в нее угодило 13 дробин, у 23-летней девушки брата жениха Олеси Лапаевой врачи зафиксировали ранения грудной клетки и обеих ног, 44-летний дядя жениха Артур Аникин был ранен в лоб и челюсть, две дробины угодили и в мать жениха, 55-летнюю Татьяну Ведяшкину. Историю расстрелянной свадьбы активно обсуждали федеральные каналы, участники событий рассказывали о ЧП на всю страну на ток-шоу на Первом канале.

«Я не хотел стрелять, и тем более убивать, прошу меня извинить»

Перед вынесением приговора суд предоставил Павлу Калашникову последнее слово: «Приношу свои глубочайшие извинения, - начал свою речь Павел. - Люди пострадали от моих действий, я стрелял из ружья. Хотел перед потерпевшими еще раз объясниться. Я не хотел стрелять, и тем более убивать. Как бы то ни было, прошу вас меня извинить. В любом случае, какой бы ущерб ни установил суд - моральный, материальный, потерпевшим я возмещу полностью. Надеюсь на ваше прощение. Соответственно, Бог тоже простит.

Получилось так, что необходимость выстрелов была, но по истечении года я понимаю, что с моей стороны выстрелы из ружья были лишними. Можно было обойтись без пострадавших. Но это уже совсем другая история. Еще хочу обратить внимание, что запрошенный прокурором срок - 10 с половиной лет колонии строгого режима - чрезмерно суровое наказание для меня. Я находился у себя дома, не я пришел в дом к гостям свадьбы, а пришли они. Произошел скандал, участником которого я изначально не был. Единственное, я видел угрозу со стороны толпы. Угрозу для себя и семьи. Сработал чистый инстинкт самосохранения. Возможно, мои действия были излишними, но, тем не менее, я находился в трезвом уме и здравой памяти и осознавал, что делаю. Я стрелял в воздух поверх голов людей, а не прицельно. Стрелял слабыми патронами, они не предназначались для охоты на крупных животных, обычно такие боеприпасы используются для птиц. Хотя у меня были патроны, которыми можно было причинить существенный вред здоровью вплоть до летального исхода.

Мужчины, которые участвовали в скандале, находились передо мной, на расстоянии 15-20 метров возле забора. Это расстояние, на котором, выражаясь терминологией охотника, можно свободно поражать цель. Однако пострадали невинные люди - женщины, которые бежали в толпе. Следователь указывал, что я перепутал женщин с мужчинами, - это бред! Изначально версия следователя была такова, что это хулиганство. Потом вдруг появилась статья «Покушение на убийство двух и более лиц». Хочу обратить внимание на частичное прекращение уголовного дела от 27 февраля 2018 года. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» по заявлению Костина, Костиной, Даниленко, Ведяшкиной и Лобазина. Эти люди изначально не были признаны потерпевшими по делу. Приведу цитату из постановления следователя: «Отсутствие у них телесных повреждений не позволяет сделать вывод, что Калашников имел умысел на их убийство». Почему следователь не делает такого вывода в отношении Татьяны Ведяшкиной, в которую попала дробина с расстояния, недоступного для надежного поражения цели?

Следователь настаивает на том, что я хотел убить людей. Однако дроби попали совсем не в тех, кто участвовал в конфликте. Как говорил адвокат, здесь присутствует классический пример из судебной практики - если хочешь убить одного человека, а по ошибке ранишь другого, то судить нужно за покушение на того, кого хотел убить, а не которого ранил, нужно рассуждать по последствиям. Следователь пишет, что я хотел убить участников конфликта. Я взрослый человек и вполне могу отличить женщину от мужчины. В любом случаем, ваша честь, я все-таки уверен, что вы разобрались в этой нелегкой ситуации и, надеюсь, примете взвешенное, мудрое решение!».

«Я не верю в его раскаяние»

После выступления Калашникова суд удалился в совещательную комнату, а журналисты задали несколько вопросов потерпевшей Елене Ведяшкиной.

- Не жалко вам Калашникова, все-таки прокурор запросил для него очень суровое наказание - 10 лет и 6 месяцев?

- Нет, никакой жалости нет, потому что только спустя год он решил перед нами извиниться, - говорит Елена. - Я не верю в его раскаяние, если бы он на самом деле раскаялся, то извинился бы раньше. Кроме того, никто из родственников Калашникова с нами не связывался и даже не попытался попросить прощения. Думаю, его извинения на последнем слове - это игра на публику. Я полностью согласна с прокуратурой, наказание за такое преступление должно быть суровым. Калашников должен ответить за свой поступок. Надеюсь, суд согласится с гособвинителем и вынесет строгий и справедливый вердикт.

- Как состояние вашего здоровья, не беспокоят раны?

- Периодически беспокоят. Все дроби еще не вынули, пока не ложилась на операцию, она только предстоит.

- Компенсацию Калашников вам выплатил?

- Он выплатил каждому всего лишь по 30 тысяч рублей.

- Вашу семейную жизнь не омрачает инцидент, произошедший на свадьбе?

- У нас все хорошо, недавно у нас с мужем родился малыш. Сына назвали Алексеем.

«Меня ранили первой, дробь угодила в оба колена и в бок»

- Мы отмечали свадьбу, в 16 часов гости пошли на водоем купаться, - рассказала в суде Елена Ведяшкина. - Сама я не ходила, была в свадебном платье. Все было в порядке, гости вернулись, торжество продолжилось. Потом в 19.30 гости снова отправились на пруд купаться. Мне тоже захотелось на водоем, с мужем мы пошли домой переодеваться. Через 10-15 минут прибежал взволнованный Алексей Костин и заявил: «Там стреляют! Вызывайте полицию!». Мы с супругом и свекровью Татьяной Ведяшкиной пошли в сторону пруда. Мы увидели, что гости идут в сторону дома, а по ним стреляет Калашников. Он палил с веранды своего дома. Я видела у него в руках ружье. Общий смысл того, что кричал Павел, был таким: «Что вы пришли, идите отсюда!». Наши кричали в ответ: «Мы и так уходим, не стреляй!».

Сначала я не поняла, почему Калашников начал стрелять. Потом от гостей узнала, что произошел конфликт из-за мостка. Об этом мне рассказали Костины, Лобазин и Аникин. По их словам, ссору начала супруга Павла. Конфликт у нее произошел с одним из гостей - Александром Рожковым. Выстрелов было 5-7. От дома Калашникова мы находились метрах в 80. Меня ранили первой, дробь угодила в оба колена и в бок. Одним выстрелом меня ранило в одно колено, я побежала, затем дробь угодила в другое колено, и я упала. Рядом была Олеся Лапаева, ее ранило в грудь. Потом подбежала Татьяна Ведяшкина и увела меня за металлический забор. Мужчины помогли нам дойти до дома».

«У меня еще не вынули одну дробь из щеки, она зашла за лицевой нерв»

«29 июля прошлого года я приехал из Пензенской области в село Татарский Шебдас к племяннику Алексею на свадьбу, - рассказал в суде Артур Аникин. - Много ли я выпил на свадьбе? Ну, может, бутылку. Был выпивши, на ногах-то я стоял, купался. Мы отмечали торжество, а в обед пошли купаться на местный пруд. Никаких конфликтов ни с кем у нас не было. Вечером мы с гостями снова пошли на пруд купаться. Нас было человек 20. Все на одном общественном мостке не умещались, и кто-то перебрался на соседний, он находился на огороженной территории. Свободный доступ к нему был только по воде. Вскоре появилась жена Калашникова и устроила скандал. На их мостке находился один из гостей свадьбы Александр Рожков. Она его стала выгонять.

Между ними произошла ссора, потом из дома вышел Павел Калашников, подошел к Рожкову и сбил его с ног ударом кулака по лицу. Я подошел к Рожкову, помог подняться и по мелководью отправил к другому мостку. Потом я подошел к Калашниковым и сказал: «Извините, что помешали». Мы с гостями собрались и побрели с пруда домой. Я шел последним, остальные впереди. Вдруг из-за забора Калашникова раздались хлопки, я сначала подумал, может быть, салют. Потом увидел, что все засуетились, стали пригибаться, а Елена Ведяшкина и вовсе упала. Я поднял голову, хотел посмотреть, что происходит, но получил заряд дробью в лицо. Я согнулся, присел. Слышал еще хлопки. Затем подбежала Татьяна Ведяшкина и забрала меня. Дробинки попали мне в лоб и скулу. Сознание помутнело. По лицу текла кровь.

Калашников кричал что-то вроде - я убью вас или завалю! Меня отвели в баню, я умылся и перевязал голову полотенцем. Кто-то вызвал «скорую», и нас вместе с Еленой Ведяшкиной и Олесей Лапаевой отвезли в Рузаевку в больницу.

У меня одна дробина в щеке зашла за лицевой нерв. В больнице сказали, что при удалении дроби могут задеть лицевой нерв и есть вероятность остаться с перекошенным лицом. Мне рекомендовали сделать операцию в хорошей частной клинике, а на это необходимы деньги. Поэтому свой иск я оцениваю в 1 млн рублей. У меня часто болит голова, ведь когда мне делали операцию, то раздолбили зубилом полчерепа. При этом мне предстоит еще одна операция».

«Иди сюда, урод, сейчас я буду тебя убивать!»

«На этот пруд ходят купаться все местные жители, - рассказал жених Алексей Ведяшкин. - Здесь и дети купаются. Кстати, когда Калашников начал стрелять, здесь также находились местные ребята. Мы просили их скорее отсюда уходить, когда началась стрельба. Вот этот подмосток считается общим, а вон тот, что рядом, уже как бы Павла Калашникова. При этом доступ к нему он перекрыл большим забором. На подмосток со стороны участка Калашникова можно забраться только с воды. Как раз весь сыр-бор и разгорелся из-за того, что жена Калашникова подняла крик, якобы мы прыгали в воду с ее мостика.

В какой-то момент конфликта Калашников подошел к моему дяде Александру Рожкову и ударил его по лицу. От удара он упал, мы его забрали и пошли в сторону дома. После этого Калашников переместился на свою веранду и открыл огонь по нам из ружья. В тот момент мы все находились примерно в 40-50 метрах от дома Калашникова. Прицельным огнем он ранил мою невесту и ее подружку, моего дядю и мать. Стрелял он около 15 раз, не все выстрелы достигли цели.

Позже Калашников вышел из-за забора своего дома с криками: «Выходите все сюда, сейчас всех вас буду е…ть!». Ружья в тот момент при нем уже не было. Я пошел ему навстречу, он посветил на меня фонарем и сказал: «Иди сюда, урод, сейчас я буду тебя убивать!». Я залег в кусты, думал, сейчас будет проходить мимо меня, я его сзади схвачу и скручу. Но не успел, сотрудники полиции обезвредили его первыми. Он сопротивлялся, пытался вырваться, матерился. Вскоре приехало подкрепление, на Калашникова надели наручники и увезли.

Сейчас он говорит, что мы хотели изнасиловать его жену. Да кому она нужна? Мы все со своими девушками, с женами были. Ладно бы там одни мужики были, но с нами и женщины были.

Калашников купил здесь дом два-три года назад и появляется наездами. Каких-либо конфликтов с ним раньше у нас не было. Правда, местные жители жаловались, что дачник в прошлом году стрелял по дойному гурту из автомата. Однако подобный инцидент обошелся для него без каких-либо последствий. У него на участке стоит манекен, по которому Калашников стреляет. Местные возмущаются, ведь здесь купаются дети, а если он подстрелит какого-нибудь ребенка? Сначала он по мишени стрелял, а потом натренировался, стал по людям палить. Ему все сходит с рук. Если у него много денег, значит, ему все дозволено? Стрелять по людям - это полный беспредел!».

