Сотрудников мордовской колонии подозревают в превышении полномочий

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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками мордовской колонии № 4. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как стало известно «ВС», с февраля по июль 2018 года сотрудники исправительной колонии превысили должностные полномочия в отношении ряда осужденных, отбывающих наказание в учреждении. По имеющейся информации, речь может идти о применении насилия в отношении осужденных. При этом конкретных фигурантов в деле пока нет.
В СКР подчеркивают, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...
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