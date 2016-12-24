В Саранске неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство на детской площадке?

В столице Мордовии проверяется информации о взрыве неизвестного взрывного устройства на детской площадке возле дома № 27 по улице Гожувская. Трагедия произошла сегодня днем. Фото с места появились в социальных сетях. Пользователи утверждают, что мужчина некоторое время сидел на детской площадке, потом позвонил кому-то и сказал, что сейчас себя взорвет. Потом раздался хлопок, и мужчина упал. Как стало известно «ВС», от полученных ранений мужчина скончался. В социальных сетях утверждают, что телесные повреждения оказались очень серьезными. В частности, некоторые пользователи утверждают, что на месте ЧП раскиданы пальцы погибшего.