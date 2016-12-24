Никаких ограничений!

Врач погорела на продаже липовых медсправок

В Ленинском районном суде Саранска началось рассмотрение уголовного дела в отношении врача - судебно-медицинского эксперта ГКУЗ РМ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 52-летней Ирины Рябкиной. Женщина обвиняется в подделке официального документа и продаже медицинских справок, а также в мошенничестве. С сентября 2017-го по январь 2018 года она ставила поддельные подписи и печати на настоящих бланках медицинских заключений об отсутствии у водителей медицинских противопоказаний. Стоимость липовой справки колебалась от 1,3 до 1,8 тысячи рублей. Всего Рябкина продала справок на 13 тысяч рублей.

«Я вам ничего говорить не буду!»

- Расскажите, как вы решились на то, чтобы подделывать справки? - поинтересовались у Ирины Рябкиной до судебного заседания журналисты.

- Я вам ничего говорить не буду! - заявила подсудимая. - Все вопросы к моему адвокату.

- Какова позиция защиты? Ваша клиентка признает вину? - спрашивают представители СМИ у защитника.

- Мой доверитель Рябкина дала признательные показания дознавателю, свою вину признала в полном объеме, - заявил адвокат Денис Юдин.

- Как ей пришла в голову идея продажи поддельных справок?

- Жизненные ситуации могут быть разные, например, деньги нужны на лечение. Могут заболеть родители, и срочно потребоваться деньги.

- Как вы относитесь к тому, что ваша клиентка могла выдавать справки наркоманам, которые потом ездили бы по Мордовии? Любой из участников дорожного движения в таком случае подвергался бы смертельной опасности, в том числе и вы.

- Еще раз повторюсь, что моя клиентка полностью признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Я вам ответил?

- Нет, не ответили.

- Тогда все - в судебном процессе.

- Я возражаю против съемки меня представителями прессы, - заявила в суде Ирина Рябкина. - Мне неприятно, когда меня снимают.

Адвокат поддержал свою клиентку, а вот прокурор возражать не стала. Суд выслушал мнение сторон и разрешил фотосъемку.

«Ухаживаю за престарелой 80-летней матерью»

- Назовите себя, - просит подсудимую судья.

- Рябкина Ирина Владимировна, родилась в Саранске, зарегистрирована и проживаю также в столице Мордовии. Образование высшее, вдова, сыну 24 года, на иждивении никто не находится, но я ухаживаю за престарелой 80-летней матерью.

- Вы же ее не содержите? Она получает пенсию?

- Не содержу, пенсию она получает.

- Судя по всему, пенсия у нее больше, чем ваша зарплата, так что еще неизвестно, кто кого содержит. Где работаете, кем?

- Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, врач, судебно-медицинский эксперт.

- Судимы? Под стражей содержались по этому делу?

- Не судима, под стражей не содержалась.

- Хроническими заболеваниями страдаете?

- Артрит, давление, головные боли, зрение упало. Нагрузка очень большая, работаю с микроскопом, компьютером. Я работаю на всю республику, - плачет женщина. - Нервов не хватает.

Судья просит Рябкину успокоиться, а секретаря - принести стакан воды. После небольшой паузы врач-эксперт приходит в себя, и заседание возобновляется.

- Государственные награды имеете?

- Нет, только грамоты и благодарности.

«Просим суд прекратить в отношении Рябкиной уголовное дело»

В суд явились пятеро потерпевших. Среди тех, кто пришел на заседание, - трое безработных, повар ресторана «Самовар» и водитель «Агрофирмы Октябрьская». Все потерпевшие купили справки у Рябкиной или у посредника. Мужчин уверяли, что документы о медицинском освидетельствовании для получения прав подлинные. Однако в ГИБДД при проверке документов выяснилось, что справки липовые. Всем клиентам Рябкиной в дальнейшем пришлось побегать по кабинетам врачей, чтобы по-настоящему пройти медкомиссию и не лишиться прав.

Как установило следствие, осенью 2017 года Ирина Рябкина купила у знакомого поддельные печати: «Врачебная комиссия № 2», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5», «Поликлиника № 2» и поддельную гербовую печать ГБУЗ РМ «Поликлиника № 15». Печати были схожи с оттисками оригинальных печатей. Кстати, дело в отношении торговца печатями выделено в отдельное производство.

Явившиеся в суд потерпевшие заявили, что написали для суда одинаковые заявления, вот их содержание: «Прошу суд прекратить в отношении Рябкиной уголовное дело по нереабилитирующим основаниям, так как имущественный и моральный вред она возместила. Претензий к Рябкиной не имеем». Не явившиеся на заседание потерпевшие через адвоката подсудимой также предоставили аналогичные заявления. Гособвинитель - представитель прокуратуры Ленинского района Саранска Мария Тарасова - заявила, что не против приобщения заявлений потерпевших к материалам дела, однако свое отношение к просьбе потерпевших о прекращении уголовного дела она выскажет в процессе рассмотрения дела.

Затем на процессе выяснилось, что один из потерпевших, не явившихся в суд, не был уведомлен о начале заседания надлежащим образом. Прокурор ходатайствовала об отложении дела, поскольку могут быть нарушены права потерпевшего. Суд отложил рассмотрение дела на неделю.

«Печать и подпись подлинные, никаких проблем не возникнет»

Журналистам «ВС» удалось выяснить, при каких обстоятельствах Рябкина продавала медицинские справки всем желающим.

«С февраля 2017-го по февраль 2018 года я учился вождению грузового автомобиля в ДОСААФ, - рассказал на следствии повар ресторана «Самовар» Никита Арюшин. - Для того чтобы открыть в правах категорию «С», нужно было пройти медкомиссию и предоставить справку в ГИБДД. В октябре прошлого года в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» я нашел обсуждение пользователей на тему получения медицинских справок. В группе была информация, что получить справку без осмотра поможет Ирина Рябкина, рядом был указан ее мобильный телефон. Позвонил по номеру, Рябкина подтвердила, что действительно может помочь с медицинской справкой, и заявила, что это будет стоить 1,8 тыс. рублей. По ее словам, на справке будет стоять печать саранской поликлиники № 15. Я пошел в поликлинику № 15 и взял там медицинский бланк для прохождения осмотра, но врачей проходить не стал.

В начале ноября я отправился к Рябкиной, мы договорились с ней встретиться около морга по улице Васенко, 7 «а». При встрече женщина забрала бланк и сказала, что документ будет готов через два дня. Рябкина объяснила, что сама со мной свяжется. Она перезвонила через два дня и заявила: «Приходи, все готово! Печать и подпись подлинные, никаких проблем не возникнет». Я снова пришел к моргу, отдал деньги и получил справку с печатью поликлиники № 15 и подписью врача Честновой Е.В. Так, без прохождения медицинской комиссия я получил справку. Я полагал, что деньги Рябкина передаст врачу, который поставил печать и подпись.

В феврале вместе с группой я пришел в ГИБДД для сдачи экзамена. Предоставил все документы, в том числе медицинскую справку, сотруднику. Он взглянул на справку и заявил, что она фиктивная. Вскоре прибыла оперативная группа, я дал объяснение, рассказал, что медкомиссию не проходил, врача, поставившего подпись и печать, в глаза не видел. Признался, где и у кого купил справку».

«Незнакомец в поликлинике предложил купить справку»

Другой потерпевший, Сергей Савинов, рассказал, что в декабре прошлого года у него истекал 10-летний срок действия водительских прав, чтобы их поменять, нужно было пройти медицинскую комиссию. «Я отправился в поликлинику № 15, в регистратуре мне дали бланк и рассказали, где и каких врачей я должен пройти. Едва отошел от регистратуры, как ко мне подошел незнакомец лет 35-40, отозвал в сторону и предложил оформить медицинское заключение на права без прохождения врачей за 1,8 тыс. рублей. Мужчина заявил, что у него есть знакомые врачи и за определенное вознаграждение они могут помочь со справкой. При этом незнакомец уверял, что я получу настоящую справку. Я понимал, что на медосмотр у разных врачей придется потратить уйму времени, которого в связи с занятостью у меня не было.

Заплатить деньги за справку мне показалось куда более выгодным занятием, чем сидеть в длинных очередях в поликлинике. В итоге я согласился, отдал незнакомцу бланк, который мне выдали в регистратуре. Через 40 минут «помощник» со справкой вынес заключение с подписью врача Честновой Е.В. и печатью поликлиники. Как и договаривались, я заплатил незнакомцу за справку 1,8 тыс. рублей. В конце ноября я заплатил госпошлину за обмен прав и предоставил все документы в УГИБДД по РМ, среди них была и медицинская справка. При проверке медицинского освидетельствования оказалось, что оно поддельное».

Похожие истории рассказали и другие потерпевшие. Как правило, к водителям, которым нужна была медицинская справка, в поликлинике подходил мужчина и предлагал договориться со знакомым врачом за вознаграждение.

Алексей Николаев