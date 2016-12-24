Замена общедомовых приборов учета - обязанность собственников

Мы уже привыкли платить за энергоресурсы и воду по счетчикам. Это и удобно, поскольку платишь только за себя, и экономно, ведь платить по нормативам намного дороже. Однако у всего есть свой срок эксплуатации. Так, в 45 многоквартирных домах Пролетарского района закончились сроки эксплуатации общедомовых счетчиков на тепло и горячее водоснабжение. Замена общедомовых приборов учета - это обязанность собственников.

- С председателями домовых комитетов проведены собрания и разъяснено, что платить по нормативу дороже, чем по счетчику, и доведена информация о вариантах замены ОДПУ, - рассказывает заместитель директора Департамента городского хозяйства - начальник управления по вопросам городского хозяйства Александр Арянов. - В многоквартирных домах общедомовые приборы учета возможно заменить за счет средств текущего ремонта при условии принятия собственниками решения об увеличении платы за содержание и текущий ремонт общего имущества. В четырех домах Пролетарского района такие решения приняты. Кроме того, общедомовой прибор учета возможно заменить за счет средств Фонда капитального ремонта, если собственники приняли решение об открытии спецсчета, куда перечисляются средства за капремонт. При наличии достаточной суммы на спецсчете работы по замене ОДПУ будут выполнены!

- Там, где приборы учета выработали свой срок, будет идти оплата по нормативу, и в этом случае платить придется гораздо больше. Поэтому данный вопрос нужно держать на постоянном контроле и своевременно проводить работу с домкомами и собственниками, - дал указание Глава Саранска Петр Тултаев.