Все школьники города на 100% обеспечиваются комплектами учебников бесплатно!

Наш город

 

Сейчас у школьников летние каникулы, но даже в это время кипит работа в учебных заведениях - нужно полностью подготовить здания к приему детей.
- Подготовка общеобразовательных организаций  к осенне-зимнему сезону идет полным ходом, - доложила на рабочем совещании заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова. - Опрессовка завершена в 80% школ и в 93% детских садов. На прошлой неделе стартовала приемка общеобразовательных организаций. 88% от общего количества всех общеобразовательных учреждений столицы Мордовии проверены межведомственными комиссиями, нарушений не выявлено. Подписаны акты приемки. 
Заключены договоры с 10 издательствами на поставку учебников в школы Саранска. В школах столицы Мордовии фонд учебников обновляется и пополняется ежегодно. В этом году в школах Саранска будет учиться на 1100 школьников больше. Закуплены комплекты учебников для 8-х классов, которые переходят на федеральный государственный образовательный стандарт. В прошлом году введен новый предмет - астрономия. Мы продолжаем закупать учебники и по этому предмету. Продолжается закупка учебников по физической культуре, изобразительному искусству и музыке. Кроме того, существует проблема физического износа учебной литературы. Но все школьники города на 100% обеспечиваются комплектами учебников бесплатно!

                       

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Свободные номера

Госдума приняла законопроект, разрешающий ставить на учет автомобили без участия ГИБДД

Приползли!

Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества

В «Лабиринте минотавра»

В мае 2016 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о преступном сообществе, которое...
«Кургоня» ждет гостей!

IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
«Он меня унизил перед друзьями»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...

Конкурс красоты

№33  Татьяна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу