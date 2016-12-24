Президент FIFA высоко оценил готовность республики к мировому футбольному первенству

Цена условной свободы
Директор фирмы сдал коррупционные схемы ГОСУКСа и получил условный срок со штрафом
Директор фирмы сдал коррупционные схемы ГОСУКСа и получил условный срок со штрафом
Бывшее руководство АО «Мордовавтодор» и московский риелтор ответят в суде за махинацию
Уголовное дело по обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего вице-премьера Правительства Мордовии...
На канале ТНТ завершился первый сезон нашумевшего музыкального проекта «Песни». Одной из его участниц стала наша 23-летняя землячка Илона...
В столице Мордовии уже состоялись два матча чемпионата мира по футболу, продемонстрировавшие всему миру: Саранск полностью готов. Готов ко...
Очень мало по-настоящему перспективных предпринимателей имеют средства, чтобы финансировать свои проекты. У креативно мыслящих людей может...
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
Болельщики сборной Перу покорили Саранск добротой и великодушием, но уехали со слезами на глазах
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию