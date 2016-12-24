В Рузаевке подожгли экспонат музея военной техники

Благоустроенных дворов стало больше!
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
Жительница Саранска скончалась на отдыхе в Турции
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