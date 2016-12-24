В Саранске офицера полиции судят за превышение должностных полномочий

В Саранске начался судебный процесс по делу бывшего сотрудника отдела полиции № 4. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как было установлено в ходе следствия, в марте прошлого года капитан полиции решил улучшить свои показания по службе. Он заставил признаться жителя Саранска в краже, которую тот не совершал. Впоследствии мужчина обратился в ФСБ и предоставил аудиозапись своего разговора с сотрудником полиции.

Несмотря на собранные доказательства, cвою вину в преступлении офицер полиции не признал.