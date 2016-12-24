«Нам нет смысла халтурить!»

Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже были благоустроены десятки дворовых территорий. И нет ничего удивительного, что сейчас все больше саранских домов стремятся попасть в эту программу. На прошлой неделе общественная комиссия посетила несколько дворовых территорий в Ленинском районе города, чтобы оценить качество произведенных в этом году работ по благоустройству.

Как благоустроить двор - выбор жителей

Ленинский район - в лидерах по благоустройству дворовых территорий: из 21 двора работы здесь завершены на 19! Не будем описывать, сколько всего сделано по каждому адресу, остановимся на самых ярких примерах.

Напомним, что благоустройство дворов ведется с учетом пожеланий жильцов дома, причем поправки в дизайн-проект вносятся порой по ходу работ. Так, например, произошло во дворе дома по адресу: ул. Попова, 49.

- Здесь была узкая проезжая часть, сейчас она расширена, - рассказывает подрядчик Александр Мамеев (компания ООО «Интерстройсервис»). - Поставили новые бордюры, спилили 16 деревьев, выкорчевали корни. Установили новые скамейки, урны. Конечно, хотелось, может быть, и большего, но тут есть объективные причины…

- Мы хотели дорогу более широкую, но проходившая теплотрасса изменила планы, - рассказывает председатель ТСЖ Ольга Витальевна. - Зато у нас теперь есть палисадник. Бельевую тоже изначально планировали сделать в другом месте, но опять помешала теплотрасса. Работой я довольна. Конечно, хотелось больше. Но поскольку у нас не получилась та дорога, которую планировали изначально, мы попросили подрядчика сделать нам дорожку хотя бы без бордюра, соединяющую дома № 49 и 51. И нашу просьбу выполнили! За что спасибо!

В целом все хорошо, осталось дело за малым - покрасить бордюры в фирменные желто-зеленые цвета да установить на детской площадке, рядом с горкой, малые архитектурные формы… Но тут в глаза бросаются ржавые водосточные трубы, которые портят впечатление.

- Не надо позорить власть, - говорит представителям управляющей компании первый заместитель Главы г.о. Саранск - директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев. - Сделайте все так, как положено! Сейчас дожди пойдут, весь цоколь смоет, все потрескается…

Пятилетняя гарантия

Жители дома № 26 по ул. М. Расковой также могут быть довольны работой.

- Бельевая сделана с небольшим углом. Чтобы сохранить дерево, председатель отказался от спила, - рассказывает подрядчик. - Определенные трудности были с асфальтовым покрытием. Чтобы не забить магистральную канализацию, нам пришлось сделать дорожку правее. Новую жизнь обрели детская площадка, бельевая. К подъездам сделали лестницы, которых ранее не было, и оставили места для колясок, где позднее сделают пандусы.

Кстати, жители сами принесли на бельевую старые качели. Причем некоторые жильцы говорят, что эти старые качели надо просто-напросто убрать, поскольку они никак не закреплены, а ведь сюда дети приходят, так и до беды недалеко. По просьбе жителей при благоустройстве двора уменьшили гостевую парковку. Все работы сделали согласно дизайн-проекту, в смету уместились, выполнили в положенные сроки.

Но после ремонта всегда все выглядит хорошо, вопрос, насколько всего этого хватит…

Общественную комиссию заверили, что в процессе работы проверяются все сертификаты на строительные материалы.

- Гарантия работ - 5 лет, поэтому мы используем только качественные материалы, - говорит подрядчик. - Нам нет смысла где-то халтурить.

Тем не менее жильцы дома, присутствовавшие на встрече, пожаловались, что новый асфальт, ведущий к магазину, уже поврежден. Очевидцы утверждают, что в этом виновата машина, подвозившая товар в магазин «Птица», она и повредила еще не остывший полностью асфальт. Если по справедливости, то все исправить должен сам магазин. Но исходя из сложившейся практики заново укладывать асфальт, вероятнее всего, будет опять же подрядчик. Если подавать в суд, это займет много времени, все работы отодвинутся на позднюю осень или даже на следующий год, а исправлять нужно уже сейчас. Поэтому было принято решение во избежание дальнейшего разрушения пешеходной дорожки установить турникет, чтобы машины больше не заезжали на тротуар.

