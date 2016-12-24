Все школьники города на 100% обеспечиваются комплектами учебников бесплатно!

Свободные номера
Госдума приняла законопроект, разрешающий ставить на учет автомобили без участия ГИБДД
Госдума приняла законопроект, разрешающий ставить на учет автомобили без участия ГИБДД
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
В мае 2016 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о преступном сообществе, которое...
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Врач погорела на продаже липовых медсправок
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы