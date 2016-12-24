«Он меня унизил перед друзьями»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть парня ответит 17-летний студент Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности Иван Накидкин (здесь и далее имена и фамилии несовершеннолетних изменены). Юнец утверждает, что избил Земскова в приступе праведного гнева, тот якобы предложил ему вступить в половые отношения за 100 рублей. Накидкину инкриминируют «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание за это преступление предусматривает до 15 лет колонии.

Труп Земскова обнаружил отец

13 марта этого года в квартире дома № 66 по улице Полежаева был обнаружен труп хозяина жилища Алексея Земскова - бывшего диджея и ведущего саранских ночных клубов. На теле погибшего зафиксированы многочисленные следы побоев, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Первыми забили тревогу соседи Земскова снизу. Сверху из квартиры Алексея на соседей лилась вода, однако дверь никто не открывал. Вскрывать жилище пришлось с помощью аварийной службы, на эту процедуру пригласили отца Алексея Земскова. Еще в прихожей родитель наткнулся на лежавшего на полу избитого сына. К тому моменту он был уже мертв.

Соседи рассказали, что в квартире у Земскова часто собирались шумные, пьяные компании, и 9 марта у Алексея гуляло много людей. Из жилища доносились шум, крики и звуки ломающейся мебели. Соседи даже звонили в квартиру Земскова и просили вести себя тише. После 23 часов компания разошлась, и наступила тишина...

Оперативники республиканского МВД во взаимодействии с сотрудниками СКР по РМ задержали подозреваемого в смертельной расправе в тот же день, когда был обнаружен труп. Им оказался на тот момент еще 16-летний студент техникума Иван Накидкин.

Парень жил с родителями на Светотехстрое в одном из домов по ул. Победы. Его мать трудится продавцом в магазине, а отец часто сидит без работы. Иван Накидкин окончил 9 классов и в сентябре прошлого года поступил в Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности. Молодой человек занимался рукопашным боем и частенько совершал ночные променады по Саранску, нередко с криминальными намерениями.

«Украли спиртное и поехали в гости»

«9 марта в 12 часов я встретился на Юго-Западе со своими друзьями Вадимом Кузиным и Дмитрием Шариковым, - рассказал правоохранителям Иван Накидкин. - У меня было 100 рублей, мы взяли коктейль и выпили в подъезде дома по ул. Энгельса. Потом перешли к коньяку, который я принес с собой. Вскоре к нам присоединился еще один друг, Андрей Мамин. Примерно в 18 часов он предложил поехать в гости к его знакомому Алексею Земскову и продолжить застолье у него. Земскова раньше я не знал. Андрей сказал, что он живет по ул. Полежаева, 66.

Мы согласились, но, перед тем как отправиться в гости, решили запастись алкоголем. С Шариковым мы зашли в магазин «Магнит» на проспекте 50 лет Октября и украли оттуда две бутылки водки «Русский Стандарт» 0,7 литра и 6 бутылок вина объемом 0,7 литра (название я не запомнил). Затем мы поехали к Земскову. Дверь нам открыл хозяин, на вид ему было около 30 лет. Алексея сильно трясло, наверное, он был с похмелья. Земсков дома был один. Он пригласил нас на кухню и сразу же достал стаканы, в которые тут же разлили водку. Не пил только Шариков, он вообще не пьет алкоголь».

«Если пикнешь - придушу»

«Через 15 минут после нашего прихода к компании присоединился еще один человек по имени Амир, - продолжает Иван Накидкин. - С ним я знаком не был. Потом подошел знакомый мне Николай Липкин. К 9 часам вечера Земсков сильно опьянел. К тому времени гости вели себя по-хозяйски, разбрасывали вещи, мусорили. Время от времени Земсков ложился спать, потом просыпался, выпивал и снова засыпал. К 10 часам вечера кончилось спиртное. Липкин нашел в квартире декоративную саблю и предложил продать ее в ломбарде, а на вырученные деньги купить еще выпивки. С Николаем мы отправились в ломбард, правда, там саблю покупать отказались, пришлось вернуться в квартиру.

Я пошел в ванную, где снял с себя испачканные трусы и бросил в стиральную машину. Потом включил кран в душевой кабине, чтобы набрать воду, и пошел за стол. Я забыл про кран, и вода продолжала течь. Мы сидели на кухне, разговаривали на различные темы. Я пошел за сигаретами и заметил, что ванная комната заполнена водой из-за открытого крана. Я сразу взял в ванной какую-то тряпку и стал вытирать воду. В ванную зашел Земсков. Не говоря ни слова, он схватил меня за шею и стал сжимать. Я его спросил, что он делает. «Если ты хоть пикнешь, я тебя придушу» - услышал я в ответ. В это время Алексея окликнул Амир. Земсков повернулся, а я ударил его кулаком в челюсть. Алексей ослабил хватку, и я вырвался».

«Решил наказать Земскова за оскорбление»

«Земсков из ванной прошел в комнату, где его кулаком в грудь ударил Липкин. От удара Алексей упал на пол. Сказал Земскову, чтобы ложился спать, так как он пьяный и неадекватный. В ответ на это Алексей сказал: «Давай накуримся, и после этого я тебя вы…у за 100 рублей». Меня очень обидели эти слова, таким предложением он унизил меня перед друзьями. Решил наказать Земскова за оскорбление. Алексей лежал на спине, прислонившись головой к дивану. Подошел к нему и четыре раза ударил кулаком по лицу. Затем Липкин стал бить его ногами, нанес не менее 10 ударов. Кроме того, Николай прыгнул ногами Алексею на спину, я услышал хруст костей. Амир обхватил меня руками и оттащил от Земскова.