Что касается детской площадки, в скором времени она здесь появится и в дальнейшем будет оборудована резиновым покрытием - ради безопасности играющих на ней малышей.

Паркуюсь где хочу

Интересно подошли к благоустройству двора жители дома № 65 по ул. Серадзской. Здесь положили новый асфальт, сделали подъемы к подъездам, поскольку дом находится гораздо выше уровня проезжей части. В ближайшее время установят 6 новых скамеек, прикрепят урны. Вот только парковка для автотранспорта получилась маленькой…

- Жители сами не захотели делать больше! - уверяет первый заместитель главы Ленинского района Владимир Пряхин. - Здесь все решают жители! Зато теперь внедорожник стоит между деревьями на зеленой зоне! А ведь сейчас за парковку в зеленой зоне предусмотрен штраф!

Наверное, жители дома посчитали, что ставить автомобиль между двумя деревьями гораздо лучше, чем на специально заасфальтированном участке. Вот только кому от этого лучше? Автолюбителям? Жильцам? Детям? К подрядчикам здесь вопросов нет, только к жителям дома...

Самый красивый двор

Посетив двор по адресу: ул. Энгельса, 17, в очередной раз можно убедиться, что многое зависит от самих жителей дома. Двор просто сказочный - с красивыми ухоженными клумбами, хорошими пешеходными дорожками, большой парковкой.

- Эти красивые клумбы - пример трудового участия самих жителей дома в проекте «Формирование комфортной городской среды», - рассказывают жильцы. - Спасибо нашему домкому Наташе, которая душой болеет за свое дело! Мы сами таскали землю, сажали цветы. Причем все это делали пенсионеры, инвалиды, которые и так все свои годы отдали государству. А молодежь сидит дома с планшетами, у них же дети…

«Дворник будет убирать после обеда - у него такой график!»

Столица Мордовии гордится чистотой улиц, благоустройством домов и дворовых территорий. Но, зайдя во двор дома № 24 по ул. Серадзской, вы как будто перемещаетесь в далекие девяностые…

Двор выглядит неопрятно - мусорницы битком забиты, на зеленой зоне валяются какие-то лампы, бельевая - hand made (это когда веревки крепятся прямо к деревьям), а на заасфальтированных дорожках у подъездов большие трещины…

- Это надо переделывать, даже говорить не о чем! - заявил Алексей Егорычев. - Если проводились работы по замене труб, значит, вы знали, что грунт обязательно сядет! Нужно было утрамбовку делать как положено! Пока это самый проблемный двор из тех, что мы видели!

- Трубы меняло домоуправление, - говорит подрядчик объекта Александр Мамеев. - Я предупреждал представителей домоуправления, что надо засыпать песком полностью, поскольку грунт по-любому сядет! Даже если мы сейчас все поправим, следующей весной будет то же самое! Срезать и уплотнить землю, привезти песок, щебенку… Я могу все сделать, но это не входит в мою смету! Почему я должен отвечать?! Кто трубы менял - тот и должен все укреплять!

Присутствовавший на встрече представитель управляющей компании решил прояснить ситуацию.

- Да, мы меняли трубы, вышло дольше, потому что схемы прокладки кабеля оказались неправильные! Копать начали - повредили кабель. А то, что на зеленой зоне валяются какие-то лампочки, это не убрал за собой Горсвет. Что касается бельевой, то веревки между деревьями протягивают жильцы. Бельевая площадка находится в процессе создания. До конца года планируем ее полностью сделать. А дворник будет здесь убирать после обеда - у него такой график!

- А почему дворники у вас работают после обеда? Обычно все работают с самого утра! - интересуются представители общественной комиссии.

Не успел представитель УК ответить на вопрос, как жительница дома с балкона верхнего этажа уже кричит:

- Зимой мы сами чистим территорию от снега лопатами! Техника к нам не заезжает!

Вот так здесь построена работа управляющей компании.

Дом после урагана

Представители общественной комиссии посетили и наиболее пострадавший во время летнего урагана дом № 24 по ул. Р. Люксембург.

- Здесь были серьезные повреждения от урагана, - рассказывает Алексей Егорычев. - Администрация города совместно с Фондом по капитальному ремонту оперативно устранили все разрушения! Отремонтировали крышу. В противном случае во время дождя залило бы всех! Спасибо всем, кто здесь работал и не оставил людей в беде!

Людмила АНЮТИНА