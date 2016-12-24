Если еще пару десятилетий назад жильцов многоквартирных домов не заботил вопрос о том, кто представляет их интересы, то сейчас практически каждый знает, что в их МКД есть «директор», однако не всем известно, как тот или иной человек занимает эту должность. Именно поэтому бытует мнение, что их назначают либо управляющая компания, либо администрация города. Кто угодно, но только не сами собственники. Это мнение ошибочное. Домком - должность выборная. И об этом нужно знать каждому собственнику. В голосовании за потенциального «руководителя дома» должен принимать участие каждый, а не наблюдать со стороны, а потом утверждать, что домкома кто-то назначил.

«Домком ничего не делает, пусть назначат другого» - такие доводы нередко приходится слышать представителям жилищно-коммунального комплекса городского хозяйства. Кроме того, очень часто с такими «просьбами» обращаются и к Главе городского округа Саранск Петру Тултаеву. Зачастую жильцы определенного дома взывают наказать их представителя, потому что, по их мнению, он делает что-то не так. И никаких разъяснений собственники слышать не хотят, что представители власти никак не могут повлиять на выбор домкома. Все в руках жильцов. В свою очередь представители власти тоже нередко удивляются действиям «руководителей домов». Например, домком должен пристально следить за подготовкой дома к осенне-зимнему периоду и не давать никаких поблажек управляющей компании в этом направлении. Однако есть такие, которые не видят ничего предосудительного в том, что инженерное оборудование дома вовсе не готовится к зиме, несмотря на то что по срокам это должно было давно сделано, и встают на защиту нерадивой управляющей компании. Только в начале отопительного сезона, когда в их доме вовремя не подается тепло, жители таких домов не вспоминают «добрым» словом своего представителя, а бросают камни в адрес власти.

В последнее время активная позиция большинства представителей собственников многоквартирных домов в Саранске не может не радовать. Есть домкомы, которые в прямом смысле слова живут на работе и всей душой болеют за благополучие своего дома. Но, к сожалению, есть и такие, кто просто числятся и получают за это вознаграждение. Кто виноват в этом случае и почему таких домкомов не переизбирают собственники? Вопрос риторический…

Напоминаем, что согласно жилищному законодательству избрание домкома и выплата ему вознаграждения - исключительная компетенция общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В то же время следует отметить, что в современном законодательстве понятия «домком» не существует. Сегодня «руководителем дома» мы называем в зависимости от того, каков статус домового сообщества: если в доме создан жилищный кооператив - это председатель правления жилищного кооператива, если в доме создано ТСЖ - председатель правления ТСЖ, если в доме нет ни кооператива, ни товарищества - председатель совета многоквартирного дома. И чтобы сменить домкома, в каждом из этих случаев собственникам жилья придется идти разными путями.

«Если в вашем доме нет ТСЖ или кооператива, то в данном случае руководство домом осуществляется через совет многоквартирного дома. Совет МКД избирается на общем собрании из числа собственников помещений в данном доме. Из членов совета собственники также на общем собрании избирают председателя совета МКД. То есть в повестку дня собрания включаются сразу два вопроса: избрание совета МКД, избрание председателя совета МКД», - поясняет начальник Управления по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск Максим Астафьев.

Порядок проведения собраний установлен статьями 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. Инициатором могут выступить любой собственник, группа собственников и даже управляющая организация. Собственник или иное лицо, по инициативе которых созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязаны сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения. Аналогично, то есть через проведение общего собрания, нужно действовать и при переизбрании председателя совета МКД.

«Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами от общего числа голосов (количество голосов пропорционально площади помещения собственника). Решение о переизбрании председателя принимается простым большинством голосов собственников (более половины), участвующих в собрании. При этом решение, принятое на общем собрании собственников, обязательно для исполнения для всех собственников. Другими словами, если кто-то из жильцов не принимал участия в голосовании или был против определенного решения, но большинство проголосовали «ЗА», то и ему, несмотря на его позицию, придется подчиниться мнению большинства», - подчеркивает Максим Астафьев.

Чтобы собрание провести по всем правилам и в дальнейшем не было вопросов у соответствующих органов, в качестве помощи для инициаторов собраний Минстроем России разработаны методические рекомендации по проведению общих собраний и требования к оформлению протоколов общих собраний. Эти рекомендации изложены в приказах от 31.07.2014 № 411/пр и от 25.12.2015 № 937/пр указанного ведомства.

Если в доме создан жилищный (жилищно-строительный) кооператив, то «старшим» по дому является председатель правления жилищного (жилищно-строительного) кооператива. В том случае если создано товарищество собственников жилья, «руководит» многоквартирным домом председатель правления ТСЖ.

«В данном случае избрание председателя может происходить двумя способами. Во-первых, председатель может быть избран членами правления ТСЖ или кооператива на тот срок, который определен в уставе. Кроме того, в нем же должен быть изложен порядок избрания председателя как ТСЖ, так и кооператива. Поэтому, если вы решили переизбрать председателя, сначала необходимо заглянуть в устав организации.

Во-вторых, если уставом предусмотрено, то председателя ТСЖ могут избрать члены товарищества на общем собрании. Данное общее собрание проводится по аналогии с общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, если иное не установлено разделом VI Жилищного кодекса Российской Федерации. Инициатором может выступить любой из членов ТСЖ. Стоит отметить, что для кооператива такой порядок не предусмотрен», - рассказывает начальник Управления по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

Уже никого не удивишь тем, что управдом получает зарплату за свою работу. Ее размер зависит от того, какой дом - большой или маленький. И если в старых, в особенности двухэтажных, домах еще есть альтруисты, работающие за символическую плату, то, как правило, в новостройках молодых «управленцев» за одну тысячу рублей работать не заставишь. И это при том что в новых домах забот для домкома гораздо меньше. В Саранске в большинстве новых многоэтажек вознаграждение председателя домового комитета составляет 100 рублей с квартиры. «Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации (ч. 8.1 ст. 161.1) решение о выплате вознаграждения председателю совета многоквартирного дома принимается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также его размер. За ТСЖ в свою очередь закреплено право устанавливать размер и порядок выплаты вознаграждения на общем собрании членов ТСЖ», - говорит Максим Астафьев.

Если в вашем доме назрела необходимость сменить председателя домового комитета, ТСЖ или жилищного кооператива или, наоборот, хотите, чтобы у вашего управдома за старания было повышено вознаграждение, а не знаете, как правильно провести собрание для решения обозначенных вопросов, все необходимые разъяснения готовы дать в Управлении по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск (г. Саранск, ул. Советская, 34 - 105. Телефон 47-58-29), Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Ленинского района городского округа Саранск (г. Саранск, ул. Пролетарская, 21. Телефоны: 47-21-28, 47-21-20), Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (г. Саранск, ул. Гожувская, 40. Телефоны: 55-85-01, 55-08-66), Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Пролетарского района городского округа Саранск (г. Саранск, ул. Коваленко, 20А. Телефоны: 76-09-61, 76-31-70).