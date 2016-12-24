ЦАРская охота

Безусловно, главной новостью минувшей недели стала гибель российской съемочной группы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Военный журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были расстреляны неизвестными в ночь на 1 августа на дороге недалеко от населенного пункта Сибю. Основной и официальной версией убийства журналистов является нападение с целью ограбления. На деле же вопросов вокруг гибели представителей СМИ гораздо больше, чем ответов. Об ошибках, совершенных в этой командировке самими погибшими журналистами, размышляет корреспондент «ВС».

Кто заказал

Собственно, главный вопрос «А что делали в ЦАР российские журналисты?» буквально повис в воздухе, как только стало известно о гибели Орхана Джемаля и его коллег. При осмотре тел погибших не было найдено никаких документов, удостоверяющих личность, а только просроченные пресс-карты газеты «Известия». Но в редакции быстро пояснили, что никого из своих сотрудников в Африку не посылали. Ясность с целью пребывания журналистов в ЦАР наступила на следующий день после убийства. Известный российский олигарх Михаил Ходорковский на своей странице в Фейсбуке написал, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко работали на финансируемый им «Центр управления расследованиями» (ЦУР). В ЦАР они собирались снимать документальный фильм о деятельности в этой стране российских частных военных компаний, например небезызвестной ЧВК Вагнера. Интерес либеральных СМИ к этой организации объясняется, главным образом, тем обстоятельством, что российские власти до сих пор не признали сам факт ее существования. Хотя информации в прессе о деятельности отечественной частной военной компании с каждым месяцем все больше. Известно, например, что бойцы группы Вагнера принимали участие в военных операциях на Юго-востоке Украины и в Сирии. В Сирии, кстати, в октябре прошлого года погиб житель Мордовии Юрий Эбель. В ЧВК Вагнера он попал после срочной службы. Не исключено, что и сейчас кто-то из наших земляков служит в этой организации.

Несколько месяцев назад в прессе появилась информация, что сотрудники российских ЧВК были замечены в Центрально-Африканской Республике. Эти сведения, кстати, официально подтвердил российский МИД, отметивший, что 170 «гражданских специалистов» находятся на территории республики в соответствии с документами ООН об оказании военной помощи руководству этой страны. По официальной информации, российские специалисты занимаются подготовкой местных военных и охраной высшего руководства республики. Собственно, об этом и должен был быть снят документальный фильм.

Убили из засады

Стоит ли удивляться, что именно вагнеровцев либеральная пресса сразу занесла в список главных подозреваемых в расправе. Логика здесь примерно следующая: журналисты собирались снимать фильм, который дискредитирует российских частных военных специалистов и вообще Россию. Значит, наемникам в первую очередь и выгодна гибель авторов несостоявшегося журналистского расследования. Схема известная, и ничего нового в ней нет. Справедливости ради стоит отметить, что вопросов к официальной версии тоже хватает. Она, напомним, выглядит так: автомобиль, на котором передвигались члены съемочной группы, атаковали неизвестные, целью которых было ограбление. Известно, что у погибших при себе имелись дорогостоящая аппаратура и более восьми тысяч долларов. По меркам ЦАР - это целое состояние. Так что с мотивом все более-менее понятно. Вполне возможно, что убивать журналистов изначально никто не собирался, но они, по показаниям водителя, оказали сопротивление. В результате - три трупа. Деньги и аппаратуру забрали. Непонятно другое. Почему при таком раскладе выжил и даже не пострадал сам водитель?! Не секрет, что при организации засады первым «гасят» именно того, кто находится за рулем. Просто для того, чтобы остановить машину. С остальными - это уж как выйдет, но водителя пускают в расход при любом раскладе. К тому же важно понимать, что в данном случае в живых оставили не просто водителя, а единственного свидетеля тройного убийства, вызвавшего общественный резонанс в международном масштабе! Поверим на секунду либеральным СМИ и представим, что Орхана Джемаля и его коллег убили сами наемники. Убили. Жестоко. Троих. Россиян. Но почему-то великодушно помиловали одного местного, который потом всех сдал. Разные, конечно, слухи ходят про эту контору, но еще нигде не проходила информация, что на службу в группу Вагнера начали принимать дебилов. Опять же, выживший водитель утверждает, что на журналистов напали десять человек в тюрбанах, говоривших только по-арабски. Эксперты, исходя из слов водителя, предположили, что нападение могли совершить члены мусульманской террористической организации «Селека», действующей в этом районе. Но это опять же только предположение. Важно понимать, что в ЦАР за восемь тысяч долларов сработать под арабов может кто угодно.