«Калашников был в невменяемом состоянии - кричал, ревел, кривлялся»

«Поскольку Калашников был вооружен, вел себя агрессивно и забаррикадировался в доме, личный состав Рузаевского отдела полиции был поднят по тревоге, экипирован в бронежилеты и направлен в село Татарский Шебдас, - рассказывал сразу после ЧП заместитель начальника отдела ММО МВД России «Рузаевский» Алексей Овчинников. - Выходить из дома Калашников наотрез отказался, более того, светил прожектором в сторону сотрудников полиции. Мы оцепили район, прилегающий к дому Калашникова, эвакуировали людей. Потом он попытался уйти из блокированного дома, выбежал на улицу в одних трусах и пытался скрыться огородами, однако был задержан сотрудниками полиции. Стрелок был в невменяемом состоянии - кричал, ревел, кривлялся. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - это установлено во время медицинского освидетельствования».

«У мужа не было другого выбора, он защищал семью»

Свою версию произошедшего «ВС» рассказала супруга Павла Калашникова Елена: «У нас есть загородный дом в Татарском Шебдасе. 29 июля у мужа был выходной, и он находился там. Мы со старшим сыном Олегом приехали туда вечером после работы. Сын ездит туда редко, но в этот раз приехал, чтобы поздравить отца с днем рождения. Муж должен был отметить его 30 июля. Павел выпил два бокала пива, не больше. После бани я заметила у нас на пляже толпу пьяных мужчин. Я подошла к ним и спросила: «Мужчины, вы что здесь делаете? Это частная территория. Зачем вы сюда пришли? Покиньте, пожалуйста, наш пляж!». В это время с соседних мостков на нашу территорию перебирались уже и другие гости со свадьбы, там были и женщины и мужчины. Одна из женщин стала кричать: «Понаехало сюда всякое быдло. Это наша территория - она общая». Я объяснила, что пруд общий, земля уже наша. Женщина кричала: «Покажите мне документы!». Этих людей я видела впервые. Мы с ними никогда раньше не общались.

Что касается законности нашего забора у водоема, могу сказать следующее. Раньше пруд был очень маленьким. Там, где сейчас начинается вода, у бабушки стоял сарай. Забор изначально уходил еще дальше. Потом водоем запрудили, вода поднялась, сарай и нашу землю затопило. Года два назад кто-то из местных пожаловался, что мы перекрываем доступ к водоему. Прокуратура провела проверку и нарушений не нашла».

После расстрела свадьбы прокуратура Рузаевского района проверила законность установки забора на участке Калашникова. Надзорное ведомство выяснило, что из-за забора свободный подход к пруду оказался невозможен, что противоречит законодательству. Рузаевский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Калашникову о сносе металлического забора, установленного в береговой полосе пруда. Суд рассмотрел дело и посчитал, что забор препятствует свободному доступу граждан к водному объекту с берега и должен быть снесен.

«…Я узнала, что свадьба была довольно далеко от нашего дома, почему они пришли купаться к нам, мне непонятно, - продолжает Елена Калашникова. - Если вы пришли купаться, делайте это на общем мостике, а не на нашем пляже. На мой взгляд, они пришли на нашу территорию не плавать, люди, видимо, изначально искали, с кем бы поконфликтовать и получить какой-то адреналин. У меня с ними случилась ссора. Высокий толстый мужчина стал меня толкать. Потом перелез еще один, подошел ко мне и сказал: «Я тебя запомнил, ночью мы придем и спалим ваш дом!». Это я сейчас все мягко говорю, всего, что они говорили, нельзя печатать в газете. Удивляло поведение женщин. Я их просила забрать своих мужчин. А они, наоборот, их еще больше подначивали. Это была толпа пьяных людей, с ними было невозможно разговаривать.

