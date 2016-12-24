Сейчас у школьников летние каникулы, но даже в это время кипит работа в учебных заведениях - нужно полностью подготовить здания к приему детей.

- Подготовка общеобразовательных организаций к осенне-зимнему сезону идет полным ходом, - доложила на рабочем совещании заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова. - Опрессовка завершена в 80% школ и в 93% детских садов. На прошлой неделе стартовала приемка общеобразовательных организаций. 88% от общего количества всех общеобразовательных учреждений столицы Мордовии проверены межведомственными комиссиями, нарушений не выявлено. Подписаны акты приемки.

Заключены договоры с 10 издательствами на поставку учебников в школы Саранска. В школах столицы Мордовии фонд учебников обновляется и пополняется ежегодно. В этом году в школах Саранска будет учиться на 1100 школьников больше. Закуплены комплекты учебников для 8-х классов, которые переходят на федеральный государственный образовательный стандарт. В прошлом году введен новый предмет - астрономия. Мы продолжаем закупать учебники и по этому предмету. Продолжается закупка учебников по физической культуре, изобразительному искусству и музыке. Кроме того, существует проблема физического износа учебной литературы. Но все школьники города на 100% обеспечиваются комплектами учебников бесплатно!