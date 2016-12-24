Что считается общим имуществом многоквартирного дома?

Социум

В соответствии с Жилищным кодексом к общему имуществу многоквартирного дома относятся:

- земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, а также  предназначенные  для  обслуживания,  эксплуатации  и  благоустройства  данного  дома  и расположенные на указанном земельном участке объекты;

-  помещения,  не  являющиеся  частями  квартир  и  предназначенные  для  обслуживания  более  одного помещения  в  таком  доме  (лестничные  площадки,  лестницы,  лифты,  лифтовые  шахты,  коридоры, технические этажи, чердаки, технические подвалы);

- иные помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей жильцов (например, организация досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и т.д.);

 -  крыши,  ограждающие  конструкции  данного  дома,  электрическое,  санитарно-техническое  и  другое оборудование, находящееся в данном доме и обслуживающее более одного помещения.

Любое общее имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений в этом доме на праве общей долевой собственности. И оно может активно использоваться собственниками, из чего можно извлечь  дополнительные  выгоды.  Например,  общее  имущество,  права  на  которое  зарегистрированы, можно  сдавать  в  аренду,  получая  доход. 

При  наличии  оформленных  надлежащим  образом  прав  на  земельный  участок,  входящий  в  общее имущество многоквартирного дома, невозможно какое-либо использование данного участка без согласия собственников.  То  есть  на  территории,  принадлежащей  собственникам  многоквартирного  дома,  нельзя разместить шумное кафе или платную автостоянку, проложить дорогу, построить автомойку и т.д.

 

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