В Рузаевке подожгли экспонат музея военной техники

Репортер

 

22 июля в пожарно-спасательную службу Рузаевского района поступило сообщение о возгорании в Рузаевке. На улице Луначарского у дома № 39, где расположен музей военной техники под открытым небом, загорелся выставочный экспонат - реактивная система залпового огня «Град» на базе автомобиля ЗИЛ - 131.
К прибытию пожарных из кабины установки «Град» валил дым. Сотрудникам пожарно-спасательной части № 4 быстро удалось ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня. Выставочный экспонат был спасен. Официальная причина возгорания сейчас устанавливается. В социальных сетях появилось видео, из которого стало ясно, что музейную технику подожгли. Это сделали подростки, они разбили стекло кабины и бросили внутрь какую-то тряпку, а затем подожгли. Как только пламя начало набирать силу, молодчики бросились врассыпную.

                       

 

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