Диплом с наличными

На факультете довузовской подготовки продавали дипломные работы?

Громкий скандал разгорается на факультете довузовской подготовки и среднего профессионального образования мордовского госуниверситета.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ проверяют сведения о том, что на факультете существуют коррупционные схемы по продаже дипломных работ и курсовых проектов. Правоохранители отрабатывают информацию о том, что отдельные преподаватели за вознаграждение могли оказывать содействие в сдаче практики, экзаменов, курсовых и дипломных работ. В редакцию «ВС» обратились возмущенные родители студентов, обучающихся по специальности «Право и организация социального обеспечения». Они рассказали, что оперативники заинтересовались двумя преподавательницами факультета, которые якобы имели отношение к мздоимству на факультете. Их фамилии известны, однако пока официально преподавательницы не являются фигурантами уголовного дела, озвучивать их данные преждевременно.

Как известно, студенты ежегодно пишут и защищают выпускные квалификационные работы. Правоохранители подозревают, что две ученые дамы с факультета заставляли покупать готовые квалификационные работы по специальности «Право и организация социального обеспечения» только у них. Студенты-юристы в беседах с глазу на глаз признаются: преподаватели намекали - если не купите работы, то защитить их будет очень трудно. Прогульщики такой сдаче были только рады, знания и старания не требуются - заплатил и свободен, нужная оценка в кармане. Однако большинство студентов добросовестно посещали лекции и семинары и подобным положением вещей были крайне недовольны. Условия, при которых значение имеют вовсе не знания, а определенное количество купюр, приходилось принимать даже претендентам на красный диплом, иначе корочка документа об окончании учебного заведения могла быстро поменять цвет на синий.

Родители студентов в конфиденциальной беседе рассказали журналисту «ВС», что расценки на выпускные работы колеблются от 20 тысяч до 25 тысяч рублей. Дуэт преподавателей активно предлагал готовые работы и всегда входил в состав комиссии по защите дипломных работ. Таким образом, они обеспечивали стопроцентную защиту купленных дипломов. «Нам попросту некуда деваться, хочешь успешно защитить диплом - соглашайся на условия преподавателей, иначе останешься без корочки», - признаются студенты.

Будущие юристы с факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования предполагают, что преподавательницы активно «толкали» дипломы, которые им в электронном варианте сдавали выпускники с прошлого года. На факультете заведено правило, что все студенты в обязательном порядке должны сдать дипломную работу в электронном виде. Принимала их как раз одна из этих ученых дам. Схема не новая, но эффективная и прибыльная, в прошлом году продажа дипломных работ обсуждалась студентами и в социальных сетях.

В этом году преподавательницы постарались избежать излишней огласки и поступили «умнее». Они стали «обрабатывать» только старост выпускных групп. Ими выступали три девушки. В этой истории они являются скорее жертвами. Хотя, как признаются студенты, одна из старост по странному стечению обстоятельств якобы является близкой подругой сына одной из преподавательниц, «помогавших» студентам с дипломными и курсовыми. Если верить студентам факультета, отпрыск сотрудницы вуза является к тому же сотрудником правоохранительных органов.

Известно, что сейчас старосты групп активно сотрудничают с представителями МВД по РМ. По словам девушек, преподавательницы факультета собирали их вместе и доводили информацию по дипломам для того, чтобы те в свою очередь озвучили ее студентам своих групп. Заметим, что в каждой из групп числится от 25 до 30 студентов. По словам учащихся факультета, примерно треть студентов-юристов из трех групп могла воспользоваться купленными дипломными работами на защите. Сейчас эта информация проверяется. Если сделать нехитрые арифметические вычисления, можно подсчитать сумму возможного дохода преподавателей. К примеру, если 30 человек купят дипломные работы по 25 тысяч рублей, то получится неплохой навар - 750 тысяч рублей!

По предварительной версии, перечисление денег за дипломы, курсовые и другие проекты могло происходить следующим образом. Одна из преподавательниц передавала старостам реквизиты банковской карты, на которую и переводились деньги. При этом сама карта принадлежала родной сестре сотрудницы вуза.

Расценки на другие работы были скромнее. Родители студентов заявляют, что их дети просили деньги и на покупку курсовых работ, одна стоила 2 тысячи рублей, доклад на защиту и презентация вместе оценивались в 4 тысячи рублей. Деньги также якобы перечислялись на карту родственницы преподавателя.

Был ли в курсе подобной «торговли» декан факультета Михаил Ломшин? Злые языки предполагают, что Ломшин не только знал о порочной коррупционной практике на факультете, но благодаря ей и сам мог иметь нелегальный доход не только с дипломов, но и с квалификационных экзаменов. Сейчас оперативники проверяют информацию о причастности декана к мздоимству, как, впрочем, и сведения о том, что все те же ученые дамы заставляли студентов «сбрасываться» в конвертах по 5 тысяч рублей, чтобы сдать квалификационный экзамен.

Как стало известно «ВС», с двумя преподавательницами активно работают сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия. От официальных комментариев правоохранительные органы республики пока воздерживаются. В настоящее время материал проверки направлен в Следственное управление Следственного комитета России по Республике Мордовия для возбуждения уголовного дела по статье «Получение взятки».



