Консультативные взятки

Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске, 42-летний Александр Баюшкин подозревается в получении взятки в 650 тысяч рублей. Отец Александра Баюшкина не смог пережить ареста сына...

Ленинский суд Саранска арестовал экс-руководителя обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске, 42-летнего Александра Баюшкина. Он подозревается в получении взятки в 650 тысяч рублей. Баюшкин отвечал за подписание исполнительной документации и согласование актов о приемке выполненных работ в аэропорту Саранска. Следствие считает, что деньги от фирмы «Производственная компания» руководителю подразделения были переданы за принятие выполненных работ по монтажу и благоустройству очистных сооружений ливневых стоков в воздушной гавани.

Выявили схему получения мзды сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. Следственным комитетом по РМ в отношении Александра Баюшкина возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Санкции статьи предусматривают штраф от 2 до 4 миллионов рублей либо лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. То есть максимальный штраф может составить 39 миллионов рублей!

Консультации за 650 тысяч рублей

Александр Баюшкин появился в зале суда вместе со своим адвокатом. К слову, он уже успел сменить защитника, сейчас его интересы представляет Владимир Рамазанов. Перед заседанием адвокат активно объяснял клиенту, что тот должен говорить на процессе.

- Скажите, вы признаете свою причастность? - интересуются у Баюшкина журналисты.

- Нет, не признаю. Следствие в дальнейшем даст оценку моим действиям.

- За что же вы тогда брали деньги?

- За работы, которые я проводил во внеурочное время.

- Какие именно работы вы выполняли?

- Без комментариев.

- Не всегда человек может дать правильную юридическую оценку своим действиям, - вступает в разговор адвокат Рамазанов. - Порой нелегко отделить преступное от правомерного. Сейчас мы находимся на такой стадии, когда речь идет о приблизительных оценках. Подзащитный не отрицает, что получал деньги.

- За какие конкретно работы?

- За консультацию.

- Он получал деньги через кассу? Каким образом был оформлен договор на оказание консультативных работ?

- Пусть суд разбирается в дальнейшем.

- То есть устная консультация Александра Баюшкина стоит 650 тысяч рублей? Даже ваши коллеги-адвокаты берут за консультацию намного меньше.

- Речь идет о длительном периоде работ - за полтора года.

- По каким вопросам консультировал ваш клиент?

- По вопросам правильности оформления документации, она действительно сложна, поскольку речь идет о таком сложном объекте, как аэропорт.

- На ваш взгляд, обвинение несправедливо?

- Следствие покажет, оно должно разобраться… Я представляю интересы Александра Баюшкина не так давно, но уже успел удивиться его высокому нравственному чувству. Он прямо сказал, что получал деньги, но это была не единичная сумма.

- Ваш клиент консультировал только одну организацию или были и другие?

- Только одну.

«Возражаю против присутствия журналистов»

Едва начался процесс, как адвокат Рамазанов заявил: «С точки зрения презумпции невиновности считаю, что выносить на суд общественности тот факт, который будет оценивать суд, преждевременно. Когда речь идет о заключении под стражу, думаю, надо разобраться в тишине, без всякого света камер и вспышек фотоаппаратов. Я возражаю против присутствия журналистов.

- Я тоже возражаю, - поддакнул Александр Баюшкин.

- Препятствий для ограничения работы представителей средств массовой информации не имеется. Суд разрешает прессе выполнять свои профессиональные обязанности, - заявил председательствующий.

- Подозреваемый, встаньте, назовите свои данные, - просит судья.

- Александр Баюшкин, родился 9 февраля 1976 года в селе Куракино Ардатовского района. Зарегистрирован в Ардатове, проживаю там же. Образование высшее. Временно нигде не работаю. Женат на Ольге Баюшкиной. Малолетних детей на иждивении не имею. Не судим. Награжден Благодарностью от Главы Мордовии.

Ежемесячно Баюшкину на карту переводили по 50 тыс. рублей

Как заявил в своем ходатайстве в суде следователь СК по РМ Сергей Щанкин, руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Александр Баюшкин получил взятку - 650 тысяч рублей. Деньги были получены от представителя организации «Производственная Компания».

«Администрация гражданских аэропортов» являлась застройщиком аэропорта в Саранске. Госпредприятие в свою очередь заключило договор субподряда с фирмой «Производственная компания» из Новочеркасска Ростовской области. Работы субподрядчиком в воздушной гавани Саранска проводились с конца 2016-го по май 2018 года. В частности фирма вела работы по устройству очистных сооружений ливневого стока в аэропорту. Контролировал работы и отвечал за их принятие как раз Александр Баюшкин. Чтобы он оперативно принял работы и закрыл глаза на мелкие недочеты, строители платили ему вознаграждение. На протяжении полутора лет представитель ростовской фирмы перечислял руководителю обособленного подразделения «Гражданские аэропорты» по 50 тысяч рублей. Всего Баюшкину было перечислено на банковские карты 650 тысяч рублей. А сами работы по монтажу ливневых стоков в аэропорту обошлись в 90 миллионов рублей. Подозреваемого в коррупции задержали 31 июля. Оперативники изъяли у него 10 банковских карт.