Вскоре в дверь квартиры кто-то позвонил, и Амир пошел открывать. Через несколько минут он вернулся в комнату и сказал, что приходил сосед снизу и просил не шуметь. Мы собрались и ушли из квартиры Земскова. Я слышал, как Алексей закрыл за нами дверь. Уже позже Шариков рассказал мне, что видел, как перед уходом Амир раз пять ударил ногами по голове лежащего на полу Земскова, однако сам я этого не видел. Еще во время застолья Алексей несколько раз падал на пол».

«Все были пьяны, раскидывали вещи по квартире»

Ученик 8-го класса одной из саранских школ 15-летний Дмитрий Шариков рассказал следователю свою версию рокового вечера. По словам парня, алкоголь он не употребляет, но для друзей умыкнул из «Магнита» две бутылки водки и пять бутылок вина (еще одну украл Накидкин). Семь бутылок (!) Шариков умудрился спрятать себе под куртку.

«Когда мы приехали к Земскову, вид у него был очень странный, он трясся с похмелья или его ломало после наркотиков, - рассказал правоохранителям Шариков. - Друзья выпивали с Алексеем, в квартиру приходили другие люди - парень по имени Амир, Николай Липкин и другие. К 9 часам вечера Земсков был сильно пьян и неадекватен.

Время от времени он то всех выгонял, то говорил, чтобы все оставались у него дома. Его было тяжело понять, но конфликтов никаких не происходило. Все, кроме меня, были пьяны и вели себя плохо - раскидывали по квартире разные вещи. Земсков периодически то ложился спать на диван, то засыпал, сидя возле дивана или на полу.

К 10 вечера Накидкин и Липкин пошли за спиртным, но через 20 минут вернулись ни с чем. У кого-то из них в руках был сувенирный меч, принадлежащий Земскову. Для чего они его брали с собой, я не знаю. Накидкин рассказал мне, что недавно вместе с Липкиным они убегали от полиции, и он случайно испачкал себе трусы. Иван закинул их в стиральную машину и снова присоединился к застолью».

«Покрасил лысую голову пьяного Алексея»

«Когда Земсков спал, Накидкин нашел баллончик с красной краской и покрасил лысую голову пьяного Алексея. Для чего он это сделал, я не знаю, - заявил Дмитрий Шариков. - Еще хочу сказать, что я не видел, чтобы кто-то засовывал в трусы Земскова бутылку, а также пытался его спящего кормить пельменями. В какой-то момент я зашел в ванную и заметил, что слив воды со стиральной машины происходил в душевую, которая на тот момент заполнилась водой, она стала течь на пол. Я позвал Накидкина и сказал, чтобы он вытирал воду. Иван схватил полотенца, какое-то пальто и стал вытирать пол. Вскоре в ванную зашел Земсков, и я услышал крик Ивана: «За что?». Алексей схватил Накидкина двумя руками и держал за шею. Иван ударил Земскова по лицу, мы оттащили их в стороны. Сильно пьяного Алексея отвели в комнату и положили на диван.

Около 11 вечера Накидкин предложил Земскову выпить, но Алексей отказался и в ответ предложил за 100 рублей заняться с ним сексом. Ивану это не понравилось, и он стал бить Земскова кулаком по лицу. Алексей пытался прикрываться руками, потом упал на диван животом вниз так, что тело было на диване, а ноги на полу. Липкин, не говоря ни слова, быстро подбежал к Земскову и два раза прыгнул ногами на его спину, послышался хруст позвоночника. Алексей стал переворачиваться с живота на спину и сползать с дивана. Тогда Липкин снова ударил его, но уже кулаком в грудь.

Потом пришел сосед снизу и пожаловался на шум. Амир сказал, чтобы все собирались и уходили из квартиры. Перед уходом я подобрал лежавший на полу телефон Земскова и забрал с собой…».

Психическим расстройством не страдает

Как сообщили в Следственном комитете по РМ, в рамках расследования в отношении несовершеннолетнего была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что в момент инкриминируемого ему деяния каким-либо психическим расстройством Накидкин не страдал и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В ходе следствия Иван вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью. Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В 17 лет Иван Накидкин уже обзавелся не лучшим взрослым багажом пристрастий - сигареты, выпивка, мелкие кражи. Причем с алкоголем у парня возникли по-настоящему большие проблемы - он состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «психическое и поведенческое расстройство в результате употребления алкоголя». Студента техникума хорошо знают и в отделе по делам несовершеннолетних в УМВД по Саранску. В прошлом году Ленинский суд Саранска осудил его за кражу и покушение на угон к 2 годам условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев.

В сентябре прошлого года парень вместе с 9-классником Вадимом Кузиным и еще одним приятелем среди ночи разбили окно в продуктовом магазине «Южанка» на улице Гагарина и вынесли оттуда продуктов и напитков на 3,5 тысячи рублей. А годом ранее юнцы вскрыли на Юго-Западе две машины («Нива» и «семерка») и попытались угнать, но им не хватило опыта. Они пытались повторить киношный прием - перерезали провода зажигания и попытались соединить их между собой, но ничего не вышло. Суд приговорил несовершеннолетних преступников к условному сроку.

Однако уже через три дня после приговора Накидкин и Кузин под алкогольными парами отправились на очередное дело. Среди ночи они избили мужчину и отобрали у него деньги и мобильный телефон.



