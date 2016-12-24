За парковку на зеленой зоне теперь можно ответить рублем

Внесены изменения в административное законодательство, касающиеся заезда автотранспорта на зеленую зону

Долгое время камнем преткновения для муниципальной власти Саранска и жителей был вопрос парковки на зеленой зоне автотранспорта. Количество личных авто с каждым годом в столице Мордовии растет, и все чаще на семью приходится уже не по одному, а по два автомобиля. Парковки же придомовых территорий большинства дворов Саранска, к сожалению, не готовы принять такое количество личного автотранспорта, даже несмотря на то что в последние годы обязательным условием любого благоустройства придомовых территорий является увеличение машиномест на парковках. Любители бросить свой автомобиль во дворе поближе к собственному жилью при отсутствии свободных мест на придомовой парковке зачастую не гнушаются использовать под эти цели газоны или даже территории детских площадок.

В этой ситуации появляется две противоборствующие стороны: те, кто паркуются на зеленой зоне из соображений - «лишь бы пристроить свой транспорт», и те, кто считают это незаконным. Как рассказал начальник Административно-технической инспекции Администрации городского округа Саранск Алексей Вахтеров, жители Саранска обращались с жалобами и письмами, в которых просили принять меры к автомобилистам, которые, не считаясь с мнением людей, оставляют свою технику где попало.

«Одна из жительниц Химмаша не единожды обращалась и с возмущением рассказывала о том, что владелец джипа постоянно оставляет его рядом с детской площадкой на траве. Житель Светотехстроя, например, присылал фотографии автомобилей, припаркованных хозяином на клумбе возле многоквартирного дома, - рассказывает Алексей Вахтеров. - Но, к сожалению, правовых основ, чтобы привлечь к ответственности таких нерадивых автолюбителей, не было. Дело все в том, что с 2015 года в Законе Республики Мордовия «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» № 38-З отсутствовала статья об ответственности за размещение автотранспорта на зеленой зоне.

Особенно запомнилось мне выражение Юрия Сафонкина, который позвонил с просьбой и с большим возмущением говорил, что «наш город чистый и уютный, но находятся люди, которые, не считаясь ни с кем и ни с чем, просто закатывают колесами труд других людей. И что о нас подумают гости нашего города: что мы дикари?».

Учитывая такие четкие мнения горожан, Администрация городского округа неоднократно направляла предложения в Государственное собрание Республики Мордовия об установлении административной ответственности за размещение транспортных средств на зеленой зоне. Между тем это не представлялось возможным из-за имеющейся в России судебной практики.

Однако в октябре 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Верховного суда России было установлено, что подобное действие является нарушением правил благоустройства территорий, а также что административная ответственность за такое нарушение может быть установлена субъектом Федерации. После этого Госсобранием Мордовии были внесены изменения в Закон республики № 38-З, регламентирующий административную ответственность за правонарушения. В нем появилась статья 9.8 «Размещение (движение, заезд) транспортных средств на зеленой зоне». Именно она влечет наложение административного штрафа за такое нарушение, как заезд на зеленую зону. Для граждан штраф составит от одной до двух тысяч пятисот рублей, для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч, для юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей. Эти изменения вступили в законную силу с 29 мая текущего года. Теперь парковка автомобиля на зеленой зоне является полновесным нарушением закона и влечет за собой денежный штраф.

«После этих изменений в законодательстве у нас появились основания для наложения штрафов за такие недостойные действия нерадивых автолюбителей. Поэтому обращаюсь к водителям и владельцам автотранспорта: пожалуйста, будьте внимательны и считайтесь с мнением других людей, а также с трудом, вложенным в благоустройство нашего города, и не допускайте размещения своих авто на газонах и за бордюрами, - обращает внимание на нововведения Алексей Вахтеров. - Тем же, кто не соблюдает закон, придется выделить из своего бюджета денежные средства на уплату штрафа».