Муж увидел, как меня толкнули, подошел и в ответ пихнул толстого мужчину. Тот упал, они собрались и ушли. Однако через некоторое время они вернулись, сколько было времени, сказать не могу, но было уже темно. Послышались хлопки. По нам стали стрелять - по ногам. Из чего? Не знаю. Возможно, это была пневматика. Остались ли пули? У нас дорожка посыпана мелкой галькой, если и остались, то вряд ли их там найдешь. Гости свадьбы полезли на нашу территорию через забор и пляж, их было человек двадцать. Тогда муж сходил за ружьем, вышел, выстрелил в воздух и сказал: «Уходите!». Это никого не испугало, пьяные мужчины продолжили лезть на нашу территорию. В тот момент я кричала: «Уходите, я вас умоляю!».

Если бы муж хотел целенаправленно в них попасть, то сделал бы это. Он охотник с 20-летним стажем. Все ранения, которые получили гости свадьбы, были получены рикошетом. Как они говорят, если убегали от выстрелов, то ранения были бы в спину и немного ниже, но уж точно не в лоб и в грудь. Муж просил их уйти, светил на пьяных фонариком. Говорил: «Не подходите, я вас вижу!». Сколько было выстрелов? Муж стрелял несколько раз максимум. У него не было другого выбора, он защищал семью. Павел не хотел никого убивать. Супруг не стрелял по людям, он стрелял в воздух, людей задело рикошетом. Он открыл огонь с близкого расстояния, когда гости со свадьбы стояли у нашего забора. Если бы он целился в них, то ранения были бы смертельными.

Потом мы забежали в дом, Павел бросил ружье и пошел на улицу. Мы тем временем с сыном закрылись в доме. К нам уже начали ломиться в окна и двери. Вызывала полицию, но связь там очень плохая. Один раз кое-как дозвонилась, но сын просил ничего не говорить, так как нападавшие могли нас услышать.

Мы вылезли с сыном на крышу. Я увидела, как накинулись на мужа и стали избивать, топтали ногами. Почему муж пошел на улицу в одних трусах? Не знаю. Может быть, Павел подумал, что они его изобьют и на этом успокоятся и отстанут от нас. Когда подъехала полиция? У меня сложилось такое впечатление, что полиция там уже была, и они дали добро на то, чтобы местные избили мужа. Когда Павла потащили в кусты, я сказала сыну - они его убили…».

«Они, бандиты пьяные, пришли к нему на огород»

«Журналисты написали, что мой сын расстрелял свадьбу, - рассказала мать Калашникова Серафима Павловна. - Как он мог расстрелять у себя в огороде свадьбу? Не он к ним пришел на свадьбу. Они, бандиты пьяные, пришли к нему на огород. Он не стрелял в свадьбу, а защищал семью! Вы понимаете, какая разница? Павла обвинили во всех преступлениях еще до суда, журналисты уже вынесли сыну приговор. А ведь сына только за ружье задержали (на самом деле Калашникова изначально задержали за хулиганство, а затем добавилась статья «Покушение на убийство» - прим. ред.). Это журналисты своими статьями отняли у меня и у детей полжизни. У нас большая семья. Я в семье десятая, у нас все военные, меня все знают, я учитель. Отец и брат воевали, ни предателей, ни алкашей в нашей семье не было… Никто не написал, какой выход был у Павла, когда к нему домой пришла толпа пьяных людей. Что ему оставалось делать? В материалах уголовного дела фигурируют только свидетельские показания гостей свадьбы, а у нас и свидетелей-то нет. Жизнь - бумеранг, и каждому вернется, они это почувствуют. Уверена, что так и будет. Потому что все это несправедливо!».

Приговор

При вынесении приговора суд учел мнение адвоката Калашникова и самого подсудимого и переквалифицировал тяжкую статью «Покушение на убийство двух и более лиц» на две более мягкие - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда», а по статье «Хулиганство с применением оружия» подсудимый и вовсе был оправдан. В итоге суд приговорил Калашникова к 3 годам и 1 месяцу колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил и, вероятно, будет обжалован прокуратурой. Если приговор останется неизменным, то Калашников может вскоре оказаться на свободе. По новому закону, вступившему в силу в июле этого года, 1 день, проведенный в следственном изоляторе, приравнивается к 2 дням, проведенным в колонии-поселении. При таких обстоятельствах Павел Калашников имеет право на УДО.

Алексей Николаев