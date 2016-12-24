«Саранск за период Чемпионата посетят около 200 тысяч гостей»

Накануне проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу на площадке городского пресс-центра Саранска прошла пресс-конференция лидера Мордовии Владимира Волкова. Глава республики рассказал о готовности города к масштабному международному турниру и ответил на вопросы журналистов. В начале встречи он напомнил, что пресс-конференция проводится на следующий день после вдохновляющей победы сборной России на поле московских «Лужников».

Что же касается нашего города, Владимир Волков отметил, что Саранск полностью готов к проведению матчей чемпионата мира: стадион, аэропорт, гостиницы и вся инфраструктура соответствуют самым высоким требованиям. Оборудованы зоны гостеприимства. «В столицу республики приехало и приедет много гостей. Особенно много гостей приехало из Латинской Америки. И Саранск готов к встрече. Все задачи, поставленные ФИФА, решены. Но гостеприимство зависит от горожан. И жители Саранска проявят свои лучшие качества - доброжелательность, гостеприимство, сердечность, жизнерадостность и радушие», - выразил уверенность Глава Мордовии.

Центральным объектом ЧМ-2018 в Саранске, конечно же, стал стадион. «45-тысячный современный спортивный объект, построенный с использованием самых современных технологий, очень красивый, - делился впечатлениями Владимир Волков. - Мы особо старались сделать его полностью индивидуальным. Изучали опыт строительства подобных объектов по всему миру. Итог - в нашем стадионе воплотилось всё лучшее, в том числе технологически. Он символизирует солнце - наш национальный символ.

Многие проверяющие отмечали, что наш город по срокам и качеству подготовки к чемпионату стоит в авангарде. С учётом того что Саранск самый маленький из принимающих игры городов, на нас возлагалась ещё большая ответственность, и внимание к нам было самое пристальное».

Работа над обновлением саранского аэропорта, по словам республиканского лидера, была непростой. Однако был выбран наиболее подходящий, функциональный проект, оптимальный по стоимости. В итоге Саранск получил новый аэропортовый комплекс, который свяжет республику с другими регионами страны. Глава Мордовии рассказал, что в настоящее время решается вопрос о сохранении международного статуса терминала и после окончания чемпионата.

Введённые новые гостиничные комплексы дадут в дальнейшем существенный толчок развитию туризма, а спортивная инфраструктура позволит проводить в Мордовии соревнования самого высокого уровня. Был проведён масштабный ремонт коммунальной инфраструктуры. Решены вопросы благоустройства. Введены новые дорожные развязки и объездные дороги. «Мы никогда не сомневались, что все будет сделано в срок и качественно. Всё, что сделано в Саранске в период подготовки к чемпионату мира, будет и дальше служить городу и республике долгие годы», - подчеркнул Владимир Волков.

Одни из вопросов журналистов коснулся проживания в нашем регионе на период игр панамской команды. Сборная этой латиноамериканской страны выбрала своей базой столицу Мордовии. «Мы регулярно общаемся с тренерским составом наших гостей: они очень довольны. Они довольны и инфраструктурой, и отношением к ним. И по-иному в Саранске быть не могло», - заверил Владимир Волков.

Подняли на пресс-конференции и вопросы безопасности в период проведения чемпионата. «По разным подсчётам Саранск за период чемпионата посетят около 200 тысяч гостей. Организовать их безопасность лишь на короткий период можно, мы же видим решение вопросов безопасности в комплексном подходе, - поделился мнением Глава Мордовии. - Именно в совместной долговременной работе всех правоохранительных структур, руководящего состава региона нам удалось сделать Саранск безопасным. И не только на период прибытия гостей: в столице Мордовии один из самых низких уровней преступности по России, самые низкие алкоголизация, наркотизация. Мы связываем это с развитием спорта: Мордовия уже несколько лет признаётся самой спортивной республикой в России. Хорошо и добросовестно подготовились и наши правоохранительные органы. У них уже имеется опыт обеспечения безопасности на международных соревнованиях. С точки зрения оценок экспертов, Саранск самый безопасный город, в котором проводятся игры чемпионата. Мы постараемся сохранить этот статус и впредь».

Что касается экономических вопросов, то Владимир Волков оценил вклад от чемпионата мира по футболу в рост валового регионального продукта примерно в 9,5%. «Мы уверены, что большой экономический вклад в развитие Мордовии благодаря строительству стадиона и модернизации сопутствующей инфраструктуры будет работать на республику так же успешно и после проведения игр, - заявил Владимир Волков. - Стадион станет эффективной многофункциональной бизнес-площадкой с самым широким спектром услуг от шопинга и до занятий спортом».

Что касается самих игр, Глава республики сказал, что будет с интересом смотреть все игры, но болеть, конечно же, за сборную России. Он заметил, что в первой игре наших футболистов ожидал победы России со счетом 2:0. И то, что прогноз был опровергнут счетом 5:0 в нашу пользу, стало прекрасным подарком.