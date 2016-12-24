Студентка получила 5 лет колонии за наркотики

Ленинский суд Саранска вынес приговор 22-летней студентке 4-го курса экономического факультета Саранского кооперативного института Олесе Лукониной и ее украинскому подельнику 31-летнему Андрею Таркинскому. Они обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета, в составе организованной группы.

В ноябре прошлого года студентка попалась в руки сотрудников Росгвардии. Внимание гвардейцев привлекла девушка, копавшаяся в земле у одного из жилых домов. Патрульные заподозрили, что барышня, возможно, делает закладку с наркотиками. Стражи порядка подошли ближе, симпатичная брюнетка занервничала и попыталась скрыться, но была задержана.

При досмотре сотрудники Росгвардии обнаружили и изъяли у нее свертки из фольги, в которых оказался порошок белого и серого цветов. Позднее экспертиза подтвердила наркотическое происхождение вещества, содержащегося в свертках. А дома у студентки экономического факультета была найдена куда более крупная партия дурмана - общая масса изъятого синтетического наркотика составила более 500 граммов. В отношении Олеси Лукониной было возбуждено уголовное дело, суд заключил ее под домашний арест.

На следствии Олеся рассказала, что работала не одна, а вместе с двумя уроженцами Украины - с 22-летней Эльвирой Боженко и Андреем Таркинским. Все трое работали на онлайн-магазин по продаже наркотиков Black Jack. По словам Лукониной, к наркобизнесу ее привлекла подруга из Рузаевки Эльвира. Кстати, Боженко была задержана на месяц раньше, чем Олеся. В сентябре Боженко с подельником забрали из оборудованного на улице Чернышевского в Саранске тайника наркотики и оборудовали закладку около лесного массива по переулку Чернышевского для последующей передачи другому сотруднику наркомагазина.

Следующую операцию уроженка Украины провернула 1 октября. Боженко забрала из тайника около моста через реку Инсар пакет с 770 граммами синтетики и расфасовала наркотик в мелкие пакетики. Через два дня девушка спрятала в тайнике по ул. Титова около 20 граммов наркотиков. 5 октября Эльвира с подельником собирались сделать еще несколько закладок, но были задержаны сотрудниками полиции, при личном досмотре вся синтетика была изъята.

Отец троих малолетних детей Андрей Таркинский приехал из Украины в Мордовию на заработки, устроился на стройку, возводил объекты в Саранске к мундиалю. Правда, проработал недолго, ожидания большой зарплаты не оправдались, тогда Таркинский подался в наркокурьеры. Раньше Андрей сам употреблял наркотики, поэтому подобный вид заработка оказался ему близок. Луконина и Боженко оставляли в тайниках крупные партии синтетики, а Таркинский забирал зелье, фасовал их на мелкие партии и сам делал закладки.

В суде Луконина и Таркинский полностью признали вину, раскаялись и своими показаниями способствовали раскрытию преступления. В связи с этим суд приговорил студентку к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее знакомому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.