Тайное становится явным

Налоговики открывают доступ к своим базам данных

Федеральная налоговая служба объявила о запуске сервиса, получившего название «Прозрачный бизнес». Благодаря ему любой желающий может получить на официальном сайте ведомства достаточно подробную информацию о благонадежности той или иной компании и, соответственно, оценить ее деловую репутацию. На первом этапе, правда, раскрытию подлежат только сведения, касающиеся среднесписочной численности работников организации за предшествующий год, применяемых ею специальных налоговых режимов, а также об участии в консолидированной группе налогоплательщиков. В дальнейшем, однако, обнародовать предполагается и более любопытные материалы - о размерах доходов и расходов предприятий, суммах уплаченных ими налогов, о задолженностях и недоимках, выявленных налоговых правонарушениях...

Ранее такого рода данные считались налоговой тайной. То есть отныне хозяйствующим субъектам придется работать в условиях никогда не виданной открытости. О том, что это означает на практике, речь пойдет ниже.

«Тайна сия велика есть»

Говоря объективно, в новой России отношение к налоговой тайне всегда оставалось неоднозначным. Одни расценивали ее как один из наиболее действенных механизмов поддержки, а точнее - защиты бизнеса от тех же рейдерских захватов. Другие, напротив, уверяли, будто она способствует процветанию различных фирм-«однодневок» и появлению «серых» схем ухода от уплаты налогов. Причем аргументированность позиций сторон сомнений не вызывала.

Ну, кто, допустим, усомнится в том, что до поры наши предприятия не уделяли должного внимания вопросам юридического сопровождения сделок, оформления документов и прочим?! А ведь именно об этом свидетельствуют и нигде не зарегистрированные договоры купли-продажи, и возникающие то тут, то там конфликты интересов, явная и скрытая борьба за передел сфер влиянии, наконец.

В то же время нельзя отрицать, что на нынешнем этапе развития в большем выигрыше нередко оказываются предприятия, банально выдающие желаемое за действительное. Подобные примеры тоже встречаются чуть ли не на каждом шагу. Кто-то, не стесняясь, ведет двойную бухгалтерию. Кто-то получает кредиты под залог несуществующих активов. Кто-то, не имея за душой ни копейки, становится победителем государственных и муниципальных тендеров. Дошло до того, что отдельные дельцы начали путать тайну налоговую с коммерческой, хуже того - засекречивать материалы, которые должны находиться в свободном доступе.

Взвесив все «за» и «против», власти решили все-таки повысить уровень прозрачности хозяйственных товариществ и обществ. Согласно внесенным еще в 2016 году поправкам в 102-ю статью Налогового кодекса, режим налоговой тайны снят с некоторых данных о деятельности российских организаций. Более того, там появился отдельный пункт, обязывающий ФНС размещать такие сведения на своем ресурсе в сети интернет.

Медленно, но верно

Нельзя сказать, что налоговики тут же поспешили отрапортовать о достигнутых успехах. Прежде требовалось провести выверку значительного массива информации, систематизировать ее, проверить, протестировать ресурс. Об отсрочке, кстати, просило и само бизнес-сообщество - ему необходимо было сверить собственные данные с официальными или даже элементарно уточнить какие-либо детали. Шутка ли: на сегодняшний день в стране функционирует свыше 4,2 миллиона юридических лиц, для большинства из которых просчеты грозят обернуться порой невосполнимыми материальными и моральными потерями.

Неудивительно, что сроки запуска сервиса неоднократно переносились. Его собирались открыть в июле 2017-го, в июне 2018 года. Лишь к августу текущего года проблемы, как утверждается, в основном удалось преодолеть. По замыслу процесс будет состоять из нескольких этапов.

- Первый уже стартовал, - объясняет руководитель УФНС России по РМ Светлана Вишнякова. - Второй, который начнется в октябре, предусматривает размещение ежегодно обновляемой информации - о доходах и расходах организаций, уплаченных налогах, сборах и страховых взносах. Далее на сайте появятся сведения, требующие уже ежемесячного обновления. В декабре - о задолженностях по налогам, сборам, пеням и штрафам по итогам предыдущего года, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение (в период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году размещения, при условии, что штраф не уплачен до 1 октября года размещения). А в декабре 2019-го - о задолженностях по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на 31 декабря предшествующего года.

Исключение сделано только для крупнейших налогоплательщиков, стратегических госкорпораций и предприятий оборонной промышленности. Таких, допустим, как Газпром, РЖД, Роснефть, РусГидро и прочих. Режим налоговой тайны там продлится, как минимум, до 2020 года. И то при условии, что власти сочтут их положение стабильным, не вызывающим серьезных опасений.

Кому это нужно

Для налогоплательщиков главный «плюс», как утверждается, заключается уже хотя бы в том, что они смогут выбирать надёжных партнёров для успешной деятельности, объективно оценивать их потенциал. Притом никаких затрат это не потребует. Бизнес будет избавлен от необходимости прибегать к услугам сторонних ресурсов, терять время на различные запросы.

Сказанное в равной степени относится и к банкам. Понятно, что риск принятия неверного решения при рассмотрении кредитной заявки снижается многократно. Опять же, платежеспособность клиента будет видна как на ладони, причем в динамике. Вряд ли доверие к нему возрастет, после того как выяснится, что тот годами, пардон, чего-то кроил, а теперь неожиданно решил вспомнить о неоплаченных счетах.

Государственные и муниципальные структуры, регулярно проводящие тендеры и конкурсы на выполнение работ, поставку техники или оборудования, тоже, в общем-то, смогут почерпнуть из публикуемых сведений немало интересного. Так, если вдруг окажется, что штат организации, претендующей на контракт, состоит из директора, бухгалтера да водителя, вопрос о ее способности отремонтировать собственными силами школу или жилой дом отпадет, очевидно, сам собой. И не нужно изучать финансовую отчетность, запрашивать справки об отсутствии долгов перед бюджетом.

Не исключено, что даже рынок труда несколько иначе взглянет на взаимоотношения работодателя и наемного персонала. Ведь одно дело пообещать соискателю некие материальные блага и социальные гарантии, совсем другое - знать наверняка, есть ли у компании ресурсы для пополнения обязательств.

Да и собственникам бизнеса не помешает взглянуть на себя, что называется, со стороны - найти ошибки, определить их характер, причины возникновения. Ведь это поможет сократить потери, а то и вовсе избежать ответственности.

Хорошее дело

Бизнес в целом позитивно оценивает данное новшество. Но предупреждает, сервис лишь предоставляет информацию к размышлению, не давая никаких конкретных рекомендаций или гарантий. А значит, ожидать роста уверенности в партнерах явно не стоит. По крайней мере сейчас.

- В принципе появление нового сервиса от ФНС можно только приветствовать, - указывает эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. - Нет ничего плохого в том, что рынок станет чуть более прозрачным, а базы данных ЕГРЮЛ, миграционной службы, бюро кредитных историй, «СПАРК-Интерфакс» и прочие пополнятся дополнительным инструментом проверки контрагентов. Другое дело, выложенный ныне ведомством информационный массив при всем желании нельзя назвать полноценным сервисом. Таковым он станет лишь после того, как появится возможность найти нужную информацию по запросу. Пока же там публикуется лишь малая часть подлежащих раскрытию данных. Да и удобство ресурса с точки зрения поиска и группировки данных представляется весьма сомнительным. Разработчики вроде бы обещают устранить выявленные недостатки. Однако, как именно это будет реализовано на практике, пока неизвестно.

Андрей КРИВОВ