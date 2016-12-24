НОВЫЙ ОФИС КС БАНКА ОТКРЫТ В ЛУХОВКЕ

В минувшую пятницу в Саранске состоялось торжественное открытие офиса КС БАНКа. Дополнительный офис № 21 переехал в новое помещение. Офис расположился в торговом центре «Клевер» по адресу: р.п. Луховка, ул. Рабочая, д. 14. Теперь жители поселка Луховка смогут воспользоваться всем спектром банковских услуг.

Офис удобно расположен в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, имеется парковка. В новом офисе увеличено количество кассовых окон с одного до двух, а также число сотрудников по таким банковским услугам, как вклады, кредиты, денежные переводы. Рабочий день по приему платежей от населения продлен на час - до 18.00, отменен обед в будни. В соответствии с современными стандартами оборудована и зона обслуживания 24х7. Это означает, что каждый клиент может в любое время суток прийти в эту зону и совершить операции по банковским картам или платежам наличными в банкомате или терминале самообслуживания.

После перерезания символической ленты всех собравшихся поприветствовал президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО) Владимир Грибанов. «Всем известно, что сейчас большинство операций банка переходит в интернет, - отметил Владимир Грибанов. - Однако мы уверены - ничто не может заменить живое общение с клиентом. Это подтверждает и практика. Учитывая, что сегодня основные клиенты КС Банка - это жители Мордовии, и особенно ее столицы, повышение качества обслуживания жителей республики становится для нас более важной задачей, чем это было 5-10 лет назад. Казалось бы, здесь уже существовало отделение банка. Прежнее отделение полностью выполняло все поставленные задачи. Однако изменились и район, и задачи. Посмотрите за окно! Сегодня мы можем наблюдать, как в непосредственной близости от офиса, через дорогу, высокими темпами растет другой микрорайон, где будет жить около 30 тысяч человек. Таким образом, то отделение, которое было здесь открыто на территории АО «МордовАгроМаш» около 10 лет назад, уже не соответствует сегодняшним реалиям.

Сейчас мы находимся в великолепном помещении нового торгового центра, где сосредоточено все, что нужно жителям района. Появляется новый микрорайон. КС Банк также должен соответствовать. Мы считаем, что на сегодняшний день благодаря поддержке руководства АО «МордовАгроМаш» нам удается это сделать. В нашем офисе представлены все виды банковских услуг. Кроме того, у нас есть партнеры. Здесь же, в новом офисе, будет осуществляться продажа квартир. Согласитесь, это очень удобно для клиентов. Вот уже несколько дней мы работаем. Очень рад, что все наши ожидания оправдываются!».

Присутствующие на мероприятии гости: председатель Совета директоров АККСБ «КС БАНК» (ПАО) Николай Батов, генеральный директор АО «МордовАгроМаш» Геннадий Громов, член Совета директоров АККСБ «КС БАНК» (ПАО), старший советник президента АККСБ «КС БАНК» (ПАО) Петр Автаев - также поздравили руководство банка и жителей района с открытием нового офиса. КС БАНК предлагает жителям района следующие услуги: предоставление кредитов, выпуск и обслуживание банковских карт, зачисление пенсии и других выплат на банковскую карту и получение дополнительного дохода по карте, подключение к системе КС Банк Лайт (удобный интернет-банк и мобильное приложение), привлечение вкладов, совершение денежных переводов. Банк выдает ипотечные и потребительские кредиты, кредиты пенсионерам, кредитные карты, а также проводит рефинансирование кредитов других банков. Кредиты КС БАНКа отличают выгодные преимущества: низкие ставки, отсутствие обязательных условий страхования, возможность досрочного погашения, индивидуальный подход к каждому клиенту. Терминалы КС БАНКа позволяют оплачивать многие услуги наличными или картой. Это оплата налогов, штрафов, сотовые и коммунальные услуги, пополнение карты школьника, погашение кредита, оплата электронного проездного.

Новым направлением в деятельности банка стало участие в реализации проекта Льготный электронный проездной билет. С 1 сентября 2018 года на общественном транспорте в Мордовии проезд льготных категорий населения будет осуществляться по электронному проездному билету, размещенному на социальной карте «МИР». Электронные карты выдает только КС Банк, так как именно он выиграл открытый конкурс по привлечению инвестора в целях внедрения Региональной системы обработки Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия.

Вице-президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО) Игорь Саванов рассказал подробнее о социальной карте «МИР». Для того чтобы воспользоваться льготным электронным проездным билетом, гражданин, имеющий право на получение льготы, должен обратиться в любой офис КС БАНКа для заказа социальной карты «МИР» с транспортным приложением.

Гражданам, которые ранее приобретали бумажные проездные за 144 рубля, необходимо будет ежемесячно вносить в оплату льготного электронного проездного такую же сумму - 144 рубля. Как можно пополнить денежные средства на социальную карту «МИР»? По заявлению получателя льготного электронного проездного билета суммы социальных выплат могут быть перечислены на банковский счет социальной карты «МИР» в АККСБ «КС БАНК» или счет карты может быть пополнен наличными через терминалы банка. При наличии социальной карты «МИР» активацию льготного электронного проездного билета возможно осуществить следующими способами: в личном кабинете интернет-банка КС Банка, в мобильном приложении КС Банк Лайт, в терминалах и банкоматах КС Банка, а также в офисах КС Банка.

Для удобства обслуживания создана возможность с любой карты КС Банка оплачивать льготный электронный проездной билет за другого человека. Для этого после выбора услуги Электронный проездной в устройствах КС Банка необходимо ввести номер СНИЛС льготника, и денежные средства будут перечислены в его адрес.

ЕленаБУДАНОВА