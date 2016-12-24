Президент FIFA высоко оценил готовность республики к мировому футбольному первенству

Состоявшийся 19 июня на стадионе «Мордовия Арена» второй матч чемпионата мира по футболу посетил президент FIFA Джанни Инфантино.

По словам руководителя республики, на пути из аэропорта для почетного гостя была организована небольшая экскурсия. Ему показали микрорайон Тавла, обновленный центр города - площадь Тысячелетия, театр оперы и балета, фонтаны, а также благоустроенную набережную в районе самого стадиона. Господин Инфантино высоко оценил наши старания, заявив, что Саранск очень чистый и ухоженный город. «Видно, что это труд не одного дня и большого количества жителей региона», - подчеркнул он.

Следует добавить, что на матче между сборными Колумбии и Японии присутствовали почти 40,9 тысячи зрителей. В их числе - председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович и его генеральный директор Алексей Сорокин.