- Основанием для задержания явилось то, что очевидцы прямо указали на Баюшкина как на человека, совершившего преступление, - говорит следователь. - Его причастность подтверждается его показаниями, а также показаниями свидетеля Малькова, протоколом явки с повинной Баюшкина, материалами оперативно-разыскных мероприятий и другими собранными по делу доказательствами. По информации, поступившей от УЭБиПК МВД по РМ, Баюшкин, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, воздействовать на участников уголовного дела, уничтожить улики, совершить новое преступление. Кроме того, есть информация о совершении Баюшкиным других преступлений. Сейчас она проверяется. В связи с этим есть все основания для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения - взятие под стражу.

- Мы изучили дело и не нашли обстоятельств, которые указывали бы на то, что Баюшкин пытается воздействовать на свидетелей, хочет скрыться от следствия, - заявляет адвокат. - Следователь указывает на эти обстоятельства, но не подтверждает их документами.

- В материалах содержатся такие сведения, - парирует следователь.

- Я ничего этого не нашел. Вообще считаю, что должна быть какая-то мера поощрения в отношении Баюшкина, поскольку он дал показания.

- Имеется информация о совершении еще нескольких коррупционных преступлений в отношении Баюшкина. О том, что он может скрыться, имеются оперативная информация, рапорты.

- Назовите какой-нибудь рапорт.

- Если бы вы детально изучили материалы, то нашли бы эти сведения.

- Установлены ли все соучастники Баюшкина? - спрашивает следователя судья. - Каким образом Баюшкин получил взятку?

- Деньги были перечислены представителями «Производственной компании» на банковские карты, оформленные на его имя. Проводятся допросы и другие следственные мероприятия, чтобы установить всех причастных к преступлению. Предстоит провести большой объем работы, допросить всех, кто принимал участие в даче взяток.

- Установлены ли все лица, которые перечисляли деньги?

- Большинство установлены, от них получены объяснения, но пока они не допрошены.

«Не хотелось бы под стражу»

- Подозреваемый, каково ваше отношение к ходатайству следователя?

- Не хотелось бы под стражу. Готов являться к следователю в любое время, скрываться никуда не собираюсь, препятствовать следствию также не собираюсь.

- Следователь просит заключить вас под стражу, согласны или нет?

Баюшкин некоторое время молчит, его адвокат подсказывает клиенту: «Не согласен».

- Я не согласен, чтобы меня заключали под стражу.

- Причастность свою признаете?

- Признаю, что получал деньги за проделанную работу от представителей «Производственной компании».

- Как понять, за проделанную работу?

- У меня была договоренность с Игорем Мелиховым, он предложил оказать ему содействие в ускоренной подготовке исполнительной документации, ее проверке и консультации в части производства самих работ.

- Кто такой Мелихов?

- Он приходил с инженером на стадии исполнения производства работ, кем он работает, я не могу сказать. Он вроде как представитель «Производственной компании».

- Деньги вы от кого получали?

- От Мелихова.

- У вас был договор об оказании консультативных услуг?

- Нет, не было.

- Как часто он перечислял деньги?

- В месяц - 50 тысяч рублей.

- Вы заявили, что сейчас не работаете, каков источник вашего дохода?

- Я не работаю всего два месяца, у меня были небольшие сбережения.

«Баюшкин признал, что брал деньги»

- Моего клиента подозревают в таком преступлении, как взятка, ответственность за которое носит значительный характер, - говорит адвокат Владимир Рамазанов. - Следователь просит заключить Баюшкина под стражу. Когда речь идет о такой статье, первая мысль, которая возникает, - любыми способами уйти от наказания, поскольку она суровая. Он мог элементарно промолчать, и это допускает конституция. Когда речь идет о тяжком обвинении, лучше отказаться от дачи показаний, чтобы твои слова не были истолкованы в ином значении.

Однако Баюшкин в первых же своих показаниях признал, что брал деньги. Это говорит о том, что он содействует следствию в расследовании обстоятельств произошедшего. Суммы, которые перечисляются на его банковскую карту, незначительны. Нужно задуматься, что это за деньги? Организация исполнения технической документации носит настолько сложный характер, что найти инженера, который компетентно может ее составить, достаточно трудно. Тем более речь идет о приемке такого важного объекта, как аэропорт… По характеру обстоятельств, которые мы видим, это обыкновенное дорожно-транспортное происшествие, а не взятка (что имел в виду адвокат, приходится только догадываться - прим. авт.).

