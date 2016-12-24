Саранск посетили ветеранские организации из Чебоксар и Сарова

Работе с гражданами старшего поколения в городском округе Саранск уделяется огромное внимание. Это одно из приоритетных направлений социальной политики. Управление по работе с гражданами старшего поколения Администрации г.о. Саранск выступает инициатором различных мероприятий, направленных на продление активного долголетия, чтобы пожилой человек как можно дольше был активен, востребован и самореализован, занят в различных общественно-культурных, спортивных мероприятиях, при желании мог вести трудовую деятельность. Для старшего поколения в течение года организовывается не один десяток различных мероприятий - начиная от концертов и заканчивая мастер-классами. В рамках месячника пожилых людей и декады инвалидов в Саранске совместно с волонтёрами проводятся акции по уборке квартир и утеплению окон одиноко проживающих ветеранов, а также другие мероприятия по оказанию помощи ветеранам и инвалидам.

Люди старшего поколения - это кладезь опыта и знаний. Их мудрость позволяет выстроить диалог между поколениями. Прошедший в нашей стране чемпионат мира по футболу доказал, что люди в возрасте наравне с молодыми могут выполнять требующую современных навыков работу. Немало представителей старшего поколения были волонтерами на матчах чемпионата мира по футболу, работали как на стадионах, так и на фестивалях болельщиков. На них были возложены различные функции.

«Серебряные волонтеры» оказались очень инициативными и энергичными: они смогли выучить иностранный язык, освоили компьютер и преодолели 1000 километров, чтобы добраться до места событий. Самый пожилой волонтер чемпионата мира по футболу был из Саранска, ей 86 лет. Всего в столице Мордовии в проведении мирового футбольного первенства приняли участие более 30 умудренных опытом добровольцев.

Сразу после чемпионата мира по футболу в Саранск перенимать опыт по различным направлениям стали приезжать делегации из различных городов. Выстраивание работы с гражданами старшего поколения заинтересовало наших соседей - Чебоксарскую городскую ветеранскую организацию и ветеранов города Сарова Нижегородской области. Делегация из Чебоксар посетила столицу Мордовии 19 июля, из Сарова - 24 июля.

Встречи были проведены в формате «круглых столов». Тема - «Деятельность ветеранских организаций по повышению качества жизни пожилых людей с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов».

С приветственным словом перед ветеранами выступила начальник Управления по работе с гражданами старшего поколения Администрации городского округа Саранск Римма Егорчикова. Она рассказала, как в Саранске идет реализация различных мероприятий и благотворительных акций для людей старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие». Кроме того, она отметила большой вклад «серебряных волонтёров» в работу с маломобильными группами населения при проведении матчей чемпионата мира по футболу в Саранске.

Руководители Чебоксарского городского совета ветеранов Матвеев Николай Матвеевич и Димитриева Нина Ивановна рассказали об опыте разработки и реализации социального проекта «Старость, отодвинься!». В их городе он реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Данный социальный проект направлен на социальную поддержку ветеранов как наиболее незащищенной части населения, повышение качества жизни, продление активного долголетия. За время реализации проекта - с декабря 2017-го по ноябрь 2018 года - намечен комплекс мероприятий: общегородской конкурс, семинар, встречи ветеранов разных городов, обучающие виртуальные и выездные экскурсии с духовным составляющим, способствующие социальной, интеллектуальной, гражданской активности ветеранов (пенсионеров). Благодаря гранту ветеранам предоставилась возможность ознакомиться с историей, культурой, традициями в 7 городах и районах Поволжья. На экскурсиях побывают более 524 человек. Как отметил Николай Матвеев, в результате реализации проекта в активную гражданскую и культурно-массовую жизнь общества вовлекаются более 7 тысяч пенсионеров.

Для более плодотворной и конструктивной работы между Чебоксарским и Саранским городскими советами ветеранов было подписано Соглашение о взаимосотрудничестве. Стороны также обменялись подарками и сувенирами.

Вторая часть программы была посвящена экскурсиям по городу.

Гости из соседних городов не могли не посетить главную достопримечательность города и Мордовии - стадион «Мордовия Арена». Они осмотрели футбольное поле, побывали в раздевалках футбольных команд, осмотрели другие помещения стадиона.

Ветераны были поражены увиденным и с сожалением отмечали, что не смогли побывать на матчах в Саранске и быть участниками поистине исторического события.

«Мы увидели чудесно преображенный современный Саранск. В городе много достопримечательностей. Незабываемые впечатления остались от посещения Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, который имеет статус особо ценного объекта национального и культурного достояния народов Республики Мордовия.

Мы горды, что сумели прикоснуться к одному из крупных культурных центров Поволжья. Мы помолодели душой, впитали в себя позитивную энергетику. Хочется жить и работать. Выражаем огромную благодарность организаторам поездки, позволившей прикоснуться к красотам одного из лучших городов России. Спасибо Фонду президентских грантов Российской Федерации за доверие к ветеранской организации, хотелось бы, чтобы как можно больше ветеранов могли полюбоваться такими красотами, обогатиться, воодушевиться», - не скрывая восхищения, делились впечатлениями ветераны от увиденного в Саранске.

Ветеранские организации соседних городов в завершение встречи отметили, что перед ними стоят огромные задачи и они и в дальнейшем будут участвовать в решении актуальных социальных вопросов в своих городах.