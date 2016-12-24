Откусил нос у возлюбленной

Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в приступе ревности парень откусил кончик носа возлюбленной, а затем избил ее.

ЧП случилось осень прошлого года, и с тех пор лицо девушки остается с этой «печатью несовершенства», исправить которую способна лишь пластическая операция.

7 ноября 2017 года во время застолья в своей квартире Олег Мышадаев поссорился со своей дамой сердца. Молодые люди разругались настолько сильно, что девушка собрала вещи и ушла из квартиры. На следующий день Олег позвонил ей с примиренческими намерениями, сожалел о произошедшем и просил встречи для серьезного разговора. Свидание состоялось в торгово-развлекательном центре «Сити-Парк», там парень извинился перед девушкой и попросил ее вернуться к нему. Девушка не стала долго обижаться, простила кавалера и вернулась.

Тем же вечером пара снова сидела за столом и отмечала примирение. Однако после определенной дозы спиртного Олег принялся за старое - начал упрекать подругу в том, что она часто общается с другими мужчинами. Во время нового выяснения отношений парень зачем-то уселся на колени к девушке. Она стала его отталкивать и просила прекратить скандал. Тогда пьяный Олег дал волю животным порывам - он наклонился к лицу девушки, вцепился зубами в кончик ее носа и оторвал его, а затем ударил истекающую кровью жертву кулаком по лицу.

Медики зафиксировали у сожительницы Мышадаева перелом костей носа, инфицированную ушибленную рану носа с ампутацией кончика, кровоподтеки век правого глаза. Все это повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью.

После общения с кавалером у девушки оказалась нарушена симметрия лица, искажена мимика, одним словом, лицо было обезображено. Для устранения дефекта необходима пластическая операция.

В судебном заседании Олег Мышадаев заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением и подтвердил ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

При вынесении приговора суд посчитал, что дефект кончика носа придает лицу потерпевшей эстетически неприятный, отталкивающий вид, лишает его привлекательности - обезображивает. При этом суд учел индивидуальные особенности жертвы, а именно юный возраст, в котором внешность имеет большое значение. Суд пришел к выводу, что умышленные действия Мышадаева привели к неизгладимому обезображиванию лица девушки.

Суд также учел, что Мышадаев не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту учебы - посредственно. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимый вину признал и чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб, вызванный затратами на приобретение медицинских препаратов. Кроме того, в судебном заседании Мышадаев принес извинения девушке. К отягчающим обстоятельствам суд отнес тот факт, что преступление было совершено в пьяном виде.

Любопытно, что жертва «кусаки» в суде заявила следующее: «Претензий к Олегу не имею, прошу не лишать его свободы».

В итоге суд признал Олега Мышадаева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года.