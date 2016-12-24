Сотрудников мордовской колонии подозревают в превышении полномочий

Репортер

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками мордовской колонии № 4. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно «ВС», с февраля по июль 2018 года сотрудники исправительной колонии превысили должностные полномочия в отношении ряда осужденных, отбывающих наказание в учреждении. По имеющейся информации, речь может идти о применении насилия в отношении осужденных. При этом конкретных фигурантов в деле пока нет.

В СКР подчеркивают, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

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