Возможно, помимо консультационных услуг, которые оказывал мой клиент, нет никаких действий, связанных с приемкой работ? Сегодня мы имеем прекрасный аэропорт, самолеты летают, все заходят, радуются, что воздушная гавань построена по всем строительным законам. Где проявленные злоупотребления, халатность, которые отразились на качестве аэропорта? Нужно задуматься, а совершено ли Баюшкиным преступление? Возможно, следствие заблуждается?

Когда человек не противодействует следствию и с первых минут рассказывает, как все было, от кого получал деньги, тогда за что его сразу в следственный изолятор? Он что, не понимает, о какой статье идет речь? Баюшкин все рассказывает, все показывает, может, он еще и в терроризме признается?! Следователь говорит, что у них еще есть материал. Задумаешься, а может быть, и на нас есть материал? Считаю, что при избрании такой меры пресечения, как заключение под стражу, нужно быть осторожным. Поэт так сказал: «Посох мой - моя свобода, самоценность бытия». То есть без свободы мы не люди!

Следствие не представило доказательств, что Баюшкин угрожает свидетелям или пытается скрыться. Может быть, он взял билет на самолет в Турцию или Болгарию? Этого нет. Не понимаю, как можно избирать в отношении моего клиента заключение под стражу? Может быть, не нужно заводить банковскую карту из-за того, что на нее могут быть зачислены деньги, тогда вас могут привлечь за взятку. Чтобы доказать взятку, нужен оперативный эксперимент. С одной стороны, взяткодатель, а с другой - взяткополучатель. И тот и другой не хотят давать такие показания. Баюшкин мог придумать любую историю с получением денег, например, о том, что деньги получены взаймы.

- Адвокат, давайте по существу ходатайства о мере пресечения, - предупреждает судья.

- Учитывая положительные характеристики Баюшкина и то, что с первых минут следствия он рассказывает, как развивались обстоятельства, считаю, что в отношении моего подзащитного достаточно избрать такую меру пресечения, как подписка о невыезде.

Суд не принял иномарку в качестве залога

- Баюшкин, вы признаете причастность к получению взятки или нет?

- К взятке не признаю, признаю, что получал деньги за оплату услуг.

- Кому принадлежит жилое помещение, в котором вы зарегистрированы?

- Родителям.

- А помещение, в котором фактически проживаете?

- Мне принадлежит.

- Имеется ли у вас имущество, которое возможно внести в качестве залога? Минимальный залог по вашему делу составит не менее 500 тысяч рублей.

- У меня есть автомобиль «Крайслер Пацифика» 2004 года выпуска.

- Цена автомобиля?

- Где-то 470 тысяч рублей.

- Другое имущество у вас имеется?

- Другого нет.

Суд постановил заключить Александра Баюшкина под стражу и мотивировал решение тем, что тот подозревается в особо тяжком преступлении против государственной власти, за которое возможно назначение наказания в виде лишения свободы на длительный срок.

Некоторые свидетели, с которыми подозреваемый знаком, в том числе по роду своей службы, не допрошены, в случае избрания в отношении его более мягкой меры пресечения, он может скрыться от органов следствия и суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 30 сентября 2018 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Баюшкина проверят в получении еще одной взятки в 750 тысяч рублей

Как уже упоминал следователь, сейчас проверяется информация о причастности Александра Баюшкина к получению взяток с других предприятий, работавших над возведением саранского аэропорта. В частности, борцы с экономическими преступлениями и коррупцией проверяют сведения о том, что руководитель мог получать деньги от другого подрядчика - московской компании. Оперативники предполагают, что Баюшкин получал с фирмы по 40 тысяч рублей в месяц. Всего с сентября 2016 по май 2018-го было перечислено 750 тысяч рублей. Фирма переводила деньги якобы за то, чтобы руководитель обособленного подразделения «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске не высказывал никаких претензий к выполнению работ и принял их без всяких проблем. Подрядчик участвовал в строительстве пожарной части и других зданий в саранском аэропорту.

Правоохранители сейчас проверяют информацию, по которой деньги на счет Баюшкина переводил представитель подрядчика - директор по строительству московской компании. Делал он это после того, как Баюшкин подписывал все необходимые бумаги по приемке объектов. Оперативники считают, что деньги, как и в первом случае, переводились на одну из многочисленных банковских карт бывшего руководителя. Если информация подтвердится, в его отношении будет возбуждено еще одно уголовное дело.

Отец Баюшкина покончил с собой после ареста сына

Судя по всему, новость об аресте Александра Баюшкина в связи с подозрениями в получении крупной взятки стала настоящим шоком для родных. По информации правоохранительных органов, на следующий день после ареста - утром 3 августа - 69-летнего отца Александра Баюшкина Николая нашли мертвым. Бездыханное тело мужчины в надворных постройках нашел внук. По предварительной версии, отец подозреваемого во взятке покончил с собой. Следственный комитет по РМ проводит проверку по факту смерти мужчины.

Справка «ВС»

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Алексей Николаев