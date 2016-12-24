Что считается общим имуществом многоквартирного дома?

Дробью по свадьбе
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
В соответствии с Жилищным кодексом к общему имуществу многоквартирного дома относятся:
- земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, а также предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты;
- помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в таком доме (лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, технические подвалы);
- иные помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей жильцов (например, организация досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и т.д.);
- крыши, ограждающие конструкции данного дома, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование, находящееся в данном доме и обслуживающее более одного помещения.
Любое общее имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений в этом доме на праве общей долевой собственности. И оно может активно использоваться собственниками, из чего можно извлечь дополнительные выгоды. Например, общее имущество, права на которое зарегистрированы, можно сдавать в аренду, получая доход.
При наличии оформленных надлежащим образом прав на земельный участок, входящий в общее имущество многоквартирного дома, невозможно какое-либо использование данного участка без согласия собственников. То есть на территории, принадлежащей собственникам многоквартирного дома, нельзя разместить шумное кафе или платную автостоянку, проложить дорогу, построить автомойку и т.д.
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
Жительница Саранска скончалась на отдыхе в Турции
В мае 2016 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о преступном сообществе, которое...
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...