Нужны деньги и хайп

Коллеги и друзья погибшего Орхана Джемаля отзываются о нем, как об очень смелом человеке и высококлассном журналисте. Могу лишь подтвердить эти слова. Я познакомился с Орханом в 2011 году в простой курилке холдинга, куда в то время входила газета «Известия». Джемаль тогда работал там. Ни друзьями, ни даже хорошими знакомыми мы не были. Просто здоровались при встрече, и все. Но я помню, каким авторитетом среди коллег пользовался Орхан. Простой пример. В августе 2011 года он уехал в Ливию, где получил тяжелое ранение. Пуля из КПВТ попала ему в ногу. Так вот руководитель холдинга послал за ним в Ливию специальный самолет.

После этого ранения Орхан Джемаль надолго выпал из журналистики. Коллеги погибшего утверждают, что ехать в Центрально-Африканскую Республику он не хотел, но остро нуждался в деньгах и потому согласился на предложение Центра управления расследованиями. Однако новый работодатель не позаботился ни об аккредитации для завербованной им съемочной группы, ни о безопасности ее членов. В ЦАР журналисты приехали по туристическим визам и даже не поставили в известность об этом российское консульство. В телеграмм-каналах сейчас открыто говорят, что именно Михаил Ходорковский является, как минимум, косвенным виновником гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Высказываются версии о том, что олигарх мечтал снять сенсационный фильм-расследование о российских наемниках в Африке. Чтобы хайпануло круче, чем у Навального. И вот как сошлись звезды: одному богатому олигарху нужен политический хайп, другому бедному, но классному журналисту нужны супертема и деньги. Сделка состоялась. Джемаль и его коллеги добровольно стали жертвами политических амбиций опального олигарха. Непонятно только, почему в качестве сенсации были выбраны частные российские военные структуры. О том, что они существует, разные СМИ пишут с 2015 года. О том, что за это время в разных точках земного шара погибли несколько сотен их сотрудников, тоже известно. А о том, что российские «гражданские специалисты» обучают военных в ЦАР, официально сообщил МИД. В чем тут сенсация?!

Кто следующий?

Но оставим поиски виновных (прямых и косвенных) в гибели журналистов официальным властям ЦАР и многочисленным блогерам, которые любят открывать рот по любому поводу. Лично мне, как человеку, имеющему определенное представление о работе журналиста в местах ведения боевых действий, непонятно, почему сам Орхан Джемаль, имеющий бешеный опыт работы на войне, в последней командировке допустил столько ошибок? И дело даже не в том, что он и его коллеги согласились работать по частному заказу, приехали в ЦАР по туристическим визам и не поставили в известность о своем приезде российские власти. Это довольно распространенная в среде военкоров практика. Особенно среди тех, кто занимается стрингерством. Опять же, для тех, кто твердо решил тебя убить, никакая аккредитация препятствием не станет. Но почему Джемаль, Расторгуев и Радченко не прислушались к словам местных спецслужб об опасности ночного переезда? На войне дорога, на которой тебя могут убить, и днем-то кажется вдвое длиннее. А уж ночью!..

Вторая ошибка журналистов заключается в оказанном сопротивлении. Именно оно, если верить словам выжившего водителя, стало причиной расправы. Конечно, потерять деньги и дорогостоящую технику обидно. Это значит, вернуться домой без материала, и, соответственно, остаться без заработка. Заказчика ведь не будут интересовать нюансы. Есть фильм - есть гонорар. Нет? Извини! Но лучше уж так, чем не вернуться вовсе.

Наконец, главная ошибка Орхана Джемаля заключается в выборе работодателя. Они ведь тоже бывают разными. Одно дело - работать на независимое СМИ, и совсем другое - сотрудничать с беглым олигархом, не теряющим надежды усилить свое влияние на общественно-политической сцене. В этом случае печальный финал становится очень вероятным исходом. Кстати, на своей странице в Фейсбуке Михаил Ходорковский уже заявил, что начал подбирать вторую группу журналистов для отправки в ЦАР. Ее задачей будет выяснение всех обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Как говорится, ничего личного, просто бизнес!

Андрей ЕЛИСТРАТОВ