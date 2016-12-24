70-летний хирург ответит за смерть пациента

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела по обвинению 70-летнего заведующего хирургическим отделением Торбеевской муниципальной больницы Владимира Сараева. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Правоохранители считают, что по вине врача скончался 39-летний житель Атюрьева Петр Надин.

В июне 2016 года у Петра Надина появились сильные боли в животе. Возможно, их спровоцировало бурное застолье, в котором принимал участие мужчина. Тем более повод был весьма значительный - пополнение семейства. Боли у бедолаги оказались настолько сильными, что близкие позвонили в «скорую». 28 июня Надина среди ночи экстренно госпитализировали в торбеевскую больницу. В тот момент в медицинском учреждении дежурил заведующий хирургическим отделением Владимир Сараев. Именно он стал лечащим врачом пациента из Атюрьева. Опытный хирург поставил Надину диагноз: «Острый панкреатит».

Больному провели ультразвуковое исследование, которое выявило, что у Петра есть проблемы с функционированием кишечника. При остром панкреатите такое встречается довольно часто. Врач УЗИ рекомендовал хирургу сделать рентген, подобное исследование должно было установить диагноз точнее. Однако Сараев не внял рекомендациям коллеги. Надина положили под капельники, однако тому становилось только хуже. Сделать рентгенографию решил другой хирург. Но снимок был готов только 30 июня! На нем было четко видно, что в кишечнике образовалась спайка, которая вызвала непроходимость. Петра срочно доставили в операционную, однако ценное время было уже упущено, у больного начался некроз кишечника. Оперативное вмешательство желаемого результата не принесло. 3 июля Надин скончался.

Сотрудники Следственного комитета по РМ считают, что Сараев в полном объеме не исполнил своих профессиональных обязанностей, а именно своевременно не провел дифференциальную диагностику заболеваний у пациента. Так, в больницу мужчина поступил с диагнозом «острый панкреатит», однако в связи с поздним диагностированием основного заболевания «спаечная кишечная непроходимость» и необоснованно отложенным оперативным вмешательством мужчина скончался.

В рамках расследования уголовного дела были назначены и проведены различные судебные экспертизы, которые подтвердили причинную связь между некачественно оказанной медицинской помощью и наступлением смерти пациента. Сам хирург вины не признал, сослался на конституционное право и отказался давать показания. В ходе следствия допрошены медицинские работники больницы, родственники потерпевшего, судебно-медицинские эксперты и специалисты в области судебной медицины, проведены выемки медицинской документации в больнице.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Торбеевский суд для рассмотрения по существу.