Благоустроенных дворов стало больше!

Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск». В этот раз пришла очередь Октябрьскому району показывать результаты работы.

Одна дорожка решает все, или слово о недовольных

На Химмаше очень много многоэтажек, причем часто несколько многоквартирных домов образуют один двор. Естественно, благоустраивать в этом случае надо все сразу.

- Сейчас мы посетим большую придомовую территорию домов №№ 14, 16, 18, 20, 24 по ул. Гожувской, - рассказывает первый заместитель главы Октябрьского района Андрей Сандин. - Всего Октябрьскому району выделено более 25 миллионов рублей на благоустройство 15 дворов многоквартирных домов. Этот большой двор объединяет несколько девятиэтажек, поэтому пешеходных дорожек сделали много, причем асфальт положили там, где больше всего ходят люди. Стоимость контракта около 1,1 млн рублей.

Работа сделана большая - расширили парковку, уже установили скамейки, урны, правда, они еще не прикреплены, это подрядчику еще предстоит сделать. Есть парковка и повыше, на склоне, и туда специально сделали ступеньки для водителей. Теперь появились тротуары для пешеходов, и можно ходить, не опасаясь, что сзади тихо подъедет машина. Есть и детская площадка, правда, пока не сделали к ней заезда для колясок. Но подрядчик обещал исправить эту недоработку.

Строители сделали все очень красиво, а уж какие изумительные клумбы - как на фото из европейских городов! Причем за цветами ухаживают сами жители.

Около подъезда сидит женщина и с удивлением смотрит на большое количество людей, пришедших утром к их дому. Спрашиваем у нее, довольны ли работой по благоустройству.

- Довольны, жалоб нет! - говорит жительница дома. - У нас стал замечательный двор, просто прелесть!

Однако не все жители домов оказались столь благодушны. Например, некоторые женщины из дома № 16 остались недовольны, что не сделали еще одну дорожку, чтобы напрямую ходить в магазин, не делая нескольких лишних шагов. А то, что эта полоска асфальта проходила бы поперек детской горки, женщин не смущало! Крика было как на пожаре! Зачем думать о безопасности детей? Ведь ей так удобно - и все!

- Кроме дорожки к магазину никакого благоустройства нам не надо! - кричит одна из жительниц дома.

Договорились до того, что и детскую площадку сделали, чтобы вечерами алкоголики там отдыхали, и пешеходные дорожки вдоль подъездов не нужны, лучше бы сделали парковку еще больше. При этом сами жильцы говорят, что раньше перед подъездом стояла огромная лужа, к машине нельзя было подойти. Сейчас здесь ровный асфальт, но, по мнению, жителей, подрядчик сделал недостаточный слив. Но ведь если есть просьбы и претензии - надо говорить строителям по существу, чаще всего они идут навстречу жильцам. Но эти люди решили вместо конструктивных замечаний отстаивать свое мнение криком и ором, при этом один мужчина записывал все на мобильный телефон, угрожая все выложить в интернет… Честно говоря, столько негатива на общественную комиссию не выливалось никогда! Оказывается, им все должны, а вот сами жители даже не разбираются в том, что входит в благоустройство двора, а какие вопросы нужно решать на общем собрании дома. При этом скандально настроенные жители дома почему-то решили, что чем громче они кричат, тем убедительнее становится их точка зрения. Эффект был обратным. Не все умеют говорить спасибо, ценить работу! Отсутствие одной пешеходной дорожки, пролегающей к тому же в непосредственной близости от детской горки, обесценило весь большой труд по благоустройству! Но жалобы и на этом не закончились, оказалось, все плохо - и траву косят слишком часто, и запах от мусоропровода мешает людям жить. Вот только при чем здесь комиссия по благоустройству дворов?

Отметим, что каждый дизайн-проект двора утверждается домкомом, подрядчик не будет делать чего-то по своей прихоти.

Жители дома № 18 по ул. Гожувской требуют убрать горку во дворе, мол, рядом находится тротуар, детям опасно с горки этой кататься. (Заметьте, здесь люди не хотят горку именно из-за тротуара!) Жильцы даже собрание провели и подписи в нужном количестве собрали, чтобы горку эту куда-нибудь от них перенесли. Хотя проблему можно было решить иначе - например, просто привезя песок.

- Протокол собрания уже есть на эту горку, ГУК ее скоро заберет, - говорит Андрей Сандин. - Мы ее перенесем на другой двор.

