Подорвал себя из-за долгов?

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Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
Случившееся 13 августа в Саранске ЧП вызвало настоящий переполох в столице Мордовии. Средь бела дня на Химмаше 43-летний безработный Андрей Маркин подорвал себя при помощи неизвестного взрывного устройства. Следственный комитет по РМ выясняет подробности произошедшего, сейчас проверяются различные версии этого дикого инцидента, и одной из наиболее вероятных называют суицид из-за долгов.
Около 14 часов Андрея Маркина видели многочисленные прохожие у дома № 27 по улице Гожувской. По словам жителей дома, мужчина здесь появлялся периодически, заходил в гости к одному из соседей. За несколько минут до трагедии Андрей Маркин спросил телефон у молодого человека, сделал звонок, но ему никто не ответил. Маркин отдал телефон, отошел от дома и сел на скамейку недалеко от детской площадки. Вскоре раздался сильный хлопок, сидевший на скамейке сполз на землю. По словам работника домоуправления, в тот момент вокруг него образовалось облако дыма. Лицо мужчины было все в крови, кто-то из прохожих вызвал «скорую помощь».
Услышав раздавшийся во дворе грохот, на улицу высыпали жители дома. Кто-то подумал, что взорвалось колесо припаркованной машины, но потом заметили лежавшего у скамейки мужчину с изуродованным лицом. «Это было жуткое зрелище! - призналась одна из жительниц дома № 27. - Раненый был еще жив, некоторое время он издавал стоны и хрипы, однако до приезда медиков не дожил. Ранения были слишком серьезными». Сначала кто-то из толпы предположил, что в мужчину стреляли, но по характеру ранений было видно, что рядом с ним что-то взорвалось. Пальцы несчастного оторвало и отбросило за несколько метров, от взрыва вылетел и глаз. «Взрыв произошел рядом с детским садом и площадкой, где обычно играют ребятишки, повезло, что никого из детей не было рядом, когда прогремел взрыв», - говорит другая жительница дома.
Вскоре на месте чрезвычайного происшествия работали следователи и криминалисты. Территория, где случилась трагедия, была оцеплена, для того чтобы сохранить следы и обеспечить безопасность горожан. Правоохранители сделали предварительный вывод о том, что Андрея Маркина смертельно ранило сработавшим взрывным устройством. Правда, пока следователи не могут сказать, что это было за взрывное устройство и каким взрывным веществом оно было начинено. Пока нет ответа и на вопрос, было ли это самодельное устройство либо заводского изготовления. Сейчас назначены экспертизы, которые в ближайшее время помогут пролить свет на произошедшее.
Известно, что Андрей Маркин в последнее время нигде не работал, жил на Химмаше в съемной квартире вместе с братом. Ранее был судим за кражу. Знакомые мужчины утверждают, что он был завсегдатаем букмекерских контор, где просаживал приличные суммы. По одной из версий, у Маркина имелись долги перед кредиторами. Не исключено, что подрыв мог быть связан именно с этим обстоятельством. В Следственном комитете РМ заявили, что проверяют эту версию, впрочем, не сбрасывают со счетов и другие.
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