Жительница Саранска скончалась на отдыхе в Турции

На минувшей неделе турецкие средства массовой информации сообщили о смерти на отдыхе 40-летней россиянки Ларисы Беляковой. Как позже выяснилось, скоропостижно скончавшаяся на курорте женщина оказалась нашей землячкой.

Жительница Саранска Лариса Белякова отдыхала в курортном городке Манавгат недалеко от Анталии с 13-летней дочерью и подругой. Жительнице Саранска стало внезапно плохо вечером 31 июля. Близкие вызвали «скорую помощь», подоспевшие турецкие медики сделали нашей землячке укол и госпитализировали в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти Ларису Белякову не удалось - 1 августа она скончалась в медицинском учреждении. Турецкие медики сделали предварительное заключение, из которого следует, что смерть приехавшей на отдых россиянки наступила оттого, что у нее оторвался тромб.

Через несколько дней тело жительницы Саранска было доставлено в Мордовию. 4 августа в поселке Ялга состоялась церемония прощания с Ларисой Беляковой, а 5 августа похороны.

Дочь женщины написала в социальной сети следующее: «Мамочка, прости, что не уберегла тебя. Прости, пожалуйста, за всё. Мне сложно осознать, что тебя нет. Я видела, что происходила с тобой эти последние часы. Прости, пожалуйста!».