Желающих у нас много!

Жители дома № 18 теперь ждут, что домоуправление привезет им землю на клумбы…

- Потом цветы будете сажать? - спрашиваем у жительниц дома.

- Еще чего! - возмущается дама. - Это пусть домоуправление всем занимается - и землю привозит, и цветы сажает, и ухаживает за ними… Мы-то тут при чем, мы деньги за квартиру платим большие!

Вот так опять все смешалось в одну кучу…

«Кукольный» дворик

Далее общественная комиссия отправилась на улицу Ярославскую, где благоустройство территории тоже велось сразу на несколько соседних домов - №№ 5, 15, 15/1, 15/4, - четыре дома, два двора. Здесь много времени ушло, чтобы убрать гаражи, теперь на их месте парковка для автомобилей. Подрядчик дворов - пензенская компания «АРТ строй». Хочется отметить, что работники сделали абсолютно все тротуары, даже второстепенные, с бордюрами. Вроде бы мелочь - а смотрится уже иначе, да и прослужит такая дорожка дольше. Аккуратно сделаны и отмостки. Люди довольны, да и управляющая компания тоже.

- Мы везде стараемся увеличивать парковочные места по максимуму - говорит Андрей Сандин. - Раньше здесь были убитые дворы. Сейчас управляющая компания после работы подрядчиков занимается доведением двора до совершенства. Бордюры покрашены аккуратно, никаких клякс. Двор - как кукольный домик. Закольцованная дорога расширена, делали так, чтобы людям было удобно. Могли бы сделать еще шире, но не позволили кабели.

Наверное, в этот день над Химмашем бушевали магнитные бури, иначе никак не объяснить всплеск недовольства очередного жильца. Нет, претензий к подрядчикам, ко двору у него нет. А вот видом из окна он очень недоволен

- Посмотрите на этот заброшенный пустырь, - говорит мужчина, - нигде в Саранске такого нет вблизи жилых домов!

Стоит отметить, что пустырь - это не дворовая территория, тем более по соседству идет строительство, и что-то сейчас там благоустраивать, наверное, будет не совсем верно. К тому же в первую очередь надо сделать удобными дворы. Конечно, хочется, чтобы было красиво и перед домом, и вид из окна открывался прекрасный. Но возможности пока ограничены, тем более на данный момент есть более актуальные проблемы, у некоторых дворов иногда нет даже нормального асфальта.

«Все сделано с умом!»

В федеральный проект попадают дворы не только столицы Мордовии, но и рабочих поселков, входящих в г.о. Саранск. В прошлом году были благоустроены дворы в Ялге и на Ремзаводе. В Ялге и в этом году работа продолжается, в этот раз во дворах домов по ул. Мичурина, 28б, 28в, 31.

- Раньше были одни рытвины - ни проехать ни пройти, - рассказывает общественной комиссии представитель домоуправления. - Сейчас ходим - сами любуемся. Кругом тротуары, установлены скамейки. Мы очень довольны подрядчиком - ООО «Озеленение» из Рузаевки. Такого подрядчика у нас еще не было, одно удовольствие с ним работать! Обратите внимание на скамейки - их изготавливал сам подрядчик! Причем скамейки установлены по уровню! Уверена, вы такого больше нигде не увидите!

Уровень подъезда ниже, чем пешеходная дорожка, а потому работники сделали ливневку около подъезда, чтобы вода не затекала в подвал и подъезд. Все сделано с умом! Также заасфальтировали дорожку к школе.

А вот соседний двор - № 28а по ул. Мичурина - благоустраивали в прошлом году. Сейчас же вновь ведутся работы…

- Произошел застой воды, асфальт пришлось менять, - объясняют общественной комиссии. - Но волноваться не стоит. Подрядчик в этом году снял верхний слой асфальта, еще раз все защебенил, и в ближайшие дни здесь положат еще один слой асфальта. Все это делается в рамках пятилетней гарантии на выполненные работы!

Итоги

- Сегодня мы посетили 9 дворов Октябрьского района, - подводит итоги первый заместитель Главы г.о. Саранск - директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев. - Говорю спасибо всем, кто конструктивно обращает внимание на недоработки. Подрядчикам - отдельное спасибо. Нам остается посетить с проверкой дворы Пролетарского района. А в ноябре мы будем принимать Парк Победы, хотя, может, и раньше.

Людмила АНЮТИНА